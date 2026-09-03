Le Labo城市限定香水限時解鎖！全系列19款盤點 尋找你的命定香

每年9月相信都是全球香氛迷引頸期盼的時刻，因為 LE LABO 的「城市限定系列」（City Exclusives），即將迎來一年一度的全球快閃發售！平時僅在各自專屬城市獨家販售的 19 款特色香氛，將於此時打破地域限制，不論東京的木質調、還是巴黎的神聖焚香，各位喜愛 LE LABO 的粉絲都可以在9月內，無需出國仍能將世界各地的迷人氣息帶回家。



相信各位愛香之人，都不容錯過這場初秋的香氛盛事。究竟以往只能在其他城市找到的限定款式，香氣上有什麼特別之處？就讓我們一一介紹，城市限定系列全套19款香氣。

Le Labo城市限定香氛的購買方法是？

Le Labo 的「City Exclusive 城市限定系列」最初是為了向世界各地的城市致敬而生，這些香氣平時只在它們所屬的城市門市販售，不提供線上訂購，也不接受跨國調貨。這種「必須親自抵達當地才能擁有」的堅持，讓該系列多了一層紀念旅行與回憶的意義。

不過，唯獨於每年九月，城市限定系列都會開放給全球Le Labo的門市，於限時一個月內發售，讓各位Le Labo 粉絲無需出國，仍可收藏心儀的城市氣息。而品牌早於8月，亦會搶先推出 1.5ml的City Exclusive 試用裝與探索禮盒Discovery 套裝，讓心急尋香的香水迷可以先買為快。

另外，品牌更推出全年活動，凡攜帶 City Exclusive 50毫升、100毫升及500毫升裝的香氛瓶可以在世界各地的指定香氛實驗室憑零售價八折補充同款香氛。

LE LABO城市限定香氛（IG@lelabofragrances）

2026年最新推出的Le Labo城市限定香水是？

繼去年備受矚目的京都限定（OSMANTHUS 19）後，LE LABO 城市限定系列（City Exclusives）今年迎來全新力作——北京限定「SHIU 25」。

這款香氣以溫潤的芳樟為主軸，巧妙揉合輕靈的鳶尾花、深沉的乳香與微辛的粉紅胡椒，交織出寧靜而安定的氣息。SHIU 25 完美捕捉了 LE LABO 位於北京王府井、座落於傳統四合院內的香水實驗室靈魂，旨在向那些能讓人沉澱心靈、回歸自我的靜謐空間致敬。自 8 月 1 日起，您可於 LE LABO 專門店或官方網站率先購入體驗裝，親身感受這抹全新香氣的魅力。

如果想一次過試多款香水可以怎樣辦？

若您是初次接觸城市系列，或總是在香氣中難以抉擇，「LE LABO 城市限定探索體驗禮盒」將會是你的不二之選！禮盒精選 5 款人氣氣息（每款 1.5ml，附噴頭），讓您一次將世界各地的獨特香調帶回家，從容探索專屬於您的命定香氣：包含CEDRAT 37（柏林）、GAIAC 10（東京）、MUSC 25（洛杉磯）、SHIU 25（北京）、VANILLE 44（巴黎），5款各1.5ml附噴頭體驗裝。

LE LABO城市限定探索體驗禮盒（LE LABO官網）

LE LABO「城市限定香氛」系列（IG@lelabofragrances）

Le Labo城市限定香水合共有哪些款式？

LE LABO城市限定香氛1：北京SHIU 25

前調：乳香、粉紅胡椒

中調：鳶尾花、白花

後調：樟木

LE LABO今年為大家帶來城市限定系列的最新力作——北京限定「SHIU 25」 香氣開場由樟木帶來一絲乾燥、微帶清涼與輕微藥感的神聖氣息，但它並不刺鼻，而是迅速沉澱為溫暖深邃的煙燻木質香。緊接著，鳶尾花獨特的粉感緩緩釋放，柔和了木材的生硬，搭配乳香與溫暖樹脂的包覆，在肌膚上交織出一種安靜、內斂卻極具辨識度的氣場。它呈現的不是繁華喧囂的現代北京，而是紅牆灰瓦下，那份屬於歲月沉澱的靜謐與自我觀照。

