亞洲50最佳酒吧｜Bar Leone第三+7間香港酒吧入50強｜附100名榜單

2026 Asia's 50 Best Bars 「亞洲50最佳酒吧」結果終於出爐，7間香港酒吧成功躋身最後50強，當中去年奪冠的Bar Leone今年下滑兩位，奪第三；另外口碑不俗的新酒吧如MIUS及MONTANA，亦成功躋身50名內。各位喜愛的Bar hopping的的朋友要留意了！



頒獎典禮日前在澳門永利皇宮圓滿結束。榜單由亞洲各地超過300位評審投票選出，上榜酒吧涵蓋22個地市，當中有 14 家酒吧新進榜單，完美展現亞洲酒吧產業的蓬勃發展與多樣性。

哪一間亞洲酒吧奪冠？

今年「亞洲最佳酒吧」榜首由廣州Hope & Sesame庙前冰室（廟前冰室）獲得，同時也榮獲「中國內地最佳酒吧」，成為首次登上亞洲第一的內地酒吧，寫下了歷史新篇章。

庙前冰室位於歷史悠久的東山口區一間傳統粵式雜貨小店後方，創辦人Bastien Ciocca與Andrew Ho何膺惠在華人飲食傳統和粵菜中汲取靈感，以創新手法重新演繹懷舊風味，憑着這個大膽另類的想法令他們在國際取得非凡地位。

早在2019年，庙前冰室已經以第35名首度進入亞洲50最佳酒吧，一直穩居榜單中。隨後在2025年首度進入《世界50最佳酒吧》，排名第29，而在2026年更登上了亞洲第一寶座。

香港酒吧排名如何？

香港酒吧向來實力穩居前列，本年度一共有7間香港酒吧上榜，可見香港在酒吧文化領域的權威。

其中去年冠軍Bar Leone，今年雖只獲第三，但仍保持「香港最佳酒吧」的地位。Bar Leone位於中環一帶，創辦人 Lorenzo Antinori 強調「cocktail popolari」，以意大利鄰里酒吧為靈感，把經典做到最好。

其他本地酒吧方面，由國際知名日本調酒大師Shingo Gokan後閑信吾創立的同名酒吧Gokan躍升至22位；而受墨西哥小酒館啟發、主打龍舌蘭和傳統梅茲卡爾雞尾酒的長青人氣酒吧Coa則排名24，同時榮獲Rémy Martin Legend of the List Award「Rémy Martin榜單傳奇獎」，以表彰其長期穩居亞洲雞尾酒界前沿的超卓聲譽。

至於兩間新酒吧，MIUS以36名初次上榜，並贏得「SevenRooms最佳酒吧設計獎」。其主理人Shelley Tai更榮獲「Altos同業票選最佳調酒師獎」，三喜臨門。另一間新開業的Montana則名列No.47，以熱情洋溢的邁阿密的士高氛圍重塑古巴黃金時代情懷。

與此同時，未有進榜的Kinsman建民號憑藉透過現代雞尾酒視角向港式傳統致敬的創新雞尾酒企劃，獲頒「Siete Misterios最佳雞尾酒單獎」。

其他地區的酒吧表現如何？

今年內地多間酒吧強勢打入榜單，為中國內地取得破紀錄的7個席位。深圳更合共兩間躋身十強，除了冠軍的庙前冰室，位於高聳入雲的深圳文華東方酒店頂層的MO Bar Shenzhen深圳MO Bar攀升至No.5，憑藉呈現中國文化底蘊的特色雞尾酒而備受好評。

其他港人熱門旅遊地區，曼谷再度鞏固作為區域酒吧重鎮的地位，憑藉8間酒吧入選50強，蟬聯亞洲上榜密度最高的雞尾酒之都。

首爾有4間酒吧入選，分別為Zest（No.2）、Alice（No.13）、Bar Cham（No.33）及M+MS Bar（ No.42）；東京3間酒吧上榜，由Punch Room Tokyo領頭（No.23）、位於東京四季酒店39樓的Virtù位列No.26，而Bar Libre排名則攀升至No.39。

