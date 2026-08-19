Justin Bieber親自上腳！SKYLRK最新鞋款Sensory Runner曝光

Justin Bieber 親自上腳，率先曝光其個人品牌 SKYLRK的最新鞋款「Sensory Runner」 。今次新鞋背後經歷長達四年的研發過程，如今終正式亮相。



Justin Bieber一直不斷為其品牌擴展鞋款陣容，由Beach Slide等涼鞋款、Chunky Mules穆勒鞋款，到Matterdaddies薄底運動鞋款，一直秉承了其簡約主義與前衛美學並行的設計風格。來到今次他親自著用並曝光的Sensory Runner，黑白色的鞋款採用了誇張圓潤的廓形，並飾有仿似泡沫塊狀組成的網狀紋理細節，完美呼應 Bieber 日常愛穿的 Oversized 及前衛街頭風格。發售詳情尚未公布，各位有興趣的粉絲仍需敲碗等待後續資訊發佈。

在當代流行文化與時尚界，音樂人跨界做服裝早已不是新鮮事，Kanye West 花了足足二十年時間，從 BAPE、Louis Vuitton、Nike 一路走到 adidas YEEZY，才向世界證明了流行音樂巨星不僅能參與潮流，更具備建立時尚帝國的遠見；Pharrell Williams 創立 Billionaire Boys Club 甚至入主 Louis Vuitton 擔任男裝藝術總監，Tyler, The Creator 打造 Golf Wang，Drake 發展 OVO，都展現了音樂人從「代言人」轉變為「品牌主理人」的野心。

如今Justin Bieber 的SKYLRK不斷帶來具個人風格的設計，令人期待他與品牌未來可達到的高度。