盤點Supreme FW26焦點！Box Logo拼接皮褸+支援Gameboy復古遊戲機

今季 Supremene的全新系列可謂誠意十足，將街頭文化與跨界聯乘發揮得淋漓盡致！隨著 2026 秋冬 Lookbook 震撼登場，品牌旗下最令人引頸以待的服飾及配件陣容亦正式完整釋出。



《一物》特別為你盤點 11 款今季絕不能錯過的重點單品，各位Supreme忠粉要準備入手了。

1. Supreme /Jeff Hamilton Box Logo Appliqué Hooded Leather Jacket

演繹極致皮革工藝與街頭美學的巔峰交匯，Supreme 今季攜手傳奇設計師 Jeff Hamilton，呈獻令街頭時裝迷引頸以待的夢幻逸品。此款連帽外套嚴選頂級小羊皮打造，皮褸外層將歷代Supreme Box Logo巧妙拼接，內層輔以菱格紋緞面內襯。此聯乘作全球僅限量發行 38 件，每件均附有專屬防塵袋、獨立編號（1-38）及設計師親筆簽名證書，堪稱當代流行文化中極具代表性的藝術館藏級臻品。

Supreme®️ /Jeff Hamilton®️ Box Logo Appliqué Hooded Leather Jacket （Supreme）

2. Fuck You Zip Up Hooded Sweatshirt

衛衣以拉絨抓毛材質打造，單品的最大亮點在於由日本藝術家川城雅人（Masato Kawajo）親自操刀的原創圖案，巧妙結合極具質感的鎖鏈刺繡與閃爍的水鑽貼花工藝。設計將大膽直接的街頭玩味與精緻手工完美融合，無疑是本季最具視覺張力的百搭之選。

Supreme Fuck You Zip Up Hooded Sweatshirt（Supreme）

3. Supreme Sith Tee

致敬殿堂級科幻電影史詩，Supreme 推出一眾星戰迷夢寐以求的強勢單品 "Sith Tee"，胸前的方形印花是《星球大戰》經典反派角色 Darth Maul 披著黑色斗篷，在強烈對比的藍天背景下展現標誌性的紅黑刺青面孔，完美結合街頭態度與科幻電影史詩。

Supreme Sith Tee（Supreme）

4. Supreme Backpack

今季全新的 "SUPREME" 標機能背囊，展現出一絲不苟的設計心思，袋身佈滿搶眼的灰色 "SUPREME" 全幅印花，字體巧妙地以正反交錯排列，營造出豐富的視覺張力。細節配置同樣一絲不苟：正面下方的標誌性 Box Logo 採用與袋身呼應的啡底白字設計，低調中彰顯極高辨識度。袋身不僅配備多個不同尺寸的拉鍊間隔與側邊水樽袋，正面中段更加入機能性十足的織帶環（Webbing loops），方便外掛配件，完美兼顧日常通勤與戶外機能需求。

Supreme Backpack（Supreme）

5. Supreme®️/Analogue Pocket

Supreme 本季最具話題性的神級潮玩——限量版 Analogue Pocket 強勢誕生，這部3.5 吋 x 5.75 吋復古掌上遊戲機能夠完美支援原裝 Game Boy、GBC 及 GBA 的實體遊戲帶，內建合成器與編曲機，亦支援使用轉接器遊玩其他掌機系統的卡匣。機身不僅注入以凹雕設計的Supreme Logo，更配備超高清細緻的 LCD 螢幕，確保經典像素遊戲的畫質與流暢度。

Supreme®️/Analogue Pocket（Supreme）

6. Supreme/Dyson V12 DetectTM Vacuum

Supreme 踩入生活家電領域，將Dyson 頂尖科技結合紐約街頭文化，帶來話題性十足的 V12 Detect™️ 無線吸塵機。極輕巧的機身印有搶眼的 Supreme 專屬標誌，完美將街頭文化融入家居日常，機身具備長達 60 分鐘的超長續航力及三種清潔模式，並可輕鬆切換為手提模式；隨機附送四款 Dyson 專屬設計的專業吸頭，全方位照顧各種清潔需求。

Supreme/Dyson V12 DetectTM Vacuum（Supreme）

7. Supreme®️/KUDAK Super 8 Camera

捕捉時光流轉的復古光影，Supreme 攜手KODAK，呈獻這部融合經典與科技的夢幻逸品，融合懷舊的菲林電影質感與現代數碼科技。機身配備 6mm f/1.2 大光圈鏡頭（可自由更換標準 C-mount 鏡頭），並破格加入 4 吋多角度 LCD 數碼觀景器及 SD 卡同步錄音功能。影像表現方面，支援 1:1.5 比例的 Extended Gate Super 8 格式。套裝更附送黑白菲林及 Pelican 軍用級硬式收納盒。

Supreme®️/KUDAK Super 8 Camera（Supreme）

8. Supreme®️/Keen Mini Ramp

Supreme直接將整個滑板場帶到你面前！今次品牌聯手美國專業滑板道具製造商 Keen Ramps，打造出這座長達 23 呎半、闊 12 呎的超巨型聯乘 Mini Ramp。滑板池印上極具霸氣的 Supreme 專屬 Logo，用料上更是落足重本！表面採用頂級的波羅的海樺木，配搭白色全天候防風雨塗層與防腐蝕螺絲；邊緣位置則配備以重型螺栓緊固的 2 吋鍍鋅鋼管，完美符合專業規格與耐用度。

Supreme®️/Keen Mini Ramp（Supreme）

9. Supreme®️/Lambretta X300

馳騁於意式復古與現代狂野之間，Supreme 震撼發佈與經典品牌 Lambretta 聯手打造的極速名物，推出極具氣場的 X300 限量版電單車。全車焦點在於其專屬的鍍鉻鏡面烤漆車身，配搭極具辨識度的 Supreme 標誌，於街道上必定成為萬眾矚目的焦點。性能規格同樣卓越，採用堅固的鋼製半單體式車架，搭載動力充沛的 275cc 單缸引擎。細節方面亦全面升級至現代科技標準，配備全 LED 照明系統、半數碼化儀表板及極具便利性的 Keyless 無匙啟動功能。

Supreme®️/Lambretta X300（Supreme）

10. Supreme®️/De Sede DS-600 Snake

重新詮釋七十年代的空間藝術，Supreme 將街頭美學注入瑞士殿堂級傢俱品牌 De Sede 的經典設計之中，此次換上極度奢華的小牛皮打造，全體佈滿極具質感的壓花Supreme 標誌，將紐約街頭文化完美融入頂級歐洲家居美學。其靈活的模塊化結構為最大亮點：全套組件皆可透過拉鏈無縫連接，用家可根據空間需求自由拼湊彎曲形狀。

Supreme®️/De Sede DS-600 Snake（Supreme）

11. Supreme®/JBL® Go 5

品牌本季再度與人氣音響大廠 JBL 攜手推出極具街頭氣息的 Go 5 防水藍牙喇叭。機身設計極致輕巧，正面點綴極具質感的橡膠 Supreme 標誌，將品牌 DNA 完美注入這件數碼小物。作為戶外音樂利器，它支援無縫藍牙無線播放，並配備 Playtime Boost 功能，提供長達 10 小時的卓越續航力。配合強大的防水性能，無論是海灘派對還是戶外露營，皆能隨時隨地帶來極致的聽覺享受。