新加坡保持穩健表現，佔4個席位；雅加達崛起成為東南亞新興酒吧樞紐，亦有4間酒吧躋身榜單；台灣在榜單上繼續表現平穩，共斬獲3個席位。

2026 亞洲50最佳酒吧完整榜單是怎樣的？

1. Hope & Sesame（廣州）

2. Zest（首爾）

3. Bar Leone（香港）

4. Dry Wave Cocktail Studio（曼谷）

5. MO Bar Shenzhen（深圳）

6. Bar Us（曼谷）

7. Lennon's（曼谷）

8. Boilermaker（果亞）

9. Jigger & Pony（新加坡）

10. Obsidian Bar（深圳）

11. Modernhaus（雅加達）

12. Nutmeg & Clove（新加坡）

13. Alice（首爾）

14. Vender（台中）

15. Cosmo Pony（雅加達）

16. Offtrack（新加坡）

17. Bar Sathorn（曼谷）

18. Soka（班加羅爾）

19. Pony Up（上海）

20. BKK Social Club（曼谷）

21. Carrots Bar（雅加達）

22. Gokan（香港）

23. Punch Room Tokyo（東京）

24. Coa（香港）

25. Opium（曼谷）

26. Virtù（東京）

27. CMYK（長沙）

28. Ralph's Bar（成都）

29. Smoke & Bitters（希里凱蒂亞）

30. Bar Spirit Forward（班加羅爾）

31. G.O.D（曼谷）

32. Three X Co（吉隆坡）

33. Bar Cham（首爾）

34. Workshop14（河內）

35. To Infinity & Beyond（台北）

36. Mius（香港）

37. Argo（香港）

38. Bar Trigona（吉隆坡）

39. Bar Libre（東京）

40. The Golden Tooth（雅加達）

41. The Han-Jia（台南）

42. M+MS Bar（首爾）

43. Origin Bar（新加坡）

44. Problem Child（馬卡蒂）

45. The St. Regis Bar (Macau)（澳門）

46. The Hudson Rooms（河內）

47. Montana（香港）

48. Aqua Bar（曼谷）

49. Penicillin（香港）

50. Tiao（北京）

51至100名排名如何？

51. Bar Outrigger（果阿）

52. BOP（新加坡）

53. Bar Trench（東京）

54. The Opposites（香港）

55. The Enigma Mansion（胡志明市）

56. Vesper（曼谷）

57. Side Door（新加坡）

58. The Elephant Room（新加坡）

59. Yakoboku（熊本）

60. The Savory Project（香港）

61. Barc（加德滿都）

62. Bar Benfiddich（東京）

63. Reka（吉隆坡）

64. Penrose（吉隆坡）

65. Cabinet 8（吉隆坡）

66. Backdoor Bodega（檳城）

67. Moonrock（台南）

68. Maltail（高雄）

69. Messenger Service（曼谷）

70. Bar Nayuta（大阪）

71. Raa（希里凱蒂亞）

72. Craftroom（大阪）

73. Between the Sips（雅加達）

74. Gong Gan（首爾）

75. The Bar at the Ritz-Carlton Tokyo（東京）

76. Mahaniyom Cocktail Bar（曼谷）

77. Hats Bar（雅加達）

78. Firefly（曼谷）

79. The Bellwood（東京）

80. Native（新加坡）

81. Tell Camellia（香港）

82. Bar Mood（台北）

83. Coley（吉隆坡）

84. Stir（胡志明市）

85. Aabbcc（新德里）

86. Cat Bite Club（新加坡）

87. Charles H（首爾）

88. Le Chamber（首爾）

89. Soko（首爾）

90. Bar Bon Funk（新加坡）

91. Chimney（杭州）

92. The Public House（台北）

93. Ropewalk（加勒）

94. Lamp Bar（奈良）

95. Coa上海店（上海）

96. Bar Long Fong（北京）

97. Stay Gold Flamingo（新加坡）

98. The Spirits Library（馬卡蒂）

99. Lab（台北）

100. Sora（金邊）