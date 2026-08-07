從K-Pop舞台到巴黎時裝週 盤點10個值得留意的韓國設計師品牌

韓國時裝勢力近年在國際舞台上異軍突起，從揚名巴黎男裝週的殿堂級巨匠，到屢次躋身 LVMH Prize 的先鋒新銳，韓國設計師正以極具創新性的美學重塑全球時尚語境。《一物》為您深度盤點10個當下極具指標性的韓國服裝品牌，涵蓋主打解構主義與實用主義的 JUUN.J、融合末日廢土與機能風的 Æ SYNCTX 與 POST ARCHIVE FACTION (PAF)，以及深耕建築美學與Unisex時尚的 WOOYOUNGMI、JUNTAE KIM 與 ADER ERROR 等。這些品牌不僅將前衛剪裁、特殊布料工藝（與街頭文化完美交融，更成為了 BTS 防彈少年團、G-Dragon、NewJeans、ENHYPEN 以及 Rihanna 等全球頂流巨星與 K-Pop 偶像爭相著用的舞台戰衣與私服首選。



1. JUUN.J

韓國設計師 Jung Wook Jun 的品牌 JUUN.J，早於07年就登上巴黎時裝周一炮而紅。品牌以Oversize、俐落的輪廓線條跳出傳統男裝框架，加上解構式剪裁、多口袋設計並融合軍裝特色，讓 Juun.J 受到許多明星及時尚愛好者的關注，BIGBANG 成員 G-Dragon與太陽不僅是品牌的擁躉，更曾獲邀親赴巴黎觀秀並拍攝型像照。

（JUUN.J）

在不少女星如 RIHANNA 等着用後，2017 秋冬系列 JUUN.J 首次加入女裝。女裝系列同樣發揮了“Street Tailoring”的概念，將 Oversize 及實用主義加入女裝中，衣服輪廓更闊大。相比男裝，JUUN.J 的女裝運用 Oversize 剪裁後，視覺效果更吸睛。

Rihanna in Juun.J 17FW trenchcoat.（JUUN.J）

由韓國設計師鄭旭俊（Jung Wook-jun）創立的 JUUN.J，為當代男裝解構美學的殿堂級品牌。1992 年畢業於 ESMOD 首爾分校的他，早年於多家高級時裝屋積累極為精湛的古典正裝剪裁功底。1999 年他推出首個品牌 Lone Costume，於首爾時裝週一舉成名，更獲《亞洲時報》評選為四大矚目新銳設計師之一。2007 年，他攜同名品牌 JUUN.J 首度登陸巴黎男裝週，自此開始在國際舞台上打響名堂。

JUUN.J 擅長融合誇限的輪廓與街頭剪裁，服裝鮮少貼合人體，反而以誇張肩線與體積感演繹極致的 Oversize 與建築感，無論是大衣、衛衣還是羽絨服，JUUN.J 都喜歡運用巨大的體積感來模糊人體原本的線條，將服裝本身變成一座可穿戴的微型建築。

2. Æ SYNCTX

近年新崛起的Æ Synctx®，由 Park Heewon 於 2022 年創立，完美融合Punk、廢土風文化與機能元素，在極短時間內便在國際潮流圈與 K-Pop 產業中掀起關注。

IG@（h2rchvo）

其設計主打Unisex的實驗性剪裁，將 Gorpcore 機能風、機能服裝（Techwear）與頹廢解構美學融為一體，並以複雜的服裝結構、不對稱剪裁而聞名。

以這件“BRACES ASYMMETRIC ZIP UP HOODIE”為例，單品以月壤漸層水洗（Lunar Gradient Washed）面料構築主體，呈現出冷冽且具層次感的末世科幻氛圍，並大膽採用不對稱拉鍊開合，並輔以鈕扣門襟與不對稱羅紋下擺，刻意打破常規之服裝對稱輪廓，展現強烈的先鋒視覺張力。

其細節處理亦見用心，胸口與拉鏈位置均飾有立體壓花品牌logo，並於剪裁線條之交匯處嵌有金屬鉚釘，呈現整體的幾何結構與硬朗質感。此外，袖口處融入具備機能性之拇指孔設計。各項元素互相交織，從多個維度突顯品牌前衛的設計語彙。

