Dyson推電動牙刷CameraJet！「沖刷漱」3合1 微鏡+AI追蹤口腔健康

Dyson 竟然出牙刷？Dyson最新宣佈，破天荒宣佈進軍口腔護理市場，推出全球首創、搭載可於app內同步追蹤口腔情況的微鏡頭，以及水牙線功能的AI 電動牙刷「Dyson CameraJet」！以往Dyson以全新技術打造的吸塵機、風筒等不同產品，均為市場帶來極大震撼，今次這款 CameraJet 微鏡噴射電動牙刷，凝聚了 Dyson 多年的研發技術，達至日常口腔護理上的「沖刷漱」步驟三合一，徹底改變傳統的口腔清潔流程！究竟新產品有哪些革命性新功能，並預計將怎樣改變大眾的刷牙習慣？就讓我們為你逐一拆解。



今次Dyson 破天荒宣佈進軍口腔護理市場，推出品牌史上首款搭載微距鏡頭與精準噴射功能的電動牙刷——「Dyson CameraJet」，再次顛覆大眾對日常個人護理的想像。

Dyson推出首款配備鏡頭的電動牙刷 CameraJet。（Dyson）

為甚麼Dyson會出新型牙刷？

為什麼Dyson要突然涉足這個領域？答案在於，現時市面上的傳統口腔護理工具，一直存在著難以突破的清潔盲區。研究指出，單靠沖牙器（水牙線），根本無法徹底清除牙菌膜，因此Dyson希望著手研發新產品解決人類在牙齒上面對的健康問題。

傳統潔齒程序繁瑣，需結合刷牙、牙線及漱口等多個步驟，往往令人難以持之以恆。研究指出，高達九成人未有按建議定期使用牙線，而大部分人在日常潔齒時最常忽略的，正正是牙菌膜最容易積聚的牙縫位置。隨著牙菌膜長時間積聚，或會引致口氣、牙石形成、牙齦不適等口腔問題。

Dyson 全新CameraJet有效針對口腔健康問題。（Dyson）

加上根據世界衞生組織（WHO）的流行病學數據指出，全球現時有高達35億人口受各類口腔疾病困擾，而引發這些疾病的核心源頭正是牙菌膜（Dental Plaque）—— 是一種由超過 700 種口腔細菌、唾液成分及食物殘渣交織而成的生物膜，具備高度黏性，緊密附著於牙齒琺瑯質及牙齦邊緣，持續釋放毒素並破壞牙周組織。

醫學研究更證實，牙菌膜是引發人體慢性發炎的重要源頭，惡性細菌可隨血液循環擴散，誘發或加劇心血管疾病、中風、糖尿病，乃至阿茲海默症等全身性嚴重疾病。

然而，單靠傳統漱口水或一般水牙線的高壓水柱，受制於物理限制，難以徹底清除頑固的黏性生物膜，必須倚賴直接的物理摩擦方能有效根除。Dyson的研究亦發現，大眾在日常潔齒時，最常遺漏的牙縫正是牙菌膜最容易滋生的地方。

今次Dyson的新產品花了多少年研發？

正如過去以無塵袋吸塵機及無葉風扇顛覆市場，創辦人 James Dyson 致力於透過科技改善人類日常生活，今次Dyson的CameraJet歷經六年研發，希望透過結合鏡頭影像、機器學習、精準流體力學、先進刷牙技術、藍牙與 Wi-Fi 連接功能，為守護口腔健康帶來前所未有的全新方案。

James Dyson。（Dyson）

Dyson CameraJet 有哪些功能？

今次Dyson CameraJet採用革命性設計，將本來大眾日常生活口分開進行的刷牙、沖牙與漱口流程三個步驟，合而為一，化繁為簡。

簡單來說，透過Dyson CameraJet，刷頭在高速震動清潔的同時，利用內建儲水器配合噴嘴，將水分或漱口水直接射入牙縫。旋轉與震動刷頭：刷頭上的刷毛圍繞著噴嘴排列，配備高效聲波摩打，每秒震動高達 245 次。

而詳細的功能介紹，就包括以下數點：

Dyson CameraJet 功能大解構1： 內建微距鏡頭+AI分析功能

Dyson CameraJet™ 搭載 10 萬像素微距鏡頭，並由 Dyson 專研的 AI機器學習演算法—Gap Optical Targeting™ 齒縫定位技術驅動。

系統能以每秒28幀的高速分析即時影像，實時辨識並追蹤牙縫位置。當切換至自動模式時，鏡頭一旦辨識到齒縫，最快於0.1秒內精準噴射水柱，徹底免除手動對準的誤差，實現邊刷牙邊精準噴洗牙縫，有效預防牙菌膜在口腔中積聚。

