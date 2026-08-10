將真人影集道具帶回家！道具製造商推出Fallout可穿戴1:1 Pip-Boy

各位《Fallout》的粉絲，準備好你們的「瓶蓋」了嗎？道具複製品（Prop Replicas）製造單位The Wand Company 獲得Amazon Studios 真人影集的官方授權，基於《Fallout 3》與《Fallout New Vegas》為靈感，打造出可穿戴的 1:1 比例 Fallout Pip-Boy 復刻品。無論是 Cosplay 造型，還是當作展現品味的擺設，這部裝置絕對是粉絲夢寐以求的終極神物！



本次製作團隊可謂落足重本，開發團隊直接調用遊戲原設計師 Istvan Pely 的高精度 3D 模型進行開發，機身前半部採用極具份量的壓鑄金屬打造，配上絲光綠色烤漆與銀色細節點綴，完美呈現出全新出廠的精緻質感。另外，為了帶來極致的佩戴舒適度，機身內部特別加入柔軟的記憶海綿墊，若擔心手臂太粗戴不下也完全不用顧慮，配件內貼心附帶了加寬墊片及專用的 RobCo 六角匙，無論臂圍多大都能輕鬆調校至最合適的尺寸。

1:1比例《Fallout》Pip-Boy 3000 MK V（The Wand Company）

除了外觀講究，這款裝置最吸睛的絕對是那塊全彩 IPS 螢幕。為重現廢土世界的獨特科技感，畫面特意加入復古 CRT 螢幕專屬的掃描線與輕微雜訊干擾效果。系統內置超過 2,200 個擷取自原版遊戲的選單供隨意探索，更首度內置可實際遊玩的《Atomic Command》小遊戲，並配備 FM 收音機功能及延長天線，帶來無與倫比的沉浸感。

在日常生活中，這部 Pip-Boy 同樣是極具實用價值的好幫手，不僅能化身為具備「超暗夜間模式」的桌面鬧鐘，還內置 LED 電筒，並設有 3.5mm 耳機孔讓你獨自享受廢土電台音樂！即使平時不戴在手上，它也是房間內最搶眼的藝術擺設！

Pip-Boy 3000 Mk V 的定價為 300 美元（約 2,353 港元），現已於 Amazon 網站發售。各位《Fallout》粉絲，是時候立即行動，為你的左手裝備升級了！