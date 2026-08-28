時尚高峰香港2026焦點|解構利工民華麗轉身+神級達人分享西裝美學

【Fashion Summit (HK) 2026/ 時尚高峰（香港）2026】今年9月，香港時裝界絕對稱得上是好戲連場！但芸芸盛事看得人花多瞭亂，時間有限之下，哪一項活動時裝迷又最不容錯過？這個難題的答案，可能就是即將於下周四（9月3日）舉行的「時尚高峰（香港）2026國際高峰會」。今年大會集合多位業內頂級名人分享他們在時裝界打滾多年後，日積月累下浸淫出來的深入見解，絕對機會難逢。



不但邀請了百年老牌幕後舵手與本地知名潮流Select Shop主理人聯手，分享利工民與日本一代時裝大師山本耀司聯乘的故事，以及香港品牌如何透過聯乘在潮流界突圍外；更集結了殿堂級男裝品牌 BRIONI 及韓國人氣西裝品牌 Ascottage 的負責人親臨香港，大談紳服美學。

究竟今年「時尚高峰（香港）2026」有哪些不容錯過的焦點？現在就讓一物為你一一拆解。

Fashion Summit (HK) 2026（IG @fashionsummithk）

這項由香港特別行政區政府文創產業發展處（CCIDA）主要贊助，製衣業訓練局（CITA）主辦的「時尚高峰（香港）2026」，是「香港時裝薈」的旗艦級盛事之一。

為探討業界發展，即將於9月3日於西九文化區香港故宮文化博物館舉行的國際高峰會，以「編碼時尚‧引領潮流」（Code the Fashion Forward）為題，一日內將舉行多場精彩座談會（Panel Discussion），屆時將雲集來自世界各地的業界精英。由百年老牌的轉型舵手，到本地、亞洲以至國際上最頂尖的經典紳士西裝（Classic Menswear）主理人，甚至近年快速冒起的香港時裝界潛力新星，都會雲聚於此，分享從不同時裝崗位累積的獨特識見，為各位帶來連場充滿啟發性的深度分享。

Fashion Summit (HK) 2026（IG @fashionsummithk）

1. 傳統老牌華麗轉身 藉跨界聯乘重奪年輕人視線

說起植根香港的百年服飾老牌，利工民絕對說得上是香港的驕傲。自 1923 年創立以來，利工民一直以極高質素的針織工藝見稱 不論是如絲般順滑的「金鹿牌」亨利領線衫，還是秋冬保暖用的「秋蟬牌」羊毛內衣，都是陪伴港人歷經四季變遷來到今日的重要記憶。

李小龍幕前演出時，不時穿着利工民汗衫。（圖片來源：網上圖片）

然而，擁有過百年歷史的工藝品牌，亦無可避免面臨品牌老化的危機。在年輕一代眼中，利工民可能屬「爺爺輩穿的底衫」。究竟如何在保留百年工藝及香港情懷的同時，又幫助利工民洗脫「老氣」，重新走入 Z 世代的衣櫃中？

即將在「時尚高峰（香港）2026」與大家分享的周航（Worm Chau），就是帶領利工民潮流傳型的重要舵手。

近年利工民自他出任創意總監後，憑藉跨界聯乘，成功洗脫傳統刻板印象，走入年輕世代的視線。最震撼的，相信要數到品牌去年與日本殿堂級時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）破格合作。Yohji 設計團隊非常欣賞利工民的歷史底蘊，及其金鹿牌線衫的極致造工，因此主動邀約合作，在透氣而絲滑的金鹿線衫上注入山本耀司前衛的寬鬆剪裁，將當代美學與Made in Hong Kong的百年工藝完美結合，並在山本耀司的副線WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO中發佈，成為時裝界一時佳話。

