週末中環微醺必去 COA聯乘墨西哥龍舌蘭Código 1530推8月限定調酒

龍舌蘭Tequila又豈止夜店狂歡的 Shot 飲？來自墨西哥龍舌蘭重鎮哈利斯科州的高端龍舌蘭品牌CÓDIGO 1530，與剛入選ASIA BEST BARS 2026 第24名、中環最出名的龍舌蘭雞尾酒酒吧之一COA攜手合作，於8月份在 COA推出兩款特別的 Código 1530 雞尾酒，引領顧客踏上一場探索墨西哥文化與頂級調酒藝術的味蕾之旅。



CÓDIGO 1530 有何來頭？

來自墨西哥的Código 1530 是一個高端烈酒品牌，源自墨西哥一個最受尊敬的家族及當地龍舌蘭酒匠世代相傳的秘方，將從納帕谷（Napa Valley）地區採購的優質法國橡木赤霞珠（Cabernet Sauvignon）葡萄酒桶進行陳釀，賦予了酒液前所未見的花果香、細膩層次與獨特餘韻，再在墨西哥哈利斯科州阿馬蒂坦（Amatitán）以傳統工藝陳釀並精煉而成。酒廠堅持古老法則，僅以 100% 藍龍舌蘭、水和酵母釀製，堅拒任何化學添加劑、調味劑或甜味劑，其獨特風味令品牌成功闖出名堂，已成功進軍全球65個國家。

今次Código 1530與COA攜手合作相信令不少愛酒之人感到期待。由Jay Khan創辦的 COA，一直致力將龍舌蘭烈酒推廣予亞洲雞尾酒界，多年來都是亞洲 50 最佳酒吧榜單常客，質素廣獲認同。這位被譽為龍舌蘭推廣大使的傳奇調酒師，今次特意為 CÓDIGO 1530 精心調製了兩款售價 $128 港元的期間限定雞尾酒，以兩杯特調帶來兩種截然不同的感官衝擊。

Jay Khan。

第一款 Cantarito Chino，是對傳統 Cantarito 的精緻變奏。基底選用 CÓDIGO 1530 Rosa Blanco，融合青花椒的獨特芳香與溫熱感，再以橙、西柚梳打拉高清爽度。最點題的，是杯緣那圈香辣烤蚱蜢辣椒鹽。粗獷。辛香。一口喝下，向墨西哥古老食材致敬的意味極濃。

Cantarito Chino。

第二款 Verdita 則彷如把人一把扯進陽光普照的墨西哥花園。CÓDIGO 1530 Blanco 的純淨清爽，與Mezcal的煙燻感猛烈撞擊。杯邊緣的墨西哥辣椒以微辛、配台君度橙酒的甜，加上菠蘿與青檸的酸度完美制衡。最後灑上少許龍舌蘭蜜與芫荽，以 Tajin 調味料圍邊，將地道墨西哥風情發揮到極致。

Verdita。

這場由COA呈獻、期間限定的「墨西哥風情之旅」將於 2026 年 8 月 31 日完結。想感受由真正純粹的頂級龍舌蘭的，就要在限期前到中環善慶街的 COA 親自感受了。

此外，有見香港與澳門的烈酒市場正急速成熟，大眾對高品質、具備工藝底蘊的龍舌蘭酒需求，與以往相比明顯上升。國際知名烈酒集團保樂力加香港及澳門（Pernod Ricard）亦宣佈，正式將 CODIGO 1530 納入直營版圖，全面接管其於港澳地區的獨家分銷與品牌營運權。