從縫線、鏤空到金屬搭扣的極致工藝！LOEWE涼鞋3種高段位Logo玩法

炎炎夏日，一雙兼具舒適與設計感的涼鞋絕對是鞋櫃裡的靈魂單品！LOEWE 在每年夏季推出的高人氣常規膠囊系列Paula's Ibiza系列中，今年帶來了充滿3款別具設計巧思的涼鞋款式，打破了傳統品牌Logo蓋章式的傳統框架，將 Logo 具象化為設計細節精緻的金屬配件，以低調又帶點隨性的姿態融入皮革拖鞋之中，在低調優雅中突顯玩味。



3款皮革涼鞋中的 Type Fussbett 涼鞋，玩味十足地將品牌名字融入了鞋上的金屬配件。品牌設計師雙人組 Jack McCollough 與 Lazaro Hernandez 打破了傳統直接印上 Logo 的常規做法，在交疊的皮革鞋帶上，巧妙地點綴了五個超大金屬搭扣，拼湊出「L-O-E-W-E」五個字母。這種低調又帶點隨性的散落式排版，讓你細看之下才會發現當中的心思。有趣的是，這些字母搭扣雖然看起來相當實用，但其實純粹是視覺上的裝飾，並不能用來調較鬆緊。

至於用料方面則保持了品牌一貫的高水準，鞋身採用植鞣小牛皮製作，內底包覆著極致柔軟的小牛皮，就連橡膠鞋底也暗藏了標誌性的 Anagram 壓紋細節，誠意十足。

Type Fussbett 涼鞋目前推出了榛果色（Hazelnut）、牛油果綠（Avocado Green）以及經典黑色三款百搭配色，同時提供男女裝尺寸，售價為 $9,750 港元。

至於Flex Criss-Cross Slide交叉設計涼鞋，同樣展示了高段位的Logo玩法，設計師在皮革交疊處以對比色的手工縫線，精緻勾勒出 LOEWE 字樣。

而另一款Ease Monogram Slide Ease，鞋面採用具圖形感的模製立體鏤空設計，巧妙隱藏經典的 L 字首標誌。

將LOEWE 三款演繹品牌標誌的手法別出心裁的涼鞋一併欣賞，感受截然不同的時尚態度。不知道在這些充滿設計巧思的款式之中，大家又最偏好哪一款呢？

將LOEWE 三款演繹品牌標誌的手法別出心裁的涼鞋一併欣賞，感受截然不同的時尚態度。不知道在這些充滿設計巧思的款式之中，大家又最偏好哪一款呢？