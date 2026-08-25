GD等巨星愛牌、爛Tee索價過萬！「憂鬱富二代」ERD為何一衫難求？

一件滿佈破洞、嚴重褪色，看似久經滄桑的破爛 T 恤，為何能索價破萬港元，每逢上架便被搶購一空，甚至吸引GD及Jin等不同巨星頻頻著用？這件「爛TEE」來自法國時裝品牌 Enfants Riches Déprimés (ERD) ，名字解作「憂鬱的富二代」，正好與大玩「精英虛無主義（Elitist Nihilism）」的品牌形象完美契合。究竟這個被直譯為「憂鬱富二代」的品牌有何無可取代的魅力，能讓 G-Dragon 與 BTS Jin 等國際巨星皆為之傾倒？就讓一物與你一同解密ERD為高級街頭時裝界帶來的瘋狂現象。



頂奢品牌以外的天價T恤！

談起索價過萬的天價T恤，相信不少人會第一時間聯想到，由Loro Piana或The Row等著重單品物料品牌，以世上最細膩、稀有的頂級物料打造，在面料工藝上追求極致的巔峰之作。但頂奢品牌以外，由來自法國的ERD推出，一年充滿破洞、看似被洗壞且帶有手工塗鴉的 T恤，同樣索價過萬港元，而且往往甫上架就旋即售罄。究竟這個品牌為何被瘋搶？

一件水洗長袖T-Shirt售價竟然高達$1,490美元（約11,680港元）。（官網截圖）

「憂鬱富二代」的氣質演繹

ERD的法文全名 Enfants Riches Déprimés，意思是「憂鬱的富二代」，這個名字除了是創辦人Henri Alexander Levy希望品牌演繹的風格特質，其實亦是他成長經歷的縮影。他出身富豪家族，父母從小逼他看歌劇、行博物館，但他偏偏反叛，迷上Vivienne Westwood與Sex Pistols等Punk次文化，後來更越發頹廢，甚至染上毒癮，淪為名副其實的「抑鬱富家子弟」。

ERD SS25系列（IG@enfantsrichesdeprimes）

大玩「精英虛無主義」美學

然而，正是這段糜爛又壓抑的時期，最後成為了ERD最具靈魂的品牌基因。千萬別被其單品隨便、不修邊幅的外表騙了，品牌最有趣的反差在於，它把90年代Grunge那種窮小子去二手店挖寶的「破爛感」，原汁原味地搬上檯面，然後用天價賣出。讓富人花大錢裝扮成流浪漢或邊緣人這種行為，本質就是對消費主義和精英階層的極大諷刺。

ERD AUTOMNE / HIVER 2026系列（IG@enfantsrichesdeprimes）

破壞位由主理人親自操刀

ERD看似「甩皮甩骨」的單品細節，但其背後的製作工藝和用料卻屬頂級奢侈品級別。不論是領口磨損、洗水褪色，甚至刻意營造的油污感與破洞，其實都是由工匠甚至設計師本人，花費大量時間以人手進行物理破壞與化學處理而成，為的就是還原那種彷彿著足十幾年、自然流露的真實頹廢感。但亦因而導致產量極少。

（IG@enfantsrichesdeprimes）

定價數十萬仍被秒殺

至於品牌最標誌性的皮褸就更誇張，除了造舊及破壞外，皮褸上的塗鴉亦是由Henry Levy在洛杉磯工作室親自操刀，極具Punk的叛逆感，入型入格。同時亦因為全手工製作，每件皮褸都是獨一無二的藝術傑作，定價高達數十萬港元，但往往一上架就被秒殺。 這種誇張的搶購速度，在高級街頭時裝界裡大概只有Chrome Hearts能匹敵 。

（IG@enfantsrichesdeprimes）

連「毛主席」都敢玩？

在90年代及2000年代初，將「毛主席」元素融入時裝與圖像設計中在時裝界並不罕見。但近年因涉及政治爭議及公關危機，幾乎已再沒有品牌大玩這些元素。但在 ERD SS23 系列，模特兒身上的黑色Tee，正面印有毛澤東肖像與「大海航行靠舵手」字眼，主理人刻意大玩「政治普普藝術」（Political Pop Art），絕對是一場極致的龐克式黑色幽默。

（IG@enfantsrichesdeprimes）

原來亦是韓星愛牌之一！

品牌的獨特美學亦吸引巨星著用，包括G-Dragon、Jin、Jimin及REI@IVE等。其中GD 早前現身洛杉磯道奇隊主場觀賽 ，以 ERD 黑色外套內搭NIETZSCHE T恤，配襯破爛牛仔褲，再點綴極具個人風格的彩繪美甲與奢華首飾。這份將頹廢 Grunge 與精緻細節完美混搭的巨星氣場，絕對是演繹「病態奢華」的最佳示範！

入門單品推薦

想體驗ERD的魅力，牛仔褲與衛衣絕對是最佳的入門首選！ 品牌將Raf Simons標誌性的拼布與印花手法玩得更細緻，每塊拼布都經過精心的披口與舊化處理，完美縫合「真實古著的頹廢感」與「前衛的高級時裝理念」。