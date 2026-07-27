Ian陳卓賢演唱會帶來多變的驚喜造型 高雅演繹 Chaumet 高級珠寶

MIRROR 成員Ian（陳卓賢），於啟德體藝館一連九場舉行的《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》演唱會現正進行得如火如荼！Ian 每晚都為歌迷帶來多變的驚喜造型，並配襯了法國殿堂級珠寶品牌 Chaumet 的多款高級珠寶，從 Bee de Chaumet、Œillet、Épi de Blé 到 Liens 系列的項鏈、戒指及胸針，完美昇華了每個精心打造的舞台造型，展現非凡的舞台魅力，與我們一起回味Ian演唱會的精彩演出與絕美時尚瞬間！



其中一大矚目時尚亮點，必定是 Ian 穿上由印尼高級時裝設計師 Lisa Ju 操刀的 FW26 軍綠色高訂西裝，以具雕塑感墊肩配合立體剪裁的黑色馬甲型腰封，展現當代男性的前衛輪廓，並配搭西裝劍領與袖口上猶如榮譽勳章般精緻的水晶珠繡，舞台魅力爆燈。Ian 更巧妙配搭了 Bee de Chaumet 18K玫瑰金項鏈及指間戒，令造型更添奢華。

除了充滿霸氣的軍綠造型，Ian 亦展現了優雅紳士的一面。在一身清新的淺藍色恤衫造型中，他巧妙地配襯了搶眼的紅色腰封及領呔，領呔上更綴以 Bee de Chaumet 18K黃金鑲鑽胸針，在強烈的撞色配搭中點亮整體細節。

而在演繹一套柔和冷峻、剪裁俐落的灰藍色西裝時，Ian 則選擇了佩戴象徵豐收與生命力的 L’Épi de Blé de Chaumet 18K黃金鑲鑽胸針。璀璨的鑽石火彩與沉穩內斂的西裝色調互相碰撞，完美演繹出剛柔並濟的高級時尚感。