此外，積極擁抱街頭文化的利工民，亦先後與福岡潮流咖啡品牌 NO COFFEE、另一本地潮牌老大哥SCENE等展開跨界聯乘，形象煥然一新。

即將與周航同場討論的，是 Triplet Investments Limited 董事 Joe Wong。你可能未必聽過他的名字，但對一眾逛街成癮的潮流及時裝迷來說，由他創辦的潮流買手店 Popcorn General Store 及本土品牌Open Dialogue在港九新界商場中都有分店，相信絕不陌生。

Popcorn 近年不時與不同亞洲潮流單位進行聯乘，Joe Wong是箇中最重要的推手。他深諳年輕人的消費心理、Hype文化，以至如何透過聯乘 (Collabs) 推高品牌聲量，例如自18年起，就與來自東京的當紅潮牌#FR2積極合作，將富有街頭警示感的黃黑配色，以至最王牌的「Smoking Kills」 標語，進一步帶入香港的潮流文化之中。

今次這兩位分別代表傳統老牌及新興街頭勢力的嘉賓講者，將在香港理工大學時裝及紡織學院助理教授林敏諾主持下，為大家帶來最真實的商業實戰課。既談討如何將老牌「活化」，重新包裝成年輕人感興趣的潮流單品；亦可從他們的成功故事之中，了解品牌如何藉著聯名合作，將品牌精準定位，吸引Z世代的目光。

2. 匯聚全球頂尖西裝達人 解構經典男士紳服針線下的藝術

除了談討百年老牌的時尚轉型外，今年「時尚高峰（香港）2026」亦沒有忘記，傳統工藝是時裝之本。另一環主題為「Tailoring is Art」的座談會，就會在快時尚及潮流轉變愈來愈急速的今日，討論最傳統典雅的經典男士西裝（Classic Menswear），從討論Bespoke Tailoring全定製流程中的選料、量身、打版到試身的細緻過程中，細味這項已承傳了二百年的工藝。

Fashion Summit (HK) 2026（IG @fashionsummithk）

在講求效率的現代社會，一套需要數十小時手工縫製的西裝究竟價值何在？今次座談會請來了國際、亞洲以至本地最知名的人物來解構。首先，意大利殿堂級男裝品牌 BRIONI 的亞太區首席裁縫師 Juri Di Silverio 先生，絕對是當之無愧的世界級代表。 BRIONI這個來自意大利的國寶級西裝品牌，絕對稱得上是「神級」，除了是各國政要及福布斯排行榜上的富豪愛穿的頂尖品牌，更是皮雅斯·布士南（Pierce Brosnan） 時代、以至丹尼爾·基克（Daniel Craig） 初登場時的007系列電影中的占士邦御用西裝品牌。

BRIONI 主打「羅馬式」（Roman Style）剪裁風格，既沒有米蘭（Milanese Style）或英國風格的拘謹，亦不會像拿坡里風格（Neapolitan Style）偏向休閒慵懶，完美平衡了力量、權威與意式優雅，穿起來既有氣場又不失從容優雅。屆時，將由BRIONI的亞太區首席裁縫為大家親自解構，品牌多年來如何秉承傳統工藝的同時，將奢華男裝美學推向極致。

BRIONI 亞太區首席裁縫師 Juri Di Silverio 先生（客戶提供）

與他現場對談的另一位重量級講者，是來自韓國首爾的人氣訂製西裝品牌 Ascottage 聯合創辦人兼首席裁縫師 Geoffrey Shin。不同於BRIONI的意式優雅，Ascottage的風格偏向強調立體與結構感的英式風格，正好為大家帶來不同西裝風格的相互啟發與交流。

值得一提的是，Ascottage另一位共同創辦人吳振澤（Bruno），因曾參加 Netflix 爆紅戀綜《單身即地獄》第一季而備受矚目，其後亦藉此將Ascottage推向國際，讓更多年輕一代開始認識並追捧經典男裝文化，吸引大批年輕世代重新認識並愛上訂製文化。雖然今次來港分享的並非Bruno，但藉著今次機會，大家亦可加深了首爾「Oppa」的紳士魅力。

