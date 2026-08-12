日全食當日限定！MoonSwatch日食版 首開放西班牙官網線上購買

今日（8月12日），相信是全球天文迷熱切期待的日子，因為竟可一日內看到罕見三大天象同框登場。而在這特別的一天，Swatch亦同步推出了聯乘Omega的MoonSwatch「日食特別版」 Mission to the Sun - Solar Eclipse。



今晚天文迷將一次過迎來三重天文奇觀，除了是英仙座流星雨極大期，今晚至明晨（香港時間8月12日深夜至13日清晨）迎來流星雨爆發；同框甚至亦會出現六星連珠（木星、水星、火星、天王星、土星與海王星）的畫面；不過第三項日全食，由於當時亞洲地區正值凌晨，所以香港的朋友就無緣欣賞了。

為了致敬這埋天文盛事，Swatch 今次再度以MoonSwatch為基礎，推出了這款充滿巧思的特別版腕錶。錶款以陽光黃生物陶瓷錶殼配襯太陽紋金色錶盤，加上搶眼的橙色計時秒針與 Super-LumiNova® 夜光指針，並特別將 2 點鐘位置的計時按把改為黑色 Bioceramic 生物陶瓷，在耀眼的黃白配色中極具視覺衝擊，象徵月球遮蔽太陽的「日食瞬間」。錶背電池蓋印有獨特的新月圖案，呼應日食時的月相變化。

這款充滿巧思的腕錶，將天文奇觀巧妙地濃縮在手腕之間。 不過要入手亦難度極高，官方宣佈僅在 2026年8月12日「今日限定」於西班牙市場發售，除了指定實體店外，亦破例開放在西班牙官網線上購買。香港的錶迷即使用VPN去西班牙官網訂購，亦需要西班牙地址，各位錶迷如有興趣入手，最好還是請求住在西班牙的朋友出手幫忙了。