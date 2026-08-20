BIGBANG舞台皇者回歸！ 解構新歌〈BiiiG〉MV G-Dragon 6套造型

VIP 們久等了！BIGBANG 迎來出道20週年，除了萬眾期待的世界巡迴演唱會即將展開，團隊更於成軍紀念日霸氣釋出時隔 4 年的全新單曲〈BiiiG〉 。今次是這隊天團繼 2022 年〈Still Life〉後再度回歸，新作從音樂到視覺細節均備受全球矚目。一物為你解構 G-Dragon 於 MV中親自演繹的全6套神級穿搭，無論是復古 Vintage、奢華高訂還是珍稀的 Archive 藏品，全被完美消化成 GD 專屬的瘋狂時尚。在這6套顛覆常規的華麗造型中，VIP 們又最喜歡哪一套？



GD穿上由擅長華麗剌繡的日本設計師田中大輔（Daisuke Tanaka）定製的紅色軍服，融入了漢字、韓文及不同文化符號，令極繁主義的美學設計下更添深度。配飾方面，18K金 Jacob & Co.方巾型配飾、EYEFUNNY手鐲及客製耳飾，配上Chrome Hearts x Rolling Stones的搖滾風皮帶及VETEMENTS鉚釘皮靴，以一貫擅長的奢華混搭盡顯時尚品味。

GD在另一套造型披上了CHANEL紅色小羊皮Bolero短外套，配搭Dolce & Gabbana充滿破爛細字的牛仔褲 ，加上Chrome Hearts x Rick Owens Dunks這對夢幻級神鞋，隨性中見型格。珠寶陣容更是奢華度破表：手上疊戴Jacob & Co. 75 卡巨型黃鑽戒指、MCI Jewelry 黃鑽首飾及 Repossi 漆面戒指，將華麗珠寶玩出不羈的街頭味。

GD將Raf SimonsSS02上衣與印有LIFE GUARD字樣的背心疊穿，配搭BEDFORD BRFLYN迷彩褲，展示其穿搭上的破格創意。配飾上最狂焦點，莫過於腰間的「五重腰帶疊搭」，一口氣疊戴ERD、Natasha Zinko、Molebo、BEDFORD BRFLYN及BALKO為GD特別定製的腰帶，以大量造型細節將高奢與龐克元素演繹得淋漓盡致。

BIGBANG - ‘BiiiG’ M/V 影片截圖

正裝同樣能玩出新高度，GD戴上CAP帽，配襯SAINT LAURENT單排扣西裝、寬身西褲及絲緞領帶，以及韓國先鋒時裝品牌 JUUN.J 尖頭皮鞋，將俐落西裝輪廓與高奢街頭感完美融合。而Jacob & Co.藍拓帕石戒指、Boucheron Ourse戒指及Repossi綠松石耳環，亦為造型畫龍點睛，注入奢華玩味。

BIGBANG - ‘BiiiG’ M/V 影片截圖

GD上身選用VETEMENTS藍色印花T-shirt，搶眼的小童人像圖案極具街頭趣味；下身則配搭 MARNI 格紋長褲，展示色彩與圖紋的強烈碰撞。說到整個造型的「點睛之筆」 ，在於腰間加入了由韓國造型師 MADE BY JEEEUN 特製的紅色寬腰封，為原本慵懶隨性的輪廓注入高調亮點，增加穿搭層次，完美釋放GD不羈的潮流霸主氣場。

BIGBANG - ‘BiiiG’ M/V 影片截圖

GD以一件簡約的鮮紅色 Vintage T恤 ，配搭YANG LI的灰色條紋西裝闊褲與西部牛仔皮靴，奠定俐落的復古基調。而真正「戲肉」在於極具戲劇性的配飾點綴，雙手套上了PRADA黑色皮革長手套，頭戴PIPENCO LORENA的超巨型紅色毛茸帽，示範如何以破格配件打破常規襯法，盡顯專屬於GD的時尚瘋狂品味！