LE LABO城市限定香氛2：京都OSMANTHUS 19

前調：乳香、薰衣草

中調：桂花

後調：木質、樹脂

這支代表京都的專屬香氣，宛如京都這座城市本身的縮影，展現了一抹轉瞬即逝、空靈且充滿靜謐禪意的日式美學。香氣開場由略帶清冷與神聖感的焚香，揉合著草本氣息的薰衣草揭開序幕，隨後桂花才如初冬中短暫綻放般緩緩浮現，帶來絲滑、柔軟又明亮的花香。在花香背後，溫潤的木質與樹脂氣息輕輕托底，中和了花朵的嬌媚。

LE LABO城市限定香氛3：東京GAIAC 10

前調：癒創木

中調：雪松

後調：麝香 、檀木

作為 Le Labo 城市限定系列中的人氣之選，GAIAC 10 完美詮釋了日本文化中的極簡主義與禪意。主角癒創木帶有細膩、微甜且乾燥的木質氣息，搭配高達四種不同層次的麝香，以及一抹淡淡的雪松與乳香，讓它在與體溫融合後，化作極度貼膚的「偽體香」。它聞起來就像剛沐浴完走出日式溫泉旅館，皮膚上殘留的乾淨水氣與溫暖木香；又像是一件剛用無香料中性皂洗淨、被陽光曬得酥軟的純棉白 T 恤。它安靜、克制，帶著一種不染塵埃的純淨感。

LE LABO城市限定香氛4：墨西哥城CORIANDRE 39

前調：青檸 、芫荽

中調：花香、水生調

後調：麝香

一聽到主角是「芫荽（香菜）」，許多人可能會瞬間卻步，但 CORIANDRE 39 卻顛覆大家對這項原料的刻板印象。開場極度明亮清透，微酸的青檸與帶有辛香感的芫荽葉交織，瞬間迸發出一股極具生機的綠意，宛如漫步在墨西哥城陽光充沛的公園裡。這股綠意沒有飲食中令人害怕的生澀氣味，反而因為清澈的水生調與柔和花香的加入，轉化成一種乾淨、清脆且帶著微風般涼意的舒適感。隨著時間推移，底層的麝香緩緩浮現，將這股清新的綠意溫柔地貼合在肌膚上。

LE LABO城市限定香氛5：上海MYRRHE 55

前調：梵香、佛手柑

中調：花香

後調：沉香、龍涎香 、木調

沒藥在西方宗教上具有神聖意涵；而在中國傳統醫藥中，沒藥被用作「活血劑」。上海限定的 MYRRHE 55 以此為核心，無疑令不少愛香之人怦然心動，香氣開場由明亮、帶有極強存在感的白花茉莉領軍，隨後廣藿香與沒藥的深沉氣息逐漸滲透，將原本張揚的花香壓制成一種幽暗、華麗的氛圍。底層的烏木、龍涎香與麝香交織出一張溫暖且略帶神祕感的網﹛完美演繹了上海這座城市的靈魂。

LE LABO城市限定香氛6：巴黎VANILLE 44

前調：香草

中調：勞丹脂、焚香

後調：琥珀、癒創木

巴黎作為公認代表浪漫的戀愛之城，VANILLE 44 的主題是微妙的琥珀調、焚香、木香和性感香調，最初冷冽的柑橘與微帶金屬感的醛香率先破空而出，緊接著乾燥的癒創木與神聖的焚香交織出帶有煙燻感的木質基調。主角「香草」在這裡並不負責裝可愛，而是化作一抹微帶粉感的溫潤底蘊，巧妙地柔化了木質與焚香的生硬。這股氣息像極了穿著復古風衣漫步在微涼巴黎街頭的旅人，外表帶著生人勿近的冷冽與疏離，但靠近擁抱時，卻能感受到極致貼膚的溫暖與親密感。

LE LABO城市限定香氛7：柏林 CEDRAT 37

前調：香水、檸檬

中調：生薑

後調：木質、麝香、與龍涎香

CEDRAT 37 呈現了一個充滿陽光、自由與歡愉的柏林。香氣由極度明亮的香水檸檬揭開序幕，其後迸發出宛如「糖漬生薑」或剛開瓶的薑汁汽水般、帶著微甜與氣泡感的清脆氣息。當這股活潑的酸甜感慢慢沉澱後，Le Labo 標誌性的溫暖木質、麝香以及微帶感性氣息的龍涎香緩緩將其包覆。它將夏日的清新明亮與底層的溫潤服貼完美融合，聞起來既有白天的無拘無束，又帶有一絲慵懶的性感。