Ascottage 聯合創辦人兼首席裁縫師 Geoffrey Shin 先生（客戶提供）

負責主持的亦大有來頭，是已成功進軍國際的經典男裝精品店 The Armoury的創辦人之一、現任 Hong Kong Sartorial Association（香港紳裝協會）主席余朝錦（Alan See）。作為在國際間都有知名度的紳士西裝界代表人物，他一直扮演「策展人」的角色，為各位西裝愛好者引入不同風格的品牌，又為來自世界各地的大師級獨立裁縫舉行Trunk Show。由他坐鎮參與今次深度對話，相信絕對可為大眾帶來一場完全免費，卻能極大提升個人紳士西裝鑑賞力的大師班。

Hong Kong Sartorial Association 主席 余朝錦先生（客戶提供）

3. 閃耀銀幕的本土時裝新星 探討跨媒介時尚敘事

至於壓軸登場的「跨媒介時尚敘事」專題座談會，大會特別邀請到早前大受歡迎的無綫電視節目《剪裁魔法師》團隊親臨現場分享，從本地設計新星「借力」大眾媒體成功「入屋」的故事中，探討如何拓展受眾及市場。

最佳實證莫過於奪得該節目冠軍的本地新銳設計師鍾梓浩（Tiger Chung），以及與他同名為 Tiger Chung的設計師鍾家晴共同創立的雙人時裝品牌 Tigerstrolling。

《剪裁魔法師 2》冠軍鍾梓浩先生，Redress Design Award及YDC雙料得主、Tigerstrolling 創辦人 （客戶提供）

品牌以解構剪裁配合令意想不到的物料運用以打響名堂，除了會運用日常回收材質，甚至會嘗試重新演繹傳統物料。例如將中國非物質文化遺產「宋錦」，與象徵著西方街頭美學及勞動階層粗獷色彩的牛仔布結合，當華麗細密、帶有金銀線光澤的宋錦，遇上帶粗獷氣質的丹寧，物料上的衝突就好比香港中西交匯的特色，同時帶來視覺衝擊與文化深度隱喻。

在論壇上，Tiger將聯同《剪裁魔法師 2》星級評審馬天佑、主持馮盈盈、藝人模特兒莊子璇，以及《剪裁魔法師 1》冠軍得主姚子裕（Kev Yiu），從選秀節目的實戰經驗出發，一同拆解電視媒介與娛樂圈效應如何將 Tigerstrolling 這類極具潛力的本土設計新星品牌推向大眾視野。

Fashion Summit (HK) 2026（IG @fashionsummithk）

除了以上3個重點座談會之外，大會亦另外精心策劃了更多專題討論，涵蓋多個維度的焦點議題，包括從科技層面深入剖析由人工智能（AI）驅動的綠色零售創新策略，以及由數據洞察所帶動的敏捷商業模式，對希望學習切實提升商業效率，以及AI將如何影響業界發展的時裝界朋友亦不容錯過。

4. 齊撐本地創作！「Wear's HK」 6大快閃店登陸全港核心地段

在推動國際學術與商業對話之餘，「時尚高峰（香港）2026」亦會為大眾帶來深入了解本港時裝潮流新勢力的好機會，於9月1日至14日期間，在全港6個黃金地段推出「Wear's HK」快閃店，以及「時尚高峰香港時裝展覽」兩大精彩活動。

屆時全港核心地段都可看到本地時裝新星發揮創意的心血傑作，「Wear's HK」快閃店將強勢進駐中環國際金融中心商場（ifc mall）、尖沙咀海港城、金鐘太古廣場 Harvey Nichols、銅鑼灣希慎廣場、九龍塘又一城，以及香港國際機場（一號客運大樓離港層禁區），不論你是平日到旺區逛街Shopping，還是即將離港旅行，在這些人流如鯽的地方都可了解香港時裝界更多。

當中的焦點設計單位包括，不時為張敬軒、林峰、Jay Fung、Kenny關智斌以至Mirror的AK及阿Jer等打造演唱會舞台戰衣的本地時裝品牌DEMO；躋身 2026 LVMH Prize 準決賽（20強）、以天然染料與手工工藝闖出名堂的KINYAN LAM；以至LISA@BLACKPINK在今年初香港演唱會中著用灰色洗水牛仔褲，由Max Tsang主理的IP-Axis Studio，都是值得多加留意的本土時裝新星。

