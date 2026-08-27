Cargo Shorts大熱！SUN SHIIINE TOMORROW推刺繡洗水細節工裝短褲

男裝Cargo Shorts工裝短褲絕對是今年春夏的大熱ITEM之一，由新晉本地街頭品牌 SUN SHIIINE TOMORROW 帶來的最新軍事工裝變奏版 CARGO SHORTS，以設計將美式復古與現代街頭美學深度綑綁，由洗水造舊、破壞鬚邊，到手工刺繡都傾注於一條短褲之上，以單品細節成為造型的亮點所在。



工裝短褲以往曾一度被認為是缺乏時裝設計感的單品，但近年Dior的Jonathan Anderson，與當紅的墨裔美籍時裝設計師Willy Chavarria先後在 2026 春夏時裝展上推出含入個人設計巧思的短褲，為工裝短褲注入破格的剪裁與高級感，令穿上工裝短褲比以往來得更優雅及更時尚。

今次由SUN SHIIINE TOMORROW推出的 CARGO SHORTS，在短褲上大玩工藝密度，亦帶來了自己的設計巧思。設計團隊在兩側口袋與褲管位置，大膽加入了 BANDANA 圖案拼布，利用不同圖騰與迷彩色調交錯拼接，加強視覺衝擊；而表面點綴的密集白色手工刺繡，更是突顯了工藝細節，令充分街頭感的短褲更具視覺細節。

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實用機能依舊是CARGO POCKETS的重點，立體設計提供了極大收納空間。腰間配備了可調節的金屬扣具，方便用家隨時微調尺寸。而為了營造自然的古著氣息，布料經過洗水處理，呈現出色落與邊緣磨損效果。

買了靚褲，更要懂得穿，配襯方面最重要講求比例控制，上身可考慮配襯具備一定厚度的重磅 T-shirt 或剪裁俐落的連帽衛衣；而由於褲款本身的口袋已經極具視覺份量，鞋款方面建議選擇具備一定體積的波鞋或靴款，以平衡下半身的重量感。

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SUN SHIIINE TOMORROW / CARGO SHORTS 目前已於 432Hz 的旺角與銅鑼灣門市，以及官方網店同步限量上架。