LE LABO城市限定香氛8：邁阿密TABAC 28

前調：癒創木、蘭姆酒

中調：沉香、雪松

後調：綠荳蔻

如煙、魅惑、誘人，TABAC 28的這些特質恍如邁阿密的縮影。TABAC 28 是一支極致深沉、濃烈且帶有微醺酒意的煙燻木質調，開場是極具衝擊力的綠荳蔻與蘭姆酒，辛香與酒香交織出一股頹廢的微醺感。緊接著，乾燥、深邃且帶有微苦焦油感的菸草葉強勢登場，雪松與癒創木的醇厚木質香氣將這股煙燻感無限放大。它捨棄了許多菸草香水中常見的香草甜膩，保留了純粹的乾燥菸葉與木質餘燼。這是一支氣場強大、充滿野性與成熟魅力的香水，危險、硬派卻又極度迷人。

LE LABO城市限定香氛9：阿姆斯特丹 MOUSSE DE CHENE 30

前調：粉紅胡椒、肉桂、多香果油

中調：橡苔、廣藿香

後調：水晶苔、千龍木香

MOUSSE DE CHENE 30 既傳統又創新的感覺，一如大眾印象中的阿姆斯特丹，完美捕捉了這座城市獨特的迷幻氛圍與潮濕綠意。這支香水直接以肉桂、多香果與粉紅胡椒帶來一陣辛辣、微刺鼻且極具爆發力的開局；而隨著強烈的辛香感慢慢沉澱，潮濕深邃的廣藿香與乾淨的合成橡木苔（Crystal Moss）開始成為主角，營造出宛如雨後漫步在阿姆斯特丹運河畔，空氣中瀰漫著青苔、微濕泥土與老建築冷空氣的深沉木質香。它既保留了傳統土味香材的深邃，又利用現代合成香材帶出乾淨俐落的線條，是一支極具層次感與冷冽氣場的作品。

LE LABO城市限定香氛10：首爾CITRON 28

前調：香水檸檬、橘子

中調：茉莉、生姜

後調：雪松、麝香、白檀

首爾是世界上最具標誌性的國家首都之一， 一個有著自己矛盾的城市，植根於傳統和歷史，卻處於所有現代和前瞻性思維的最前端。而CITRON 28 這支代表首爾的香氣，則完美捕捉了這座城市在歷史傳統與摩登都會之間遊走的平衡，帶來一支揉合了明亮柑橘與純淨白花的「非典型柑橘調」。開場由清脆的檸檬與微帶辛香的生薑帶出俐落的爽亮感，宛如初夏早晨透進窗內的陽光。隨後，茉莉的柔美花香悄悄蔓延，巧妙地中和了柑橘的尖銳，帶來一種極度乾淨、宛如用高級香皂沐浴後的純粹與通透感。最後，雪松與麝香的溫潤基調穩穩托住了這股清新，讓原本容易揮發的柑橘香氣變得沉穩且貼膚。它展現的是一種毫不費力的精緻，乾淨且令人安心。

LE LABO城市限定香氛11：洛杉磯 MUSC 25

前調：醛香、麝香

中調：岩蘭草、龍涎香

後調：麝香、琥珀

洛杉磯素有「天使之城」的美名，而 MUSC 25 正是一支擁有天使般純潔外表，卻暗藏誘惑底蘊的「雙面香氣」。起初醛香與高劑量的白麝香交織出一陣耀眼、極度乾淨的純白皂香，宛如在加州陽光下烘烤過的純棉白床單，給人一種毫無防備的聖潔與無辜感。但千萬別被這份純潔騙了，隨著時間推移，底層深邃微苦的岩蘭草、帶有野性動物氣息的龍涎香與廣藿香開始緩緩滲透。原本高光刺眼的乾淨麝香，悄悄轉化為極度貼膚、帶有溫熱感且充滿費洛蒙張力的感性氣息，正好完美詮釋了洛杉磯陽光明媚的白晝，及充滿魅惑與狂野的迷離晚上兩種極端。

