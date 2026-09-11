一物開箱｜Dyson電動牙刷CameraJet 水牙線+鏡頭+AI追蹤口腔健康

準備好升級你的日常護理程序，體驗顛覆性的潔齒革命了嗎？一物為你親身試用 Dyson 史上首款搭載微距鏡頭與精準噴射功能的電動牙刷「Dyson CameraJet」。「Dyson CameraJet」。



歷經六年研發的 Dyson CameraJet 帶來了革命性的口腔護理方案，將傳統分開進行的刷牙、沖牙與漱口三大步驟化繁為簡，完美合一。產品配備每秒震動高達 245 次的高效聲波摩打刷頭，並內置壓力感應器以保護牙齦免受損傷。其獨特的雙刷毛設計能同時去除牙齒表面色漬並溫和清潔牙齦邊緣，配合聲波減震器與矽膠承托，大幅提升了刷牙的舒適度。此外，每個刷頭均內建 RFID 晶片以自動監測損耗並提醒更換，品牌亦貼心提供專為敏感牙齒設計的護理刷頭。

智能牙刷的核心亮點在於其搭載的 10 萬像素微距鏡頭，配合 Dyson 專研的 AI 機器學習演算法「Gap Optical Targeting™ 齒縫定位技術」，系統能以每秒 28 幀高速追蹤牙縫，並在 0.1 秒內精準噴射水柱，徹底解決手動對準的誤差。有別於傳統水牙線易引起刺痛的針型水柱，Dyson 首創的「錐型」水流設計帶來了無痛且舒適的沖洗體驗。機身內置精巧的 12.5 毫升反重力水箱，結合隔膜泵與壓力艙設計，確保在任何傾斜角度下都能輸出穩定水流；而專屬的 3 合 1 底座更集收納、充電與補水於一身，只需 3 秒即可自動注滿漱口水。

在智能體驗方面，用家可透過藍牙及 Wi-Fi 連接「MyDyson」應用程式，在手機螢幕實時觀看口腔內部的高清畫面。App 內的 AI 系統會精準標示「已清潔」與「漏刷」盲區，並提供詳細的潔齒數據分析與三種力度模式供用家切換。為保障個人私隱，鏡頭僅在實時觀看或自動噴流時啟動，影像絕不會被錄製或上傳雲端。為完美配合這套系統，Dyson 同步推出低泡沫配方的專屬牙膏與抗菌保濕漱口水，以確保鏡頭視野清晰。Dyson CameraJet 提供「星空藍」與「粉霧玫瑰」兩色選擇，定價為 $4,290港元。

為甚麼Dyson會出新型牙刷？

為什麼Dyson要突然涉足這個領域？答案在於，現時市面上的傳統口腔護理工具，一直存在著難以突破的清潔盲區。研究指出，單靠沖牙器（水牙線），根本無法徹底清除牙菌膜，因此Dyson希望著手研發新產品解決人類在牙齒上面對的健康問題。

傳統潔齒程序繁瑣，需結合刷牙、牙線及漱口等多個步驟，往往令人難以持之以恆。研究指出，高達九成人未有按建議定期使用牙線，而大部分人在日常潔齒時最常忽略的，正正是牙菌膜最容易積聚的牙縫位置。隨著牙菌膜長時間積聚，或會引致口氣、牙石形成、牙齦不適等口腔問題。

Dyson 全新CameraJet有效針對口腔健康問題。（Dyson）

加上根據世界衞生組織（WHO）的流行病學數據指出，全球現時有高達35億人口受各類口腔疾病困擾，而引發這些疾病的核心源頭正是牙菌膜（Dental Plaque）—— 是一種由超過 700 種口腔細菌、唾液成分及食物殘渣交織而成的生物膜，具備高度黏性，緊密附著於牙齒琺瑯質及牙齦邊緣，持續釋放毒素並破壞牙周組織。

醫學研究更證實，牙菌膜是引發人體慢性發炎的重要源頭，惡性細菌可隨血液循環擴散，誘發或加劇心血管疾病、中風、糖尿病，乃至阿茲海默症等全身性嚴重疾病。

然而，單靠傳統漱口水或一般水牙線的高壓水柱，受制於物理限制，難以徹底清除頑固的黏性生物膜，必須倚賴直接的物理摩擦方能有效根除。Dyson的研究亦發現，大眾在日常潔齒時，最常遺漏的牙縫正是牙菌膜最容易滋生的地方，因而開發新產品CameraJet。