更重要的是，裝置可透過藍牙及Wi-Fi連接專屬的 「MyDyson」 App，將口腔內部的高清畫面即時同步至手機屏幕，App 內建 AI 演算法，協助辨識鏡頭內影到是否已妥善清潔的口腔內部情況，從而在app畫面內精準標示「已清潔」與「漏刷」之盲區，令你每一次刷牙都刷得更徹底更乾淨。

用家可透過 MyDyson™ 應用程式實時查看清潔畫面及口腔各處狀況。

另外用家亦不用擔心私隱問題，鏡頭僅在實時觀看或自動噴流時啟動，影像不會錄製或儲存於機身及雲端，全面保障用家私隱。

Dyson CameraJet 功能大解構2： 首創錐型水流設計

有別於傳統水牙線常見的「針型」噴水設計容易引致刺痛感，Dyson 創新採用「錐型」水流設計，沖洗時帶來極致的舒適度，實現無痛潔齒體驗；並結合高速水流與震動清潔，將牙縫中的食物殘渣與髒污有效沖洗乾淨。

Dyson 採用的錐形噴流具備寬錐形噴霧截面，覆蓋範圍更廣，能瞬間清掃並去除牙菌膜。

Dyson CameraJet 功能大解構3： 刷頭每秒震動高達 245 次

在物理清潔效能上，CameraJet 配備高達每秒震動高達 245 次的刷頭，配合內置的壓力感應器，能有效防止用家用力過度而損傷牙齦。

另外，Dyson 刷頭採用特別設計，專為貼合牙齒天然弧度而設的獨特輪廓。雙刷毛刷頭融合兩種刷毛：質地較硬的內層刷毛專門去除表面色漬，重現自然亮白牙齒；較柔軟的外層刷毛則溫和清潔牙齦邊緣。

刷頭內置聲波減震器並配備矽膠承托，帶來更柔軟觸感與升級舒適度；特製瞄準鏡片可拓寬 10 萬像素微距鏡頭的視野，提升牙縫預測精度。每個刷頭均內建專屬 RFID 晶片，能自動監測刷頭損耗及清潔次數，適時提示用家更換刷頭。系列亦提供專為敏感牙齒及牙齦打造的「敏感護理刷頭」。

Dyson CameraJet 功能大解構4： 輕鬆切換不同刷牙模式

用亦可自訂個人化體驗，於自動偵測與手動噴流模式之間切換，並按個人舒適度調節刷牙力度，當中提供溫和、適中及深層清潔三種力度選擇。

用家可自訂個人化體驗，於自動偵測與手動噴流模式之間切換。

Dyson CameraJet 功能大解構5：刷牙後提供刷牙及潔縫數據分析

而每次使用後，用家可透過應用程式，獲取潔齒教學及示範短片、刷牙及潔縫數據分析、清潔覆蓋率分佈圖及個人化技巧反饋，這種口腔健康報告可幫助用家更了解自己的口腔狀況。

Dyson CameraJet 功能大解構6： 反重力水箱

機身內置精巧的 12.5 毫升儲水槽，能釋出精準漱口水分量，剛好滿足單次潔齒需求，避免口腔積聚過多水分。

傳統水牙線多依賴「杯中吸管」設計，傾斜時容易吸入空氣而導致噴射中斷。Dyson CameraJet 採用反重力水箱，結合隔膜泵與壓力艙設計，彈性矽膠結構能延伸以減少氣泡形成。無論清潔後排牙齒時機身處於直立、傾斜或水平角度，均能確保加壓水流輸出穩定一致。

此外，專屬設計的 3 合 1 補水底座集收納、充電及補水功能於一體，只需輕觸按鈕，即可在短短 3 秒內完成漱口水自動加注，讓牙刷時刻處於衛生乾淨、隨時待用的狀態。

專屬設計的 3 合 1 補水底座集收納、充電及補水功能於一體。

Dyson CameraJet 功能大解構7： 同步推自家研發漱口水及牙膏

為提供全方位的口腔護理方案，Dyson 特別推出了包含自家研發漱口水及牙膏的「Starter Kit」入門套裝。其特製的低泡沫配方專為配合高壓水柱與微距鏡頭而設，避免過多泡沫遮擋鏡頭視野，確保 Gap Optical Targeting™ 齒縫定位技術精準運作。

為全面發揮 Dyson CameraJet™ 的效能，Dyson 研發了整套專屬口腔護理配方。（Dyson）

至於低泡沫漱口水則專為配合錐形噴流而調配，其抗菌配方有助減少引致口氣異味的細菌，添加甘油成分鎖水保濕，舒緩口腔乾燥感。

Dyson CameraJet外觀設計方面，品牌提供了極具科技感的「星空藍」以及優雅的「粉霧玫瑰」以供選購。

Dyson CameraJet 電動牙刷定價幾錢？

這套全方位系統的定價為$4,290 港元，但考慮 CameraJet 獨創的 1mm² 微距鏡頭、AI 智能導航生態系統，以及「刷牙、沖水、漱口」三合一的革命性潔齒技術，其整體性價比依然相當突出。