LE LABO城市限定香氛12：紐約 TUBEREUSE 40

前調：佛手柑、橘子、橙花

中調：晚香玉、茉莉、含羞草

後調：雪松、檀香、橡苔、麝香、香葵純香

紐約 TUBEREUSE 40 是一支充滿「欺騙性」的非典型白花香，剛穿上身時，最先強勢霸佔嗅覺的，反而是極度明亮、酸爽且充滿活力的佛手柑與橘子香氣，甚至會讓人瞬間誤以為這是一支純粹的柑橘古龍水。這股清新銳利的開場，宛如紐約這座城市快節奏、充滿生機的清晨。直到柑橘的氣息逐漸沉澱，隱藏在背後的晚香玉與橙花才悄悄探出頭來，以一種極度輕盈、克制且優雅的姿態綻放。最後，溫暖的雪松與檀香緩緩托底，將原本高調的柑橘與白花穩穩扎根於沉靜的木質之中。它是一支擁有漂亮反轉，從活力四射走向優雅沉穩的精緻作品。

LE LABO城市限定香氛13：香港 BIGARADE 18

前調：香水檸檬、橙花

中調：百合

後調：麝香、木質香調

來到代表香港的專屬香氣，描繪的並非中環高樓林立的現代金融中心，而是 Le Labo 創辦人向兒時記憶中的淺水灣酒店致敬，打造出一款充滿復古優雅的作品。開場由清脆酸爽的佛手柑與純淨的橙花花瓣交織，迸發出宛如高級潔白床單般的乾淨皂香，帶著一種經典、無憂無慮的明媚陽光感。然而，在這份充滿活力的白花與柑橘氣息之下，穩穩扎根著由雪松、龍涎香與麝香構築的深沉木質基底，完美詮釋了香港這座城市在明快的現代節奏中，蘊藏著沉穩的經典底蘊。

LE LABO城市限定香氛14：倫敦 POIVRE 23

POIVRE 23 翻譯過來就是胡椒 23，它是 Le Labo的胡椒宣言。 為何是胡椒？ （我們是指真正的波旁酒萃胡椒 ── 胡椒界的瑰寶）。 因為其香氣逼人，廣泛用於香水之中，LeLabo更希望胡椒得到其應有的注意，萬眾矚目。

前調：胡椒

中調：乳香、岩玫瑰

後調：廣藿香、檀香、皮革

一提到倫敦，腦海中或許會浮現終年陰雨的霧都與冷冽街道，而 POIVRE 23 恰好是為了抵禦這份寒意而生。香氣剛上身時，確實能鮮明地感受到波本黑胡椒帶來的微辛與顆粒感，但這股短暫的辛辣，很快就會被大量的香草與勞丹脂溫柔地包裹起來。焚香的煙霧感與深沉的廣藿香、檀香在底層交織，營造出極度溫潤、帶點樹脂微甜的東方木質調。這股氣息就像是在濕冷的倫敦冬日裡，推開一間老式英倫俱樂部的厚重木門，躲進溫暖的壁爐旁，手中端著一杯熱氣騰騰的香料酒。

LE LABO城市限定香氛15：芝加哥 BAIE ROSE 26

前調：粉紅胡椒、黃葵籽

中調：雪松、 醛香、 玫瑰

後調：麝香

香水靈感來自芝加哥這座城市充滿活力的爵士樂與微涼的微風，鮮明的胡椒香氣與具節奏感的爵士樂不謀而合，溫柔的後調代表著音樂中更簡潔流暢的一面。 香氣開場由帶有強烈氣泡感與潔淨氣息的醛香，夾帶著粉紅胡椒的微辛與銳利破空而出，宛如一曲輕快、節奏感強烈的爵士樂前奏。當這股明亮高亢的辛香稍稍退去，真正的核心主角「玫瑰」才優雅登場。這裡的玫瑰沒有一絲嬌滴滴的甜味與脂粉感，而是在丁香與雪松的烘托下，呈現出乾燥、微辛且極具個性的中性木質花香。