憑藉這種獨特的前衛叛逆風格，Æ Synctx 頻頻受到 NewJeans 和 TWICE 等頂流 K-Pop 女團的青睞，多次成為她們的舞台戰衣與私服，成為近年備受矚目的先鋒時尚品牌。

IG@（newjeans_official）

3. JiyongKim

主打「日曬褪色」布料設計的JiyongKim，近年更成功躋身 LVMH Prize 青年設計師大獎決賽，開始備受時裝界注視。

金智勇（Jiyong Kim）早年熱衷於鑽研 Levi's 古董服飾、傳統工裝與軍事物資，這些承載歲月痕跡的古著文化，深植成為其日後創作之底蘊。他先後赴日本文化服裝學院及倫敦中央聖馬丁學院（Central Saint Martins）深造，期間深受多位時裝大師啟發；並曾於 LEMAIRE、Louis Vuitton 以及 Maison MIHARA YASUHIRO 等品牌履職，積累了極為紮實的業界經驗與宏觀的設計視野。

2020 年，金智勇正式創立同名男裝品牌 JiyongKim。其於中央聖馬丁的畢業作品系列「Daylight Matters」甫一發表，便獲東京知名時尚買手店 GR8 悉數採購，為品牌的起步奠定極佳之基石。憑藉出眾且前衛的理念，該品牌更於 2024 年成功躋身國際重量級的 LVMH Prize 青年設計師大獎決賽。

（LVMHg官網螢幕截圖）

品牌以標誌「日曬褪色」（Sun-Bleach）布料工藝享譽時裝界，令JiyongKim的作品可比喻為時間洗禮、匠心觸感與敏銳感知之結晶。每件單品，須歷經一絲不苟且曠日費時之造衣工序，服裝需置於戶外，經受數週乃至數月之日照、風拂與氣候交替，方能孕育出人工技術無法複製之獨特色調與天然肌理。Sun-Bleach作品不單服裝範疇、而且應用於家品當中。

品牌更於去年為韓國男團 ENHYPEN 操刀專屬服飾，於其《THE SIN : VANISH》專輯主打歌〈No Way Back〉MV中，將後末世之烏托邦美學與當代高級時裝剪裁巧妙交融，精準具象化沉鬱且張力十足之暗黑吸血鬼世界觀。設計上除了運用品牌核心Sun-Bleach布料工藝，用色上以黑、灰及綠褐等大地色系定調，營造歷經歲月風霜之滄桑底蘊。

同時，設計師將經典之立體裁製西裝外套與工裝褲予以解構元素，並揉合邊緣磨損、自然縐褶及刻意破壞等工藝細節，演繹出荒涼粗獷之廢土風格。與概念照內之荒僻岩洞場景相得益彰。

IG@（jiyongkim_official）

4. SONGZIO

如果你也是ARMY的一份子，即使你未聽過這個品牌，亦很可能早已看過這位韓國設計師的出品。因為早前BTS在首爾光化門的回歸演出，就穿上了SONGZIO設計師定製舞台服飾，引起不少回響。

SONGZIO由設計師 Zio Song 於 1993 年創立，後來到了2018年，品牌子承父業，交由 Jay Song 接捧並迎來重要轉型，將SONGZIO從小眾、以藝術性男裝見稱的設計品牌，逐步發展為更完整的時裝品牌，並邁向國際化。品牌主線延續品牌一貫的前衛美學與東西融合的藝術語言，風格成熟、具高級時裝感，強調結構剪裁、雕塑輪廓與概念式敘事。

韓國時裝品牌SONGZIO設計師Jay Songzio（Getty Images）

自 2017 年起，Jay Song 常以不對稱剪裁、層疊結構、解構手法與具建築感的比例，塑造出既靜態又充滿流動感的服裝語言。品牌亦善於運用多層次布料、帶磨損或手工質感的材質，以及金屬細節與刺繡，讓作品兼具強烈的工藝感與視覺張力。

今年3月，BTS 時隔多年再度以完整陣容回歸，並在首爾光化門廣場舉行演唱會，當時就穿上了SONGZIO 設計師 Jay Songzio 度身打造的衣服。舞台服飾以 “Lyrical Armor” 為核心概念，靈感源自朝鮮時代的盔甲與韓服輪廓。設計透過雕塑感結構、不對稱剪裁與流動布料，重新拆解並重組傳統語彙：硬挺線條展現戰士般的氣場，垂墜布料則在舞動中釋放詩意節奏，最終轉化為具當代感的舞台服飾。

