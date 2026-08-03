8月波鞋｜Jellyfish新色 + BEAMS x HOKA + adidas x Brain Dead

踏入8月，今個月值得留意的波鞋由 Pharrell Williams 與 Willy Chavarria 為 adidas 注入之前衛視角，到 BEAMS 將日系禪意揉合 HOKA 戶外機能，以至 Brain Dead 賦予經典 Samba 之狂野變奏，均展現出當代波鞋設計的多元面貌。此外，New Balance、Vans Premium 高端支線以至 Brooks 等品牌，亦透過當代技術、豐富材質堆疊與細節升級，為經典輪廓賦予更深層次的質感。《一物》盤點8月份10款不容錯過之矚目波鞋發售情報，助各位Sneakerhead準確掌握本月街頭文化與高級時尚交匯之最新脈絡。



1. Pharrell Williams x adidas Adistar Jellyfish "Crystal Sand"

Pharrell 最近似乎把這雙 adidas Jellyfish的最新配色當成日常愛鞋！早前他出席曼徹斯特2026年MOBO 音樂頒獎典禮時，腳上就穿了一雙從未曝光的“Crystal Sand”沙色版本，讓全球鞋迷先睹為快。其實這款鞋自去年底首次曝光以來，加上在頒獎季頻頻低調現身，人氣一直持續攀升。

從最新的近賞照片可以清楚看到，全新 VIRGINIA Adistar Jellyfish 的配色以米色和沙色為主調，層次感十足；細節處巧妙地點綴了柔和的淺藍色，最後配上黑色外底。鞋身側面保留了非常搶眼的誇張巨大化黑色三間標誌，整體的輪廓與線條也顯得更加精緻俐落。

Pharrell Williams x adidas Adistar Jellyfish "Crystal Sand" 預計於2026年8月在adidas 官網及指定零售商發售，定價為300美元。

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2. Willy Chavarria x adidas Megaride AG "Bubblegum"

緊接先前備受追捧的聯乘系列，adidas Originals 與近年炙手可熱的美國設計師 Willy Chavarria 再度攜手，為人氣 Oversized 鞋款 Megaride 帶來全新「Bubblegum」粉紅配色。這雙充滿視覺衝擊的話題作，早於 Willy Chavarria 2026 年春夏巴黎時裝週首度亮相時，便憑藉一身亮粉紅設計成為全場焦點。今次設計師以粉紅「吹波糖」為靈感，將品牌一貫的玩味與童心發揮得淋漓盡致。

全新設計保留了 Megaride 標誌性的誇張緩震鞋底，鞋身則巧妙地拼合皮革、油面麂皮、網布及半透明覆層，以單一色調營造出豐富的質感層次。細節方面同樣誠意十足，鞋舌上點綴了搶眼的亮紅色 Chavarria 手寫標誌，並附有可拆式的粉紅與紅色矽膠鎖匙扣吊飾，為整體造型注入一絲靈巧的叛逆氣息。每對鞋均配備專屬的粉紅色特別版鞋盒及獨家矽膠配件。

這款話題之作將於8月7日起，於銅鑼灣 Fashion Walk 的 adidas Originals 旗艦店正式發售，定價有待官方公佈。

3. ASICS GEL-Kinetic 2.0 “Olive Green”

ASICS 為最新鞋款GEL-KINETIC 2.帶來全新「Obsidian Grey/Olive Canvas」配色，繼續為近年的復古跑鞋熱潮注入極具未來感的「Y3K」美學，將前衛的科幻感與頂尖緩震科技完美結合，展現出極具層次感的機能風格。

鞋款外觀從 2000 年代的復古跑鞋中汲取靈感，不但保留了當時常見的合成皮革覆蓋層，更巧妙地加入現代化的合成樹脂材質，將 ASICS 經典鞋款的機能構造美學重新演繹，呈現出獨特的科技輪廓。

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除了充滿未來感的吸睛外觀，其機能配置同樣極具看頭。GEL-KINETIC 2.0 特別根據足壓測試數據，於腳底位置精準配置盾狀（Scutoid）GEL 緩震膠，有效分散雙腳落地時的衝擊力，大幅提升穿著舒適度。中底更採用 FF BLAST PLUS 輕量泡棉，並以 TPU 材質的 TRUSSTIC 穩定片包覆。