LE LABO城市限定香氛16：達拉斯 ALDEHYDE 44

前調：高濃度醛香

中調：水仙、茉莉、晚香玉

後調：麝香、香草

一提到德州達拉斯，許多人腦海中浮現的可能是粗獷的牛仔，但 ALDEHYDE 44 反而是一支將「潔淨感」推向巔峰的純淨皂香。開場是高劑量、極具穿透力且帶有微金屬光澤的醛香，瞬間迸發出宛如在陽光下用力抖開一件剛洗淨、並用高溫熨燙過的純白亞麻襯衫的氣息。隨著這股銳利而明亮的氣泡感稍稍平息，水仙、茉莉與晚香玉等白花香氣溫柔地湧現。這裡的白花絲毫不顯冶豔嬌媚，而是被醛香洗刷得宛如一塊極致奢華的法式白香皂。在香氣的尾聲，白麝香與微量的香草悄悄鋪陳出貼膚的溫潤，讓這股原本高冷明亮的潔淨感變得柔軟、安心且極度持久。

LE LABO城市限定香氛17：三藩市 LIMETTE 37

前調：香檸檬

中調：茉莉、苦橙葉、丁香

後調：岩蘭草、零陵香豆、麝香

LIMETTE 37以抽象手法描繪舊金山，充滿加州陽光氣息與微風感的香氣，但其聞香結構模仿從調香師從的Fillmore street 店前往灣區的上下顛簸旅程，與這座城市從晨霧瀰漫到陽光普照的氣候變化相似。香氣剛噴上身時，萊姆與佛手柑交織出一陣極度清脆、帶有些許酸澀與水潤感的柑橘果香，宛如驅車行駛在海岸公路上，迎面吹來海風。接著，苦橙葉的綠意與茉莉的柔美白花香氣緩緩浮現，巧妙地削弱了柑橘的銳利感，為整體增添了一份乾淨、通透的皂香氣息。當這股清新的微風逐漸沉澱，底層的岩蘭草、丁香與溫暖的麝香開始散發出溫潤的暖意，就像是午後溫暖的加州陽光灑在肌膚上，將原本輕盈的柑橘調烘托得更加貼膚、安定且充滿質感。

LE LABO城市限定香氛18：杜拜 CUIR 28

前調：皮革、木質、麝香

中調：天然香草

後調：琥珀

這支代表杜拜的專屬香氣，是一匹狂野、未經馴化的猛獸，充滿了原始的爆發力與毫不掩飾的性感。開場是極度強烈、帶有焦油與煙燻感的重度皮革氣息，甚至隱約透出一股重機引擎與汗水交織的狂野動物感，氣場極大，宛如烈日下廣袤炎熱的中東沙漠。但隨著這股猛烈的攻勢在肌膚上慢慢平息，極高純度的香草原精與深沉的岩蘭草開始緩緩滲透。這裡的香草完全沒有甜點的奶膩，而是深邃、微苦且帶有木質底蘊的樹脂甜味，巧妙地包覆住狂野的皮革，在肌膚上留下猶如烈火燃燒過後，帶著性感微溫與極致奢華的餘燼。

LE LABO城市限定香氛19：莫斯科 BENJOIN 19

前調：乳香

中調：安息香

後調：琥珀、雪松木、麝香

這支專屬莫斯科的香氣，靈感來自文學巨匠托爾斯泰名著《安娜·卡列尼娜》中，安娜在莫斯科火車站初遇伏倫斯基伯爵的那一瞬間。BENJOIN 19 完美重現了那種在極度冰冷的冬日裡，突然被一股強烈、厚實的溫暖給緊緊包圍的情境。香氣開場沒有任何柑橘或花果的鋪墊，直接以極高濃度的安息香與乳香直擊嗅覺。安息香自帶一種宛如香草般微甜、豐厚且充滿油脂感的溫暖樹脂氣息，搭配乳香那種帶有神聖感與微煙燻的深邃底蘊，瞬間驅散了周圍的寒意。隨著時間推移，乾燥的雪松木質與貼膚的麝香逐漸融入，將這股濃郁的琥珀樹脂香氣熨燙得服服貼貼。它就像是莫斯科嚴冬裡的一件高級羊絨大衣，或是在暴風雪中推開小木屋木門迎面而來的壁爐暖意，極度深情且充滿安心感。