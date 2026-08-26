親手組裝Royal Oak機芯！Audemars Piguet愛彼澳門舉行製錶大師班

Audemars Piguet 愛彼 （AP）的Royal Pop相信是不少錶迷渴望珍藏的Dream Watch之一，但可以組裝Royal Pop機芯的體驗，你又想試下嗎？今次AP決定將這個本來只能在瑞士體驗的製錶工作坊，直接搬到澳門，而且並非只限給予VIP參加，公眾亦可在10月1至17日透過網上連結預約參加，一嘗組裝Royal Oak機芯的體驗。



這次「The Path of Mechanical Energy」高級製錶體驗大師班，特別選址於大中華區規模最大的澳門 AP House 舉行，以深入淺出的方式帶大家解構機械腕錶複雜的內部運作，在長達兩小時的課程，Calibre 4302 將會放到參加者的工作枱上，讓大家化身工匠，在瑞士遠道而來的專業工匠指導下組裝。熟悉AP的錶迷都知道，這枚由257枚零件組成、具備70小時動力儲存的自動機芯，正是現役 Royal Oak 皇家橡樹及 Code 11.59 部分腕錶的動力來源。

參加者將會在專業製表師的指導下，一步步組裝Royal Oak 機芯。（品牌提供）

澳門AP House環境（品牌提供）

參加者將會在專業指導下，親自拿起鑷子，由組裝發條盒開始，一步步處理傳動輪系，甚至挑戰極度考驗眼力與定力的擒縱系統及擺輪。看著原本零散的零件，在自己手中拼湊成一個穩定跳動的「機械心臟」時，那份深刻的震撼，絕對比單純買一隻新表更為更強烈。

參加者將會在專業製表師的指導下，一步步組裝Royal Oak 機芯。（品牌提供）

澳門AP House環境（品牌提供）

大師班的第二部分會再帶領大家探索AP的精修工藝，參加者可在專業指導下，親自嘗試緞面拉絲、圓形紋裝飾等傳統拋光與打磨技巧。透過自己親自處理這些細膩的人手工序，讓大家更能體會到品牌在細節上的一絲不苟與匠心獨運。

完成課程後，參加者將獲邀參觀這個以瑞士汝拉山谷自然景觀為靈感打造的唯美空間，讓各位身心放鬆之餘，亦能深深感受到品牌的精神底蘊；而完成課程更可獲證書一張。目前這個大師班只在瑞士日內瓦及澳門設課，香港會否在未來再開班，就要留待品牌公佈了。

愛彼家鄉汝拉山谷的自然景觀為靈感打造的澳門AP House（品牌提供）

澳門AP House環境（品牌提供）

澳門AP House環境（品牌提供）

「The Path of Mechanical Energy」大師班活動詳情：

日期： 2026年10月1日至17日

時間： 上午10時至下午6時

地點： 澳門望德聖母灣大馬路路氹金光大道四季名店一層1040a號舖（澳門 AP House）

人數： 每班最多 8 人（只限 16 歲或以上人士參加）

語言： 英語及普通話

費用： 澳門幣 3,200 元

預約方式：https://tinyurl.com/4ydf9v7d