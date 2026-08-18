StockX 2026年中報告:Saucony成最大黑馬 TIMEX比RoyalPop更搶手?

全球知名潮物及波鞋轉售平台 StockX 每年都會定期發表多份二手交易市場的最新趨勢報告。而根據Stock X 發佈的2026年最新年中報告《Big Facts: Brands Making Moves》，正正揭示了轉售市場目前正迎來結構性轉變。消費者的口味不但愈趨多元化，由以往追捧Dunk或Yeezy少數潮流爆款，轉為追求更多元的運動、戶外及生活方式品牌，呈現百花齊放局面；世盃熱潮及Blokecore大熱，亦帶動部分品牌交易量暴升；甚至多個昔日傳統街牌巨頭亦強勢回勇。



究竟現時波鞋與潮物轉售市場的最新風向是怎樣的？一物綜合了 StockX 最新報告內容，為你全面解構背後的市場脈動。

1. Saucony爆冷 增長最強

波鞋市場方面，過去兩年一直霸佔StockX「增長最快品牌」寶座的Asics，終於被打斷「連勝紀錄」，今年改由Saucony登頂！與去年同期相比，Saucony的交易量大增239%，升幅足足逾兩倍，當中ProGrid Omni 9及ProGrid Triumph 4兩款大熱鞋款絕對是最大功臣，成功帶起品牌的熱度及討論度。

2. 滑板鞋熱潮強勢回歸

跑鞋與足球鞋主導波鞋市場多年後，滑板鞋熱潮看來即將全面回歸！其中龍頭品牌Vans，今年先後推出了例如與Satoshi Nakamoto聯名等多款引起市場極大迴響的話題之作，成功帶動交易量飆升238%，平均轉售價亦由去年102美元，大幅升至180美元；平均溢價率更從原本的12%暴升到69%，成為「炒價水位」升幅最驚人的波鞋品牌。

Vans x Satoshi Nakamoto聯名鞋款（Vans）

3. Jordan Brand逐漸走出困局

Jordan Brand交易量按年升6%，其中多款復刻之作AJ5 Retro Wolf Grey、AJ11 Retro Gamma Blue和AJ4 Retro Black Cat，都是2026年上半年最暢銷的鞋款之一。雖然對比頭五名的翻倍增長看似不足，但考慮到品牌為StockX第二大品牌的龐大基數，其實6%已代表數以萬計的額外交易量。此反映即使Nike仍處轉型陣痛期 ，二手市場已率先釋放正面訊號，相信品牌將逐漸走出供過於求的困局。

AJ11 Retro Gamma Blue（jumpman23）

4. Blokecore熱潮帶動adidas服飾極搶手！

服飾方面 adidas表現搶眼，除了適逢世界盃年，Blokecore熱潮帶動球衣類銷量上升，年初 Rora@Babymonster 曾私服著用的中式唐裝外套，亦成為今年上半年最矚目的爆款之一。種種因素帶動下，品牌交易量按年狂飆687%，平均轉售價升幅亦達25.4%，是榜上極少數能做到交易量與炒價同步起飛的品牌。

年初Rora@Babymonster 曾私服著用的中式唐裝外套（IG@rora_babymonsters）

5. Supreme最暢銷單品十佔其六

至於街牌老大哥Supreme亦全面回勇，在2026上半年十大最暢銷服飾名單中，Supreme 霸氣橫掃六個席位，當中五款都屬其最經典的Box Logo單品。當中又以與MM6 Maison Margiela聯名推出的潑漆細節Box Logo連帽拉鏈衛衣，成功將粉絲們最渴望的「Box Logo」與「拉鏈外套（Zip Up）」完美結合， 被最多人搜購。

Supreme x MM6 Maison Margiela聯名推出的潑漆細節Box Logo連帽拉鏈衛衣（Supreme）

6. TIMEX竟比Royal Pop更搶手？

令人意外的是，配飾市場上TIMEX交易量竟比有聯乘Audemars Piguet系列加持的Swatch更勝一籌。TIMEX憑著與Noah及MM6的聯名系列，交易量比去年同期增長2.6倍；而Swatch亦在Royal Pop帶動下錄得1.28倍交易量增長；平均溢價率亦從8%急升至116%，不過考慮到Royal Pop供應量一直受限，因此結果亦不難理解。

7. 集換式卡牌價值飆升

集換式卡牌延續去年成交量爆升的趨勢，市場愈趨蓬勃，8個品牌在2026年平均價格及溢價均有所上漲。當中Pokémon寶可夢卡牌的平均轉售價格上漲了34%，溢價則從91%攀升至158%；Disney Lorcana 價格飆升了444%；鮑曼卡牌的價格上漲了77%，銷量也增長了170%。