LE LABO推出城市限定新香氛SHIU 25 以靜謐木質調致敬北京四合院

LE LABO 今年全新的「城市限定系列」（City Exclusive）終於登場。代表北京的全新香氛 SHIU 25，以溫潤的芳樟為主軸，巧妙揉合輕靈的鳶尾花、深沉的乳香與微辛的粉紅胡椒，交織出一抹寧靜且安定的氣息。SHIU 25 旨在向那些能讓人沉澱心靈、回歸自我的傳統空間致敬，並完美捕捉LE LABO位於北京王府井、備受文化保護的四合院建築的香氛實驗室靈魂底蘊。



這款香氛的創作靈感源於團隊在北京的點滴記憶，完美封存這座歷史名城傳統空間中特有的靜謐與沉澱。在步伐急促、鮮少賦予喘息空間的現代世界裡，SHIU 25 宛如一份溫柔的邀請函，引領用家走進內心歸零的避風港，在喧囂中尋獲片刻的停頓與自我對話的珍貴時光。

品牌全球總裁兼創意總監 Deborah Royer 表示，這款香氛的創作靈感源於團隊在北京的點滴記憶，完美封存這座歷史名城傳統空間中特有的靜謐與沉澱。在步伐急促、鮮少賦予喘息空間的現代世界裡，SHIU 25 宛如一份溫柔的邀請函，引領用家走進內心歸零的避風港，在喧囂中尋獲片刻的停頓與自我對話的珍貴時光。

Le Labo 推出「SHIU 25」City Exclusive 香氛（LE LABO）

LE LABO今次一大靈感來源，是品牌於北京中心地帶的王府中19號府的「 北京·合院香氛實驗室」。這座實驗室位處受文化保護的珍貴遺址，將LE LABO的「侘寂」美學（wabi-sabi）與傳統四合院建築相融，讓客人走進後放慢腳步，在喧囂之外，沉浸於靜謐且細膩感官探索。

Le Labo 「SHIU 25」City Exclusive 香氛（LE LABO） 容量: 15毫升/50毫升/100毫升/500毫升 售價：1,225港元/2,800港元/4,200港元/15,075港元

今次SHIU 25承襲了此一氛圍，香氣圍繞著「芳樟（Shiu）」，是樟樹中更為靜謐的表達 ，賦予身心平衡與內在平和。在這簡練而精準的香氣結構中，輕靈的鳶尾花香與乳香交織，漂浮於溫暖且踏實的木質基調之上，營造出一種被沈穩靜謐所環繞的氛圍，彷如走回北京那些承載歲月痕跡的傳統工藝空間。

SHIU 25提供 15毫升、50毫升、100毫升及 500毫升以供選擇。

City Exclusive 試用裝(1.5ml) 售價：110 港元（LE LABO）

City Exclusive 探索套裝 (5 x 1.5ml) 售價：550 港元（LE LABO）

另外，9月向來是各位Le Labo粉絲最期待的月份。因為平常只能在特定城市買到的城市限定系列City Exclusives標準裝香氛，屆時將於全球不同的Le Labo專門店同步登場，讓這份專屬城市的氣息跨越地域藩籬，與更多香氛愛好者邂逅。如果各位香水粉絲急於一試各地香氛，從即日起亦可在網上和香氛實驗室搶先入手City Exclusive 試用裝（1.5 ml）和 Discovery 套裝（涵蓋 5 款及 10 款指定香氣）。