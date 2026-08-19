盤點Supreme FW26焦點！Box Logo拼接皮褸+支援Gameboy復古遊戲機
今季 Supremene的全新系列可謂誠意十足，將街頭文化與跨界聯乘發揮得淋漓盡致！隨著 2026 秋冬 Lookbook 震撼登場，品牌旗下最令人引頸以待的服飾及配件陣容亦正式完整釋出。
《一物》特別為你盤點 11 款今季絕不能錯過的重點單品，各位Supreme忠粉要準備入手了。
1. Supreme /Jeff Hamilton Box Logo Appliqué Hooded Leather Jacket
演繹極致皮革工藝與街頭美學的巔峰交匯，Supreme 今季攜手傳奇設計師 Jeff Hamilton，呈獻令街頭時裝迷引頸以待的夢幻逸品。此款連帽外套嚴選頂級小羊皮打造，皮褸外層將歷代Supreme Box Logo巧妙拼接，內層輔以菱格紋緞面內襯。此聯乘作全球僅限量發行 38 件，每件均附有專屬防塵袋、獨立編號（1-38）及設計師親筆簽名證書，堪稱當代流行文化中極具代表性的藝術館藏級臻品。
2. Fuck You Zip Up Hooded Sweatshirt
衛衣以拉絨抓毛材質打造，單品的最大亮點在於由日本藝術家川城雅人（Masato Kawajo）親自操刀的原創圖案，巧妙結合極具質感的鎖鏈刺繡與閃爍的水鑽貼花工藝。設計將大膽直接的街頭玩味與精緻手工完美融合，無疑是本季最具視覺張力的百搭之選。
3. Supreme Sith Tee
致敬殿堂級科幻電影史詩，Supreme 推出一眾星戰迷夢寐以求的強勢單品 "Sith Tee"，胸前的方形印花是《星球大戰》經典反派角色 Darth Maul 披著黑色斗篷，在強烈對比的藍天背景下展現標誌性的紅黑刺青面孔，完美結合街頭態度與科幻電影史詩。
4. Supreme Backpack
今季全新的 "SUPREME" 標機能背囊，展現出一絲不苟的設計心思，袋身佈滿搶眼的灰色 "SUPREME" 全幅印花，字體巧妙地以正反交錯排列，營造出豐富的視覺張力。細節配置同樣一絲不苟：正面下方的標誌性 Box Logo 採用與袋身呼應的啡底白字設計，低調中彰顯極高辨識度。袋身不僅配備多個不同尺寸的拉鍊間隔與側邊水樽袋，正面中段更加入機能性十足的織帶環（Webbing loops），方便外掛配件，完美兼顧日常通勤與戶外機能需求。
5. Supreme®️/Analogue Pocket
Supreme 本季最具話題性的神級潮玩——限量版 Analogue Pocket 強勢誕生，這部3.5 吋 x 5.75 吋復古掌上遊戲機能夠完美支援原裝 Game Boy、GBC 及 GBA 的實體遊戲帶，內建合成器與編曲機，亦支援使用轉接器遊玩其他掌機系統的卡匣。機身不僅注入以凹雕設計的Supreme Logo，更配備超高清細緻的 LCD 螢幕，確保經典像素遊戲的畫質與流暢度。
6. Supreme/Dyson V12 DetectTM Vacuum
Supreme 踩入生活家電領域，將Dyson 頂尖科技結合紐約街頭文化，帶來話題性十足的 V12 Detect™️ 無線吸塵機。極輕巧的機身印有搶眼的 Supreme 專屬標誌，完美將街頭文化融入家居日常，機身具備長達 60 分鐘的超長續航力及三種清潔模式，並可輕鬆切換為手提模式；隨機附送四款 Dyson 專屬設計的專業吸頭，全方位照顧各種清潔需求。
7. Supreme®️/KUDAK Super 8 Camera
捕捉時光流轉的復古光影，Supreme 攜手KODAK，呈獻這部融合經典與科技的夢幻逸品，融合懷舊的菲林電影質感與現代數碼科技。機身配備 6mm f/1.2 大光圈鏡頭（可自由更換標準 C-mount 鏡頭），並破格加入 4 吋多角度 LCD 數碼觀景器及 SD 卡同步錄音功能。影像表現方面，支援 1:1.5 比例的 Extended Gate Super 8 格式。套裝更附送黑白菲林及 Pelican 軍用級硬式收納盒。
8. Supreme®️/Keen Mini Ramp
Supreme直接將整個滑板場帶到你面前！今次品牌聯手美國專業滑板道具製造商 Keen Ramps，打造出這座長達 23 呎半、闊 12 呎的超巨型聯乘 Mini Ramp。滑板池印上極具霸氣的 Supreme 專屬 Logo，用料上更是落足重本！表面採用頂級的波羅的海樺木，配搭白色全天候防風雨塗層與防腐蝕螺絲；邊緣位置則配備以重型螺栓緊固的 2 吋鍍鋅鋼管，完美符合專業規格與耐用度。
9. Supreme®️/Lambretta X300
馳騁於意式復古與現代狂野之間，Supreme 震撼發佈與經典品牌 Lambretta 聯手打造的極速名物，推出極具氣場的 X300 限量版電單車。全車焦點在於其專屬的鍍鉻鏡面烤漆車身，配搭極具辨識度的 Supreme 標誌，於街道上必定成為萬眾矚目的焦點。性能規格同樣卓越，採用堅固的鋼製半單體式車架，搭載動力充沛的 275cc 單缸引擎。細節方面亦全面升級至現代科技標準，配備全 LED 照明系統、半數碼化儀表板及極具便利性的 Keyless 無匙啟動功能。
10. Supreme®️/De Sede DS-600 Snake
重新詮釋七十年代的空間藝術，Supreme 將街頭美學注入瑞士殿堂級傢俱品牌 De Sede 的經典設計之中，此次換上極度奢華的小牛皮打造，全體佈滿極具質感的壓花Supreme 標誌，將紐約街頭文化完美融入頂級歐洲家居美學。其靈活的模塊化結構為最大亮點：全套組件皆可透過拉鏈無縫連接，用家可根據空間需求自由拼湊彎曲形狀。
11. Supreme®/JBL® Go 5
品牌本季再度與人氣音響大廠 JBL 攜手推出極具街頭氣息的 Go 5 防水藍牙喇叭。機身設計極致輕巧，正面點綴極具質感的橡膠 Supreme 標誌，將品牌 DNA 完美注入這件數碼小物。作為戶外音樂利器，它支援無縫藍牙無線播放，並配備 Playtime Boost 功能，提供長達 10 小時的卓越續航力。配合強大的防水性能，無論是海灘派對還是戶外露營，皆能隨時隨地帶來極致的聽覺享受。