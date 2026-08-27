Stüssy聯乘eYe Junya Watanabe MAN 26FW系列登場|附香港發售資訊

Stüssy 與 eYe JUNYA WATANABE MAN 最新的2026年秋冬聯乘系列，8月底正式在在 Stüssy 專門店及 Dover Street Market Ginza 開賣。今季聯名系列的單品包括4款適合於不同場合著用的外套、3種配色的OXFORD恤衫、軍裝褲及T恤等。



當中曾於 JUNYA WATANABE 2026 秋冬時裝展亮相、充滿常春藤學院風的西裝外套為例，胸前點綴了 St. Malo 徽章，背後卻大面積印上帶有褪色效果、致敬了經典名畫的維納斯（Venus）女神圖案，形成了強烈的正裝與街頭反差。

至於 Stadium Jacket 亦在背面高調繡上 Stüssy 標誌與搶眼巨龍圖案；另外今次聯乘亦包括飾有腰間側扣的BING Leather Jacket，以及與 Spiewak 三方聯乘的黑色機能外套。

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上衣方面，雙方帶來白、淺藍及粉紅三款配色的Oxford BD 恤衫，於胸口處巧妙加入了與布料同色，並繡上皇冠、雙S logo、骷髏頭、8 號球待代表 Stüssy 經典圖像的刺繡，低調中見細節；加上同樣印有維納斯（Venus）女神圖案的 Tee，盡顯今次聯名將街頭元素融入學院風服飾的特點。

下身單品方面，是次帶來了一條橄欖綠色的「Tokyo Los Angeles 2026」工裝褲，後口袋以亮眼的橙色品牌 logo 點綴。

全新 Stüssy x eYe JUNYA WATANABE MAN 聯乘系列將於8月28日在Stussy門市，及Dover Street Market Ginza發售；香港方面，系列將於8月28日(星期五) STÜSSY 銅鑼灣旗艦店上架，各位有興趣的朋友要留意了。

地址: 香港銅鑼灣白沙道9號地下