全新 ASICS GEL-KINETIC 2.0 “Olive Green” 將於8月7日正式登陸日本ASICS官網及指定門市，定價為35,200日圓（約1,762港元）。

4. BEAMS x HOKA Bondi 7

HOKA 與日本知名潮流服飾品牌 BEAMS 首度攜手帶來的全新話題作“Bondi 7 BEAMS”，是次合作以極致舒適的經典厚底鞋型 Bondi 7 為藍本，為這款人氣跑鞋換上充滿日系禪意的獨特面貌。

鞋款的設計靈感源自日本禪宗庭園的靜謐美學，團隊以枯山水與石庭的光影變化，以及古寺木材歷經歲月洗禮的質感為基調，藉此展現出「與自然和諧共處」的哲學理念。鞋面特別採用了兩款專為今次企劃而設的原創迷彩圖案，將自然氣息完美融入現代機能風格之中；而設計師更別出心裁地將雙方品牌的字樣低調隱藏於迷彩紋理之內，為沉穩的整體設計增添了幾分玩味與細節感。

發售詳情方面，全新 BEAMS x HOKA Bondi 7 將於8月7日率先於日本 BEAMS 原宿及 BEAMS BOY 原宿門市作先行發售，隨後於8月8日在全國指定 BEAMS 門市及官網上架，定價為27,500日圓（約1,377港元）。鍾情日系山系美學及講究穿著舒適度的鞋迷，不妨考慮入手這對誠意之作。

5. New Balance 2010 DTLR-Carbon

New Balance 特別攜手美國知名零售商 DTLR，為2010 鞋款推出全新獨家聯乘版本，勢必再度為這雙極具潛力的鞋款製造話題。

新作在色彩配置上主打簡約俐落的純黑基調，並巧妙運用金屬銀色元素作點綴。鞋側標誌性的「N」字 Logo 及中足穩定片均換上充滿金屬質感的銀色塗層，營造出強烈的視覺對比，為復古輪廓注入現代感與高級質感。

而今次設計的最大亮點，在於鞋跟位置首度加入仿碳纖維材質飾片。這項嶄新細節隱約點綴於多層次的鞋身結構之間，不僅呼應賽車與專業運動鞋的機能美學，更大幅強化整體的科技氛圍。此外，鞋面亦低調融入多組 3M 反光飾條，即使在夜晚仍能清楚看到。全新 New Balance 2010 2010 DTLR-Carbon將於8月5日起經由 DTLR 獨家發售，定價為145美元（約1,137港元）。

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6. Air Jordan 17 Low "Black Patent"

近期 Jordan Brand 積極將焦點延伸至 Air Jordan 13 之後的經典鞋型，引領千禧年代的復古美學再度回歸市場。其中，向來以完美融合籃球實戰機能與正裝奢華格調見稱的 Air Jordan 17 Low，將於本月迎來備受矚目的全新變奏版本"Black Patent"。

此番新作以 2002 年面世之原版"Black Chrome"配色為藍本，在保留經典純黑輪廓與標誌性鍍鉻金屬鞋跟細節的同時，大膽地將傳統平滑皮革替換為亮面漆皮。此舉不僅為鞋款注入更洗鍊且具高級感的光澤，搭配沿用至今的鱷魚皮紋理鞋眼片以及質感細膩的打孔皮革鞋舌，彰顯當年品牌勇於嘗試奢華材質的實驗精神。

發售詳情方面，全新 Air Jordan 17 Low"Black Patent"定價為 245 美元（約1,921港元），將於8月8日率先登陸歐洲市場作限量發售，並預期隨後於Nike官網及指定經銷商迎來全球上架。

7. Vans × Setinn Premium Authentic（Setinn Black/White）

繼早前合作後，主打網球生活風格之日本品牌 Setinn 再度與 Vans 攜手，推出 2026 年秋季全新聯乘鞋款。

是次聯名企劃以高端支線之LX Authentic 44 鞋款為設計藍本。有別於前作所採用之深藍色帆布，新作鞋面改以黑色作為主調，並輔以白色線條作點綴，網格圖案有別於常見之細密格紋，以更為寬闊之比例呈現，巧妙地將網球場之界線輪廓融入其中，高度契合 Setinn 的品牌核心主題與設計美學。