5. JUNTAE KIM

至於2021年成立的 JUNTAE KIM，則以打破性別界限的美學和精湛工藝嶄露頭角。

韓國設計師 JUNTAE KIM 於 2019 年在中央聖馬丁藝術學院（Central Saint Martins）完成時尚碩士學位，並於 2022 年在首爾創立了同名品牌 JUNTAE KIM。品牌以「解構二元對立」為核心理念，主張真正的美不在於束縛身體，而在於解放它。透過將歷史上的女性服飾重新演繹為當代男裝，JUNTAE KIM 建構出一種嶄新的無性別時尚語言。

在設計上，品牌巧妙地融合傳統工藝與現代技術，將運動元素與高級定制、尖端工藝與經典服飾相結合，並從女性的緊身胸衣與男性的盔甲汲取靈感，開拓出全新的創作語境。這個領域讓 Kim 能夠運用他在韓國磨練的專業技術，如版型設計，並將其與對傳統服飾的熱愛相結合，重新想像為當代服裝形式——例如羽絨服與洗水外套。憑藉這份前衛理念與創作能量，他於 2023 年入圍 LVMH Prize 青年設計師大獎半決賽，展現了品牌在國際舞台上的潛力。

2024 年美國知名饒舌歌手 Ty Dolla $ign 的合作專輯《VULTURES》在韓國舉行試聽會。活動中Ty Dolla $ign 身穿 JUNTAE KIM 特別訂製的舞台服。整套造型以「鷲鷹」為靈感，黑色羽毛成為服裝的核心元素，並搭配兜帽設計，巧妙呼應專輯名稱 Vultures 的意涵，展現出強烈的視覺張力與象徵性。

Ty Dolla $ign親身演繹JUNTAE KIM為他訂製的全黑羽毛衣（IG@juuntaekim）

BTS 成員J-Hope於去年個人世界巡迴演唱會《HOPE ON THE STAGE》以全紅造型驚艷亮相，展現巨星氣場。他在不同場次換上多套由南韓新銳品牌 JUNTAE KIM 度身訂製的紅色套裝，造型霸氣十足。設計包括紅色皮革企領外套、胸前以玫瑰為靈感的外套，完美地為「會穿也敢穿」的J-Hope盡顯舞台魅力。

BTS 成員J-Hope身穿Juntae Kim的訂製服飾，其中胸前以玫瑰為靈感的外套尤為搶眼（IG@ uarmyhope）

6. POST ARCHIVE FACTION (PAF)

POST ARCHIVE FACTION (PAF)則是一個不少Sneakerhead都有所認識的牌子，PAF近年多次與近年愈來愈紅的瑞士運動品牌ON聯乘，以解構及拼接設計推出多款聯名波鞋，令人印象深刻。

PAF由創意總監Dongjoon Lim與Sookyo Jeong於 2018 年共同創立的韓國男裝品牌，主打機能美學，Dongjoon Lim具備工業與空間設計之學術背景，於求學時期深受潮流鬼才 Virgil Abloh 及其主理品牌 Off-White 啟蒙；而Sookyo Jeong亦擁有紮實的服裝設計學位，將天馬行空的設計想像變成現實。

IG（@limdongjoon）

在此設計語境下，PAF 將細膩之運動服飾靈感與先鋒製衣工藝共冶一爐；透過極致之解構與重組手法，重新詮釋前衛運動裝束與未來主義外套，巧妙打破現實與虛構之分野。品牌善於駕馭不對稱剪裁與高規格科技面料，並結合宛如建築般之結構實驗與實用功能之創新，成功淬鍊出極具視覺辨識度的機能輪廓。

IG@（postarchivefaction）

與其他品牌不同的地方， PAF不以傳統的春夏、秋冬來劃分系列，而是將所有單品歸類為「L-C-R」三個「派系」（Faction），並在服裝標籤上標示，各自代表不同設計風格，非常有趣：

LEFT： 代表品牌最為激進與具備實驗性之設計，大量運用極致之解構手法、不規則剪裁與繁複之立體褶皺工藝，可理解為Stone Island 的高端支線 Shadow Project。

