OAKLEY x Travis Scott鈦合金重塑經典眼鏡 定價破萬只限澀谷發售

Oakley 與 Travis Scott 攜手合作，融匯品牌90年代末之千禧年初的設計理念與當代物料，以鈦合金打造全新 MUZM X-Metal Juliet款式。



設計團隊從品牌典藏萃取靈感並注入當代科技，全鏡由25個鈦合金組件精密構成，配備可調校鏡框、鏡臂避震器及可替換鼻托，自然貼合頭部輪廓，鏡框則採用液態鈦合金於極端環境下鑄造，流線型幾何設計緊扣純 Plutonite® Prizm™ 偏光鏡片，精準保留 XYZ Optics® 光學效能。

MUZM X-Metal Juliet 的包裝同樣別出心裁，每副眼鏡均置於度身訂製的「Limited Metal Box」金屬盒內，附有獨立編號及相應的收藏紀念幣，極致稀罕。

眼鏡定價為 244,750 日圓（約 11,762 港元），將於7月24日在日本 Oakley 澀谷專門店以抽籤形式獨家發售。想購買的朋友要留意，除了要事先戴上Oakley的眼鏡，及登記成為OAKLEY MEMBERS CLUB會員外，亦有機會被店員即場問關於Oakley及Juliet 款式的相關問題，才能參與抽籤。有興趣的朋友要事先做足功課預備了。