aespa聯乘BAPE單品登場！8月1日開售 單品款式+香港購買地點一覽

aespa親自着用示範與BAPE® 的最新聯名系列！A BATHING APE®（BAPE®）早前無預警釋出宣傳短片，宣布攜手 COMPLEX 推出 BAPE® × aespa 聯名系列，如今終於確定在8月1號正式開售。



系列以 BABY MILO® 充滿玩味的視角展開創意演繹，帶來連帽衛衣、短袖 TEE 及配飾等多款經典單品，並將 BAPE® 標誌性的街頭服飾底蘊與aespa 魅力無縫融合，例如將BABY MILO® ，與代表四位成員的專屬造型公仔並置，從而一同慶祝aespa全新專輯《LEMONADE》的發行以及首次登上 Lollapalooza 音樂節舞台。

男裝款式一覽：

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女裝款式一覽：

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aespa亦親身著用示範了今次聯名的單品。值得關注的是，繼榮獲 2025 年 Billboard 女性音樂盛典年度組合獎後，aespa 近日亦入圍 2026 年全美音樂獎（AMAs）最佳 K-POP 女藝人提名。隨著 5 月發行第二張正規專輯《LEMONADE》、7 月於芝加哥 Lollapalooza 音樂節首次演出，以及即將於今夏展開的世界巡演「2026–27 aespa LIVE TOUR - SYNK: COMPLæXITY」，aespa 持續拓展其全球影響力，並與世界各地粉絲建立更緊密的連結。

全新BAPE® × aespa 聯名系列將於 2026 年 8 月 1 日起於全球指定BAPE STORE®，當中包括銅鑼灣希慎道及尖沙咀1881 兩間香港門市；以及在網上透過BAPE.COM及 COMPLEX.COM 發售。

BAPE STORE® 希慎道壹號店

地址：銅鑼灣希慎道1號地下G1號鋪

時間：星期日至四 11:00 - 21:30；星期五至六 11:00 - 22:00



BAPE STORE® 1881 HERITAGE 店

地址：尖沙咀廣東道2A號 1881 HERITAGE G08A & G08B號鋪

時間：星期日至四 11:00 - 21:00；星期五至六 11:00 - 22:00