5.0+ Technical Jacket Left

CENTER： 擔當前衛藝術與日常穿搭之橋樑，系列保留部分解構細節與特殊之布料肌理，同時兼顧服裝之實穿性，達致設計感與機能性之完美過渡與平衡。

5.1 DOWN CENTER

RIGHT： 專注於基礎輪廓與日常實穿，以俐落之剪裁與高規格之機能面料為主軸，摒棄過度複雜之結構，呈現出低調且極具質感之都會機能風格。

5.0+ Technical Jacket Right（HBX）

PAF 的服裝散發著一種強烈的「近未來」與「反烏托邦」氣息，其強大設計實力亦吸引了許多國際品牌的合作。最多人認識的，就要數到與On的聯名系列，是 PAF 近年來最受歡迎的合作之一。他們將獨特的不對稱流線型、解構及拼接設計注入 Cloudmonster 等鞋款中，創造出極具未來感的機能跑鞋，每次發售都非常搶手。

7. Ader Error

在韓國聖水洞一帶，相信不難看到這個高飽和度鮮艷寶藍色（Z-Blue）巨型紙袋的蹤影。這種藍是ADER ERROR的代表顏色，品牌2014年創立，其營運模式於當代時裝界可謂別樹一幟，因為品牌摒棄由單一明星設計師主導之傳統慣例，轉而由一群薈萃時裝、平面設計、建築乃至金融等跨領域專業人士之匿名團隊共同策劃。

IG@（ader_error）

設計團隊擅於自平凡瑣碎之日常細節擷取靈感，藉由解構、錯位與重組等手法，賦予尋常事物嶄新之生命力，例如外露的縫線、倒轉的 Logo、錯位的標籤、刻意的破壞處理等，這些令人覺得有瑕疵（Error）的元素經團隊重新解構、放大，轉化為單品上的焦點。

在設計語彙上，ADER ERROR 深刻構築出極具辨識度之當代青年美學：服飾廓形徹底打破性別界限，廣泛採用極致Oversize剪裁、不對稱輪廓、未經修飾之毛邊細節，以及饒富玩味之幾何圖像。其中，被譽為「ADER Blue」之高飽和度湛藍色，更化作貫穿各大系列之視覺靈魂，成功營造出揉合復古情懷與未來科幻感之獨特氛圍。

除了做衣服出色，他們在門市佈置上亦花了不少心思，例如位於首爾弘大、聖水洞等地的旗艦店（Space），店內充滿了巨大的雕塑、宇宙主題的裝置藝術和多媒體互動設計，被佈置得像是一座座超現實的當代藝術美術館，甚至成為到韓國必訪的打卡聖地。

以往多年來ADER ERROR一直不設代言人，但韓國人氣男星邊佑錫在今年 4 月打破品牌慣例，正式出任 ADER ERROR 創立以來的首位官方代言人。其實，早在雙方正式宣佈合作之前，邊佑錫就已經是 ADER ERROR 的忠實粉絲。回顧他的私服穿搭，ADER ERROR的出鏡率可謂是非常高；他不僅經常穿著各大熱門的聯名單品，就連鞋款、甚至是手機殼等日常配件，都會巧妙地融入自己的造型之中。這種發自內心的喜愛與搭配心思，足以證明邊佑錫的個人品味，與 ADER ERROR 獨特的青年美學不謀而合。

IG@（ader_error）

8. BONBOM

BONBOM 則可說是當代韓國前衛時尚的代表之一，以極具攻擊性的性感、精緻的高級定製剪裁，以及強烈的 Y2K 千禧風格， 在時尚及K-Pop 偶像界掀起巨大波瀾。

主理人Bonbom Jo畢業於倫敦時尚學院（London College of Fashion），亦曾於Y/PROJECT實習，在2020年成立品牌BONBOM，並於同年9月發布首個系列2021年夏季系列。品牌追求一種融合剪裁與街頭服飾、高級訂製與日常穿著、運動元素與歷史服飾文化典故的混合風格，並巧妙地將過去與現在、現在與未來交織在一起。

（Getty Images）

從品牌單品了解其設計風格，以BONBOM 的“LANTERN JACKET BPT JACKET5”為例，這款 Oversize 外套採用俐落的企領設計，正面配上搶眼的銀色金屬拉鍊，左胸處則點綴著簡約的品牌標誌。袖口特別加入彈性束口，輕鬆營造出蓬鬆的空氣感，完美詮釋品牌如何將街頭運動元素與立體解構美學巧妙結合。

