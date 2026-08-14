INVINCIBLE x MADNESS x ASICS 即將推出GEL-KAYANO 12.1聯名鞋款

台灣球鞋及選物名所 INVINCIBLE 、余文樂個人品牌MADNESS 與 ASICS 三方聯乘，以溫潤的「香草白」（Vanilla）配色加上半透明材質，帶來全新的 GEL-KAYANO 12.1 聯名鞋款。



去年INVINCIBLE 與 ASICS 推出慶祝合作 10 週年的「GEL-NIMBUS 10.1」，當時就由余文樂率先上腳，曝光這款聯名之作；今次終於連MADNESS 都加入聯乘之列，帶來令人驚喜的首度三方聯乘。

今次鞋身整體以清新的 Vanilla 色調為主軸，運用皮革、多層網眼布與頂級麂皮拼接，讓原本主打機能感的鞋款增添高級時裝的精緻質感；最大亮點是大膽採用半透明鞋頭設計，,可隨用家襪款變換而透現相異風貌，賦予鞋款高度互動性與個人表達空間。

另外，鞋舌亦點綴了 MADNESS 專屬標誌，鞋側兩方亦分別飾有 INVINCIBLE 及MADNESS REG. SPEC DEPT的標籤。今次INVINCIBLE x MADNESS x ASICS的Gel-Kayano 12.1 "Vanilla" 鞋款的定價與發售日期仍有待官方進一步公佈，各位有興趣的Sneakerhead 要密切留意了。