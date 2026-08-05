CHROME HEARTS聯乘溥儀眼鏡 推出WOLFY-ARI專屬紀念款眼鏡

溥儀眼鏡（Puyi Optical）成立二十五週年之際，品牌再度與 Chrome Hearts 攜手推出周年壓軸聯名專屬紀念鏡款「WOLFY-ARI」。



全新「WOLFY-ARI」以優雅的無框橢圓造型亮相，專為亞洲人面形結構精心考量與打造。鏡架細節無不彰顯精湛工藝：鏡腿兩側鉸鏈飾有 Chrome Hearts 標誌性的 CH Floral Cross 花卉十字架圖騰，鼻樑、鏡腿及腿末端則刻劃細緻的 CH Plus 標誌，於簡約輪廓中流露雋永風範。系列備有光學眼鏡與太陽眼鏡等多元配色款式，涵蓋黑銀、啞光透灰、透軍綠、琥珀色及橄欖綠等色調。

為慶祝此重要時刻，雙方更特別推出鑲嵌了高級珠寶的光學眼鏡款式，以深琥珀色鏡框搭配鍍金鏡腿，並於鉸鏈處的 Floral Cross 花卉十字架上精心鑲嵌82顆閃耀天然綠寶石，全球僅限量25副。

另外，隨鏡附送的兩款專屬限量眼鏡布，分別以黑底放射狀 CH Plus 襯托金色特殊標誌，以及深紅底色襯托金色圖案，各具雅致韻味。

值得一提的是，今日同場亦展出了Chrome Hearts 特地為溥儀眼鏡行政總裁 Jeffery 打造的的私人珍藏鏡款「One-of-One WOLFY-ARI」。該款式全球只此一副獨一無二，不但於鉸位與鏡腿末端鑲嵌6顆藍寶石，並於鼻樑、鉸位及鏡腿等細節處密鑲88顆白鑽，共以94顆璀璨寶石交織出，展現極致奢華及精緻匠藝。

「WOLFY-ARI」紀念系列於今日正式發售，價錢由17,500港元至82,300港元不等。