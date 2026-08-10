Loro Piana推出Fast Walk極簡防水鞋款 融合70年代復古與奢華工藝

Loro Piana 最新推出的「Fast Walk」運動鞋，完美示範如何將運動休閒與優雅氣質結合。這款低筒波鞋的靈感來自 70 年代的經典運動鞋線條，專為追求生活品味的人士而設。憑藉品牌一貫的精湛工藝加上頂級面料，Fast Walk被賦予全新的現代魅力。無論是周末漫步，還是穿梭於繁忙的都市街頭，Fast Walk 都能輕鬆駕馭。



在材質運用與功能性方面，Fast Walk 展現品牌對細節的極致追求，鞋面主體採用質感奢華之麂皮精製而成，而鞋側部分則視乎款式配以同色系或撞色設計，並統一採用 Loro Piana 具標誌性的 Wind 超細纖維面料；材質不但具備輕巧及抗皺之物理特性，更兼具卓越的防風與防水功效，實用性極高。

此外，鞋履內部配有全皮革內襯，中底部分則以純白色調呈現，藉此向品牌蔚為經典的白底鞋履系列致敬。鞋底則採用天然橡膠外底，並輔以獨特的波浪紋理設計，從而提供卓越的抓地力與步行的穩定性。

在細節處理上，Fast Walk 運動鞋注入多項低調而具辨識度的品牌元素，例如於鞋舌處細緻縫製的品牌標籤，以及於鞋跟背部頂端壓印之精緻標誌。在色彩配置方面，男女裝系列皆提供海軍藍與純白等經典單色款式，以及楓木色配深小麥啡色之雙色設計；而女裝系列更特別推出砂色配淺玫紅色的專屬配色。

Loro Piana「Fast Walk」運動鞋定價為 8,900 港元，現已於Loro Piana 官網發售。