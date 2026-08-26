MAISON KITSUNÉ再聯手A.SOCIETY 將大自然地貌形態轉化為限量眼鏡

對 MAISON KITSUNÉ「小狐狸」情有獨鍾的粉絲注意，香港獨立眼鏡品牌 A. SOCIETY 與法國時尚品牌 MAISON KITSUNÉ 在今個秋冬再度攜手，推出全新限量眼鏡膠囊系列， 靈感源自自然造物中最純粹的靜謐之美，今次系列從小袋、結構包裝盒，甚至保護性圖紙上的種種細節，都會飾有精致的石頭圖案，呈現出狐貍、太陽和葉子的形狀，引領顧客參與一場穿行於自然地貌的觸感之旅。



來到雙方第二次聯乘，A. SOCIETY 設計團隊將這些偶然發現的狐狸輪廓石塊、山谷中映襯葉脈的岩石，轉化為眼鏡細節。系列亦特別選用優質意大利Mazzucchelli 醋酸纖維板材作為核心基礎，以頂級材質將巴黎、東京與香港的創意脈搏凝聚於一體。

在最新的膠囊系列中，今次聯乘以推出了3款鏡框，以不同的核心輪廓各自詮釋了探索者的不同面向。

例如A.SOCIETY的熱門款 CAMILLE，採用中性設計的經典款式，在柔和的輪廓與俐落的建築結構之間取得完美平衡，並帶來BROWN GRADIENT 與 HAVANA 兩款源於自然的全新配色。前者從深咖啡色過渡到溫暖琥珀色，後者更採用複雜的三層醋酸纖維層壓結構來模擬大自然的地貌層疊，與源自大自然的主題緊扣。

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至於另一款REN是專為活躍探索者打造，外型更有戶外機能感覺，以獨特的包裹式面罩型設計提供完整的周邊視野保護，鏡框以 CNC 技術從一整塊鈦金屬精密切割而成，達到了零接口的驚人耐用度。其配備的 A.FLEX 無螺絲鉸鏈在崎嶇戶外環境下依然極具彈性與輕盈感，極致輕量無疑更適合戶外使用。

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至於崇尚懷舊風潮的時尚迷，則不能錯過以 90 年代風格為藍本的新款 NICO。這款鏡架以大膽的當代比例重新演繹復古元素，最引人注目的莫過於其粗獷的工業細節，設計師利用可見五金件將鏡片牢固地安裝於醋酸纖維外層之上，並提供 RED GRADIENT 及雙色 BLACK 選擇。從 MAISON KITSUNÉ 的經典 CAMILLE 購買頁面可以看出，聯乘雙方的細節精神無處不在，標誌性設計精妙地點綴於鏡臂之上。

這次 A. SOCIETY 與 MAISON KITSUNÉ 的第二波聯乘，已於 2026 年 8 月 12 日在全球各大指定 MAISON KITSUNÉ 精品店、品牌線上平台以及 A. SOCIETY 的零售網絡同步上架。