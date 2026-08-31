38mm細錶徑大熱！OMEGA 帶來全新進化 Speedmaster 38mm系列

38mm腕錶近年已全面取代以往一度流行的40mm以上的大錶徑，成為現代高級腕錶市場中最受歡迎的「黃金尺寸」。OMEGA歐米茄最近亦為38mm的Speedmaster，帶來自2017年以來的重大革新，改變了不少設計細節，錶面佈局變得更乾淨俐落。除了橢圓形小表盤不見了，表圈亦有所改變，並加入Speedmaster系列標誌性的「+Dot-Over-Ninety」（DON）測速計刻度，加上更精簡的錶盤字樣，無疑更貼合傳奇 Moonwatch 的神髓。此外，新錶款更配備品牌專利舒適釋放調校系統，兼顧時尚優雅與日常佩戴的舒適度。



為什麼38mm尺寸腕錶在2026年突然流行？

隨著收藏界對中世紀古董錶的熱愛升溫，各大品牌爭相推出歷史復刻版腕錶。為了忠於 1950 至 1970 年代的原版美學，品牌將錶徑縮回當年常見的 36mm 至 39mm 區間，讓 38mm 成為極具歷史韻味的選擇。

大眾買錶不再一味追求顯眼，反而著重日常佩戴的舒適度與內斂質感。特別是亞洲人的手腕普遍較為纖幼，38毫米正是俐落與舒適的不二之選，不會像大尺寸腕錶那樣在畫面中顯得笨重或失衡，亦契合現時高級錶壇大熱的Unisex穿搭熱潮。

Speedmaster 38毫米腕錶這次有什麼新變化？

在實用與佩戴體驗上，這七款新表均配備充滿月球表風格的五排鏈節金屬表帶，並巧妙運用光面和磨砂打磨營造豐富層次。機芯方面，六款設有日曆功能的腕表搭載了Co-Axial 3330 自動上鏈同軸機芯，而另一款極簡的無日曆黑面型號則採用了 Co-Axial 3332機芯，全新款式不僅保留了38毫米系列一直以來的精緻、小巧與多彩，更完美提煉了月球表的經典DNA。

為滿足不同品味，這次的新型號涵蓋了多款材質與顏色組合。三款全鋼腕表中，黑面型號最原汁原味地還原了月球表神髓；白面款配搭藍色陶瓷表圈與CVD藍色刻度，清新搶眼；銀面款則以暖灰表圈襯托Sedna™金細節，散發溫潤氣質。

此外，系列還帶來了兩款奢華細緻的金鋼腕表，分別是採用18K Moonshine™金配搭綠色表圈的銀乳白面款，以及保留人氣「Cappuccino」配色的18K Sedna™金象牙白面款。若想追求極致耀眼，兩款表圈鑲有52顆（共1.53克拉）鑽石的型號絕對是不二之選，無論是清雅的冰藍色PVD表面，還是浪漫的白色珍珠貝殼表面，都能在腕間展現出迷人的璀璨光芒。全新 38 mm Speedmaster 腕錶現已於 OMEGA 專門店及官網發售，定價由$45,900港元至$91,800港元不等。

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