致敬本田80年代經典電單車款 Seiko 5推出MOTOCOMPO限量聯乘腕錶

本田Honda 於80年代推出的Motocompo電單車款，憑著其小巧又獨特的外型，成為不少電單車迷心目中最經典的車款之一。為慶祝 Honda Motocompo推出 45 週年， Seiko 5 Sports 完美捕捉了這台 80 年代傳奇摺疊機車的精髓，推出Honda Motocompo 聯名限量版腕錶，將於 9 月初正式發售。



今次並非雙方首次合作，上次Seiko 5 Sports與本田Honda另一傳奇車款，全球銷量破億的國民電單車 Super Cub在2022年推出的聯名之作，已經令不少錶迷及車迷出手搶購。今次乘勝追擊，致敬了資深車迷絕不陌生的MOTOCOMPO。

本田80年代車款MOTOCOMPO。

MOTOCOMPO這個車款說得上是一代傳奇。當年本田同時開發及生產四輪車與兩輪車，甚至更進一步發揮創意，推出可裝載於汽車中的小型電單車，因此當年MOTOCOMPO 就應運而生，是一部可直接塞進本田 City的車尾箱的電單車，向當時的年輕人推廣突破性的「六輪生活」概念。再者，MOTOCOMPO的外型亦極具特色，方盒型車身配合「變形金剛」般的摺疊結構，絕對別具一格。有一定年紀的動漫迷，可能亦對MOTOCOMPO有印象，因為正是《皇家雙妹嘜》女主角之一辻本夏的專用巡邏車，但就由黃色改為塗成黑白相間。

動畫《皇家雙妹嘜》中的MOTOCOMPO。

今次 SEIKO 5 Sports 的聯名之作極端注重細節，既然原版 MOTOCOMPO 的賣點是「超小型」，這款 HDB010 也採用了直徑 36.4mm 的小巧錶殼。 錶盤直接使用了 MOTOCOMPO 最具辨識度的鮮黃色，中央橫跨一條飾以 HONDA 標誌的黑色間條，就如同本來車身上粗大黑色防撞膠條般。而6 時位置的「AUTOMATIC」字樣，亦特別採用以 MOTOCOMPO 標誌為靈感而特別設計的字體。錶冠刻有「TURN」字樣，設計靈感源自電單車的燃油閥。

翻到背面，旋入式透明錶底印有 MOTOCOMPO 剪影，並鐫刻「Limited Edition」字樣及腕錶序號。

錶帶方面，設計師參考了固定於車輛上的束帶連接點，錶帶的一部分印有「CARRYING POINT」字樣，而末端則標示「INSERTION POINT」，向當年電單車上的固定織帶與扣環設計致敬。甚至連配備的特別設計收藏盒，也直接仿照用於運送 MOTOCOMPO 的瓦楞紙箱。

這款聯名腕錶搭載了SEIKO極度成熟的 4R36 機芯。具備自動上鍊（可手動上鍊）、約 41 小時動力儲存、24 顆寶石，以及實用的秒針停止功能。防水深度達 10 巴（100米），抗磁能力為 4,800 A/m。

SEIKO 5 Sports與本田 MOTOCOMPO 的限量版聯乘腕錶（型號 HDB010），限量發行 8,000 枚，香港定價約為港幣 3,080 元。 在趣味包裝下，它骨子裡依然是一隻極有質素的機械錶，相信限量 8,000 枚的配額，對全球龐大的 JD車迷和鐘錶玩家來說很可能就被快速搶購一空。