不過，整件單品最引人注目的視覺焦點，絕對是下半部極具戲劇張力的衣襬結構。設計師在兩側運用了繁複的幾何立體褶皺與不對稱的層疊抽皺細節，徹底打破傳統運動外套平整單調的輪廓。向下垂墜展開的下襬，看起來猶如燈籠一般，完美展現出 BONBOM 那種既前衛叛逆，又帶有高級訂製色彩的核心美學。

SEVENTEEN 成員 Joshua 於今年6月的〈SEVENTEEN in CARAT LAND〉活動中著用Upper Wrap Two Tone T-Shirt，巧妙融合深海軍藍與淺麻灰兩種對比色調，營造出宛如兩件衣服疊穿的錯視層次效果。

在結構上，底層為一件簡約的淺灰色輪廓，而外層的深藍色 T-Shirt則經過極具戲劇性的不對稱剪裁處理：左袖保留常規的短袖設計，右側的布料則被刻意向上斜向抓皺、收束，並以一個精緻的小巧金屬配件固定於胸前。這種充滿流動感的垂墜與扭結設計，為日常穿搭注入強烈的立體感與前衛的藝術氣息。

X@（shunamoroll_luv）

UPPER WRAP TWO TONE TSHIRT (BET26 TSHIRT13) （BONBOM）

9. WOOYOUNGMI

介紹完多位韓國新晉品牌的男設計師，接下來要介紹的 Wooyoungmi ，則以獨特的「女性視角」重塑男裝。她不但是韓國是韓國第一批專職男裝之女性設計師，甚至更是首位躋身巴黎時裝周之韓國男裝設計師。

1988 年，她打破當時市場之保守框架，創立 Solid Homme；2002 年更於巴黎創立同名品牌 WOOYOUNGMI，憑藉深受建築與藝術啟發之精準剪裁及立體浪漫輪廓，迅速穩佔巴黎男裝周官方席位。

2014 年品牌迎來世代交替，畢業於中央聖馬丁學院的女兒 Katie Chung 加入團隊，並於 2020 年接任首席創意總監。她將品牌經典之建築感剪裁與年輕休閒的當代浪漫美學無縫交融，更引入極具標誌性之「WYM」字樣及正方形 Logo，成功為品牌注入嶄新之時代活力。

WOOYOUNGMI 的核心精神是「從女性視角出發，描繪心目中理想男性的樣貌」，強調中性美學、建築感與精緻剪裁，備受不少韓星推崇。其中，韓國男星朴寶劍無論是出席萬眾矚目的公開場合、拍攝極具質感的時尚畫報，抑或是演繹各大商業廣告形象，時常選擇以 WOOYOUNGMI 的服飾亮相，品牌以其細膩剪裁、挺身布料以及帶有建築美學的優雅廓形見稱，與朴寶劍自帶的斯文暖男氣質可謂不謀而合。

IG@（bogummy）

10. FFFPOSTALSERVICE

由設計師 Jonathan Choe 於2020年創立的FFFPOSTALSERVICE，則巧妙揉合末日美學與實用機能，將軍事戰術裝備的硬核元素與現代先鋒街頭剪裁融為一體。

品牌從復古檔案、經典科幻作品與未來反烏托邦場景汲取靈感，開拓出破壞感與工業氣息交織的創作語境。設計團隊將對重型五金、立體口袋與重度水洗做舊工藝的精準掌控，轉化為極具辨識度的當代前衛服飾。

例如招牌的Flare Cargo褲款與Parachute Hooded Jacket，可見FFFPOSTALSERVICE的剪裁輪廓亦挺拔而稜角分明，營造出強烈的「外骨骼」視覺效果，看起來就像科幻電影中的裝備一樣；但為了保持活動的靈活性，又會在手肘、膝蓋等關節處，大量採用了 3D 打褶（Darted）與立體裁片拼接，除了行動方便，亦為視覺效果上增加細節。

Asahi @TREASURE 於去年“Music Core Japan”中所穿著外套正是來自 FFFPOSTALSERVICE的"Enigma Tracksuit"，寶藍色為主調的科技面料，配合於肩袖處大面積拼接淺灰色透氣異材質，加上手臂延伸的黑色拉鏈與灰色緄邊，散發濃厚的工業機能色彩，都是FFFPOSTALSERVICE一貫的設計特色，賦予造型極具當代前衛感之視覺張力與未來感。