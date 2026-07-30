日本RAGTAG首間香港店登陸銅鑼灣！精選名牌手袋+日牌古著率先看

日本著名古著店RAGTAG 登陸銅鑼灣希慎廣場！時尚愛好者每次到訪東京原宿必逛的中古寶藏店 RAGTAG，將於明天（7月30日）迎來首間香港分店的開幕！今次是RAGTAG繼去年先後於台灣及泰國擴展版圖後，進駐香港開設首間分店。《一物》為您率先盤點場內必買清單，涵蓋高質二手服飾、日本設計師品牌、國際名牌手袋以及人氣波鞋，帶您一探究竟！



創立於 1985 年的 RAGTAG，向來專攻中高檔次的高級二手時裝，囊括日本、設計師品牌及中古服飾由於品牌憑藉對設計師品牌與奢侈品的專業鑑定能力，確保每件單品的質素與價值，因此除了在日本已成當地人最愛之外，甚至不少港人去到日本亦會專乘一去RAGTAG的分店尋寶。

香港門市包括了哪些品牌的單品？

目前香港門市所有服飾都直接由日本引入，帶來一系列備受追捧的日本及國際設計師品牌，從各季服飾、標誌性手袋、鞋履與到精緻配飾都有囊括。

不論是 HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE 的立體褶皺語言、CDG 標誌性的解構剪裁、NEEDLES的當代日系輪廓；而至國際設計師品牌方面，FEAR OF GOD ESSENTIALS 與 1017 ALYX 9SM 所帶來的極簡街頭氣息與現代奢華張力，甚至更多殿堂級品牌奢華品牌，例如Hermes、Louis Vuitton、Chanel、Prada、Celine、Miu Miu、Cartier、Balenciaga 的珍稀中古與經典傑作。

RAGTAG的二手服飾可信嗎？

RAGTAG在日本市場站穩陣腳，其中一大原因是每件貨品在上架前都會經四重品質檢驗，確保每件單品安心上架。

四重檢驗程序，依次包括買取、真偽鑑定、清潔修整及最終確認上架，每件商品都會由專業買手評估狀況、物料及再售可行性，並清楚記錄所有明顯使用痕跡；其後商品會送回日本倉庫，由受訓鑑定員嚴格核實真偽，若懷疑為假貨，便會作內部處理，確保每件上架商品均值得信賴。

通過鑑定後，貨品會按實際狀況進行除臭、清洗及修整，並在上架前再作復檢，確認真偽及商品狀態維持高水準。每件商品同時附有 RAGTAG「商品狀態說明」標籤，清晰列明使用情況、損耗及痕跡，讓顧客能夠購買前能了解清楚。

如何了解RAGTAG的貨品的裝態？

RAGTAG「商品狀態說明」標籤 N 商品狀況近乎全新，幾乎沒有使用痕跡。商品可能曾作簡單修改，例如褲腳修改。 A 商品保養良好，即使有使用痕跡亦非常輕微，幾乎不易察覺。 B 商品有輕微使用痕跡，但整體狀態良好。 C 商品有中度使用痕跡、污漬或損耗。 D 商品有明顯使用痕跡、污漬或損耗。

RAGTAG幾時會在香港推出回購服務？

香港門市預計於2026年第四季內同步引入衣物回購服務，在盡情尋寶之餘，亦可以將衣櫃中的自家珍藏單品帶來 RAGTAG 重新賦予新生命，與 RAGTAG一同推動永續生活方式。

RAGTAG香港首間門市有哪些值得留意的貨品？

名牌手袋：

Chanel $35,500。

Chanel $25,300。

Dior Homme $11,300。

Prada $3,600。

Hermes $35,500。

Hermes $30,700。

Fendi x Versace $18,200。

日牌及其他時尚品牌服飾：

Dior Homme $8,300。

N. Hoolywood $1,000。

Rick Owens DRKSHDW $2,900。

Balenciaga $3,100。

Sacai $2,100。

Auralee $1,000。

MASU $1,500。

配飾：

NATIVE SONS x sacai $3,200。

Balenciaga $2,300。

Maison Margiela $1,000。

Balenciaga $600。

RAGTAG 首間香港店

地址：希慎廣場3樓301&327號店鋪

營業時間：10:00-21:00 (星期一至日)

限定開幕優惠：2件即享全單九折（31/7 起至另行通知，詳情請向官方查詢）

收購服務：推出日期亦有待官方公佈

