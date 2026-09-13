ZENITH DEFY Extreme系列兩款新錶 以湛藍與炫紫帶來奪目色彩

ZENITH的DEFY Extreme系列一直都是突破製錶極限的代表作。最近，這個系列帶來了兩款極具視覺震撼力的新作——Ultraviolet與Lapis Lazuli II腕錶。這兩款新錶不但帶來極為搶眼的炫目色彩，亦擁有目前市面上唯一能量產、精準度高達1/100秒的機械計時機芯，同時在材質和色彩的配搭上玩出新高度，完美結合了頂級機械工藝與現代美學。



外觀方面，DEFY Extreme Ultraviolet腕錶以光譜中最具能量的紫外光為靈感，重新演繹了ZENITH在2020年首創的紫色美學。45毫米的錶殼全部用上啞光微噴砂鈦金屬，那種深邃、幾乎不反光的質感，讓手錶的立體線條更加突出。鈦金屬不但輕巧耐磨，戴上手也非常舒服。錶盤的紫色藍寶石元素和紫色小錶盤交錯疊加，配上鏤空的機芯設計，充滿層次感和科技感。

另一款全球限量只有25枚的DEFY Extreme Lapis Lazuli II，則展現了天然礦石與高科技材質的強烈對比。這次品牌放棄了金屬的光澤感，改用鍛造碳纖維和鈦金屬來打造錶殼，啞光的紋理讓整枚手錶看起來更加低調沉穩。鏤空錶盤上鑲嵌了鮮藍色的天然青金石，石頭裡自帶的黃鐵礦斑點在光線折射下會閃爍出點點金光，配上鍍金時標，在暗黑的錶殼襯托下顯得特別迷人。

（簡皓賢攝）

（簡皓賢攝）

讓這兩款腕錶如此厲害的秘密，在於它們搭載了El Primero 9004自動機芯。機芯最特別的地方是採用了雙擒縱系統，把日常走時和計時功能完全分開。負責日常走時的系統以5赫茲（每小時36,000次）的頻率穩定運作；而專門負責計時的系統，振頻更飆升到驚人的50赫茲（每小時360,000次）。在這種超高頻率的驅動下，中央計時指針每秒就能轉足一圈，把1/100秒的瞬間清晰地展現在錶盤上，絕對是技術上的一大突破。

兩款腕錶都非常實用百搭。它們配備了ZENITH方便易用的快拆錶帶系統，無論是換上鈦金屬錶鏈、橡膠錶帶還是Velcro魔術貼錶帶，都可以輕鬆搞定，讓你隨時轉換風格，應付不同的日常場合。