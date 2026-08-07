KEF聯手設計名師Ross Lovegrove 以雕塑設計推出高端音響LS LUXE

英國殿堂級音響品牌 KEF 攜手工業設計大師 Ross Lovegrove，推出全新 LS LUXE 無線 Hi-Fi 音響系統。Ross Lovegrove是當代最具影響力的英國工業設計師之一，擅長將自然界的流線形態與尖端的材料科技完美結合，作品充滿未來感。今次新作融入了Ross Lovegrove的獨特創意，將流線型的有機形態與頂尖聲學科技完美結合，令作品超越音響設備的範疇，成為提升現代空間格調的藝術珍品。



S LUXE 採用堅固且高品質的物料精製而成，其柔和流暢且圓潤的箱體線條，展現出簡潔無縫的雕塑美感。此種獨特的輪廓設計並非僅為視覺考量，更具備深厚的聲學理據，能有效減少聲音衍射與箱體震動。此外，該系統配備之彈性解耦底盤，進一步確保物理結構與純淨音質之間的完美平衡。為配合不同室內設計風格，LS LUXE 提供了暮鈦、月蝕黑與礦物白三款低調優雅的色調選擇，充分彰顯用家的非凡品味與生活哲學。

就聲學技術而言，LS LUXE 的核心在於其搭載的 KEF 第十二代 6.5 吋 Uni-Q® 同軸共點單元。此為該系列首次採用大尺寸設計，旨在營造更為廣闊且均勻的聲音擴散效果，從而打破傳統音響對「皇帝位」（最佳聆聽位置）的嚴格限制。

同時，該單元結合先進的 Metamaterial Absorption Technology（MAT™，單元吸音元宇宙技術），其猶如聲學黑洞般，能極為有效地吸收高音單元後方之雜訊並大幅降低失真，巨細無遺地還原錄音中的豐富細節。為進一步完善聲音表現，LS LUXE 引入了 KEF 獨家之速度控制技術（VECO），並輔以專為其量身定制的 Music Integrity Engine®（MIE）數碼音響處理演算法。在動力配置上，每部揚聲器均內建 100W 的 A/B 類擴音機以驅動高頻，以及 280W 的 D 類擴音機以負責中低頻，確保系統在任何音量下皆能保持純淨、平衡且具備極佳控制力之深沉低音表現。

在日常應用與連接性方面，LS LUXE 展現出高度的現代化適應性與整合能力。其內建之 KEF W2 無線串流平台，全面支援 Tidal、Qobuz、Amazon Music 等主流無損串流音樂服務，並兼容 AirPlay、Google Cast 及預計於 2027 年推出之 Roon-ready 認證，最高可支援 24-bit/384kHz 之高解析無損音訊格式。

具備 HDMI eARC、光纖、同軸及模擬輸入等有線介面 （簡皓賢攝）

針對多元化的有線連接需求，該系統亦配備了 HDMI eARC、模擬輸入、光纖及同軸輸入接口，確保能與各類家庭影音系統無縫對接。用家可透過 KEF Connect 應用程式進行便捷設定，並利用其具備標準與專業模式之 Room EQ 空間等化功能進行個人化之聲學調校。

LS LUXE 不僅是一套功能卓越的音響設備，更是一件能為現代室內空間增添濃厚藝術氣息之雕塑珍品，提升空間格調。LS LUXE 定於8月13日正式公開發售，定價為35,880 港元。（可另購座地腳架，售價為 5,880 港元）