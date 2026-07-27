Netflix母胎單身2話題香水 解構LE LABO Another13「偽體香」魅力

最近熱播的Netflix戀愛真人騷節目《母胎單身戀愛大作戰2》 討論度超高，觀眾除了著眼於男女嘉賓的感情發展外，節目裡多位參加者不約而同使用的同款香水，竟意外成了網民焦點！節目中情感關係錯綜複雜的三位嘉賓，赫峻、玹諝和受志一度互相好奇對方究竟噴了甚麼「心機香水」。結果一問之下，原來三位不約而同都是 Le Labo 的 Another 13的用家。



Another 13 一直被網民譽為「最高級偽體香」，全因它懂得隨體溫與膚質，揉合出獨一無二的專屬香氣：前調以麝葵籽與茉莉輕巧帶出，溫柔恬靜；隨後，溫潤的麝香與清甜的梨香悄悄蔓延，香氣宛如融進肌膚般自然，宛若天生體香；最後，微濕的蘚苔交織著獨特的龍涎香，化作一抹沉穩而神秘的迷人餘韻。

更值得注意的是，Another 13噴在不同體溫、不同膚質的人身上，呈現出來的氣味完全不同：有人偏向溫暖的琥珀木質，有人則散發出帶有些許甜味的茉莉與梨子香氣。這也解釋了為什麼節目中 3 位嘉賓同時使用，現場卻沒有人覺得「氣味撞衫」，反而各自展現了獨特的個人氣場。

（Lelabo）

前調：麝葵籽、茉莉、微量梨香

中調：動物麝香、黃葵、梨

後調：龍涎香醚（Ambrox）、蘚苔、木質調



這款香水不會太過張揚，但在擦肩而過的瞬間卻很容易讓人留下印象，難怪會成為他們提升約會氛圍的必備單品。