細節配置方面，鞋側橡膠包邊印有“Setinn”字樣，低調點明其聯乘身分。與此同時，作為 Premium 高端系列之出品，鞋款亦配備可拆卸之 Sola Foam 緩震鞋墊，兼顧日常著用之舒適度與實用性。Vans × Setinn Premium Authentic（Setinn Black/White）已於 8月1日在SETINN原宿旗艦店正式發售，定價為13,200日圓（約660港元）。

8. Vans Old Skool "Souvenir" - Navy

由Vans高端支線 Premium 系列推出，向 CHANEL2015 春夏系列的經典復古神包「On the Pavements Messenger Bag」致敬的 Old Skool 36 Souvenir 迎來最新推出的這款Navy配色。

新作鞋面採用噴漆質感材質，並輔以高質皮革作覆蓋層點綴。鞋側標誌性之 Sidestripe 則換上色彩斑斕的毛呢物料，配合隨鞋附送之可拆式 Vans 主題別針，不僅營造出鮮明的視覺層次，更讓著用家能靈活配搭，盡顯個人風格。

在著重搶眼外觀之餘，鞋款亦針對現代穿著需求，於版型與腳感上作出全面升級，確保帶來全天候的舒適體驗。鞋款將於8月20日登陸 Vans 官網發售，定價為 125 美元（約 980 港元）。

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9. Brooks x AFEW Adrenaline GTS 10 TWAGD

德國知名波鞋店 AFEW STORE 今個八月與 Brooks Running 展開合作，以“Today Was A Good Day”為主題，為經典跑鞋 Adrenaline GTS 10 帶來充滿溫暖與懷舊氣息的聯乘版本。

是次新作在材質與色彩運用上極具巧思。鞋面主體採用合成網布，並呈現由深邃無花果色平滑過渡至玫瑰色的漸變效果；鞋側與鞋跟位置則巧妙地拼合金屬質感合成皮革及長毛麂皮，加上漆皮細節作點綴，從多個角度營造出極致豐富的層次感與高級質感。整體色彩以暖調的粉紅與紅色系為主軸，交織出亮眼而不失柔和的視覺效果，完美契合“A Good Day”的寫意氛圍。

為彰顯聯名身分，鞋身各處均注入專屬細節，當中包括鞋側的 3D 凝膠貼紙、特製鞋舌標籤，以及融入 GO2 系列設計風格的雙方品牌標誌。此外，隨鞋更附送三款不同設計的鞋帶，為用家提供靈活的個人化配搭空間。在機能配置方面，鞋款依然秉承 Brooks 的專業跑鞋血統，中底搭載可靠的 DNA LOFT 緩震科技，並結合品牌標誌性的 GuideRails 支撐系統，確保這雙內外兼備的誠意之作能為著用家帶來舒適穩定的步履體驗。

Brooks x AFEW Adrenaline GTS 10 TWAGD 現已於AFEW 的專門店和官網發售，定價為170歐元（約1,536港元）。

10. Brain Dead x adidas Samba Bowling“Cheetah”and “Snakeskin”

來自洛杉磯的創意單位 Brain Dead 再度與 adidas 攜手，為經典的 Samba 鞋款帶來兩款揉合豐富動物紋理的破格之作—— "Cheetah"與"Snakeskin"。是次聯乘鞋款巧妙地將傳統室內足球鞋的輪廓，與復古保齡球鞋的誇張覆蓋層設計相結合，完美展現出 Brain Dead 玩味十足且顛覆常規的設計美學。

系列中的“Cheetah”豹紋版本採用仿毛材質構成鞋面，並佈滿奪目的豹紋圖案；鞋側的米白色三線標誌，與亮面黑色皮革打造的鞋舌、鞋踭及鞋底形成強烈對比，極具視覺衝擊力。至於另一款"Snakeskin"蛇紋版本，則換上具備立體質感的仿蛇皮紋理，同樣輔以米白色三線及黑色皮革細節作點綴，展現出極致的視覺張力。

在細節處理上，兩款設計均配備雙方聯乘的專屬鞋舌標籤，並將 Brain Dead 標誌性的圖案巧妙融入其中，為這雙經典鞋款注入前所未有的狂野氣息。Brain Dead x adidas Samba Bowling“Cheetah”and “Snakeskin”原定於8月1日在adidas官網發售，惟直至截稿前仍未見蹤影，有興趣的朋友要繼續留意官方公布的進一步消息。