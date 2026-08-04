ADER ERROR x BIRKENSTOCK再合作！以標誌性寶藍色重塑Boston鞋款

韓國潮流品牌 ADER ERROR ，再度與德國 BIRKENSTOCK 合作，帶來第二波聯乘企劃。今年剛好是BIRKENSTOCK 標誌性鞋款 “Boston” 問世50週年，雙方特別將ADER ERROR的標誌性寶藍色及設計創意，注入這款半包頭穆勒鞋（Mule）之上，巧妙融合當代時尚所推崇的機能性與前衛街頭風格。



今次是繼2022年推出 Milano、Gizeh、Arizona 和 A360 四款聯乘鞋款後，雙方一別四年再度攜手，聯乘系列以「線條」（Thread）為核心概念，設計團隊將線條視為連結兩個品牌不同世界的媒介，透過縫線的交疊與穿插呈現文化交匯，為這款帶有慵懶氣息的休閒鞋履注入工藝質感及街頭叛逆精神。

系列推出“Boston Flap”與“Boston Cap”兩款型號合共四款聯名鞋款。“Boston Flap”選用觸感細緻的高級麂皮製作，加入大膽的皮革翻蓋，並以搶眼的Zigzag鋸齒狀縫線加以固定，重塑經典外觀，帶來 ADER ERROR 標誌性的“Z-Blue”寶藍色及大地色調“Honey”兩款配色。

至於“Boston Cap”則備有黑色與駝色兩款，鞋面同樣採用麂皮材质，鞋頭配備加固橡膠鞋頭，增添一絲粗獷的工裝風格，完美平衡實用主義與前衛美學。兩款鞋履皆保留 BIRKENSTOCK 標誌性的人體工學木屑鞋墊，同時又不失品牌一貫的舒適腳感。

全新 ADER ERROR x BIRKENSTOCK 聯乘系列將於8月6日全球發售，屆時將登陸 1774.com、ADER ERROR 官網、Birkenstock 官網與 Ader Error 指定實體店，以及全球指定零售商，價錢亦有待官方進一步公佈。