「Wear's HK」 六大快閃店 地點 位置 營業周期 營業時間 國際金融中心 ifc mall Podium Level 1 9 月 1 至 14 日 11:00–20:00 海港城 Harbour City 港威商場大堂 II 9 月 1 至 14 日 11:00–20:00 太古廣場 Harvey Nichols 太古廣場 L2 層 9 月 1 至 14 日 11:00–20:00 香港國際機場 HKIA 一號客運大樓 6 樓離港層（禁區）6T508C 號舖 9 月 1 至 14 日 07:00–23:00 希慎廣場 Hysan Place 5 樓中庭 9 月 2 至 13 日 11:00–20:00 又一城 Festival Walk LG2 層 9 月 8 至 13 日 11:00–20:00 參與設計師(按品牌名稱排序)： Uia Kwok & K Cheang@ÆNRMÒUS、曾志豪 Gary Tsang@ARTY:ACTIVE、劉婉婷&江德華 Jessica Lau & Walter Kong@Blind by JW、Derek Chan@DEMO、陳綽盈 Doris Kath Chan@DorisKath、Max Tsang@IP-Axis Studio、李顯鋒 Jesse Lee@JESSE LEE、姚子裕 Kev Yiu@KEV YIU、Kinyan Lam@KINYAN LAM、王韜棋 Toki Wong@KOWLOONCITYBOY、 Lorraine Tam@MOODLABBYLORRAINE、 Natacha Van@Natacha Van Collection、 Christy Fok@NONOBO、鄧曉滔 Otto Tang@Oplus2、方思敏 Mandy Fong@SZMAN、陳景熙&鄞子欣 Calvin Chan & Joyce Kun@THE WORLD IS YOUR OYSTER、鐘梓浩 Tiger Chung@Tigerstrolling、Timbee LO@TIMBEELO、林嘉欣 Kayan Lam@WHY

除了快閃零售體驗，大會亦選址中環核心地段的怡和大廈一樓公共走廊舉辦實體時裝展覽。展覽於活動期間每日上午9時至下午6時免費開放予公眾參觀，集中展示上述20個本地品牌精心打造的永續時尚服飾，讓大眾能近距離深刻感受香港時裝設計的深厚潛力與綠色願景。

時尚高峰 (香港) 2026 香港時裝展覽

日期 ：2026 年 9 月 1 至 14 日

時間：09:00 – 18:00

地點：中環怡和大廈一樓公共走廊

入場：免費開放



5. 預先報名 費用全免 深度了解來自時裝界的真知灼見！

「時尚高峰 (香港) 2026」這場由製衣業訓練局（CITA）主辦、香港特別行政區政府文創產業發展處（CCIDA）主要贊助的亞洲可持續時尚盛會，不但是第三屆「香港時裝薈」的旗艦活動之一，目前更已開放予公眾及業界免費登記入場！只需花兩分鐘，到Fashion Summit HK官網預先登記，即可聽到業界頂尖人物的分享，相信一定極具啟發性。

無論你是業界的一份子、時裝設計愛好者，甚至只是對時裝及潮流感興趣，平日愛買衫的公眾，都不妨把握機會，親身參與這場時尚對話，一同擴闊視野。

時尚高峰（香港）（Fashion Summit (HK) 2026）2026 國際高峰會最後召集，探索最新時尚潮流，立即登記入場證！

日期：9月3日（星期四）

時間：10:00 – 16:30（09:30 開始登記）

地點：西九文化區香港故宮文化博物館

主辦機構：製衣業訓練局

主要贊助機構：文創產業發展處（CCIDA）

免費登記：https://tinyurl.com/3cxyxy7m

網址：https://bit.ly/4pRGlTE

* 活動由製衣業訓練局資助