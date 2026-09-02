9月波鞋｜AJ11首次聯名/mfpen無logo NB991/Jellyfish深啡色

踏入九月，《一物》為你盤點今個月最值得留意的多款焦點聯名波鞋。 當中，Jordan Brand與CdG的聯名AJ11，更是第11代推出多年來，首次對公眾發售的聯乘之作；丹麥品牌mfpen亦將其拒絕Logo的設計美學，帶到New Balance英製991v1上，成為最近的網民熱話；而on與 POST ARCHIVE FACTION（PAF）這對老拍檔，則以全新 Cloudsoma PAF 跑鞋為核心的 Current Form 5.0 ，為最終聯乘作劃上句號。



另外，值得留意的新作亦包括：Graphpaper的南貴之，將其日系極簡美學延伸至PUMA H-STREET之上；Pharrell 與 adidas 再度推出大地色系的Jellyfish “Auburn Timber”為英國職籃球隊 London Lions打造的Air Jordan 4 “London”；呼應美式足球狂熱的 NFL x Nike Air Max 90 “Houston Texans” 與跨欄女王聯乘款 Sydney McLaughlin-Levrone x New Balance 9060R；甚至是BAPE將經典鞋款MANHUNT揉合日本「足袋（Tabi）」美學的創意之作，均是今個月值得各位Sneakerhead留意的選擇。

1. mfpen x New Balance Made in UK 991v1

來自丹麥哥本哈根的mfpen，設計一向刻意避開明顯的 Logo 或張揚的色彩，而今次與New Balance合作，亦將此美學特色進一步延伸至必然會出現品牌logo的波鞋鞋款之上。

在mfpen的創意巧思下，經典的UK991v1鞋款被重新演繹，本來鞋上最搶眼的N字消失不見，只剩下一個若隱若現的N字輪廓，仿似是鞋款著用多年後，被撕走N字logo後呈現出陰影效果。品牌運用壓紋工藝淡化標誌的創意手法，不但完美呼應 mfpen 的美學理念，鞋款曝光後亦引起網民熱議。

一如其他991v1，聯乘鞋款亦是在 New Balance 位於英國弗林比（Flimby）鞋廠的製作，鞋面更由磨砂牛皮、麂皮及網眼布料拼接而成，延續991一向帶有的復古質感。

mfpen x New Balance 991v1 限量90對，將於9月3日歐洲中部夏令時間（CEST）中午12點（即英國夏令時間 [BST] 上午11 點），於 mfpen 哥本哈根門市及Dover Street Market London獨家發售。

2. (PAF) x On CURRENT FORM 5.0 Cloudsoma PAF

瑞士專業運動品牌 On 與韓國前衛設計品牌 POST ARCHIVE FACTION (PAF) ，近年多次聯乘帶來的「CURRENT FORM」企劃，其解構拼接的前衛外形都引起極大回響。來到9月，雙方將以全新發佈的on新鞋款「Cloudsoma」跑鞋為核心，帶來聯名系列最終章「Current Form 5.0」。

本次企劃的核心亮點為全新「Cloudsoma」跑鞋，鞋款設計靈感汲取自山脈岩層與自然地貌，採用高耐磨、快乾的頂級機能材質，並搭載獨特的不對稱綁帶系統與漩渦狀流線拼接，提供優異的包覆與支撐力。今次聯乘一共推出都會灰黑（Cobble/Raven）、經典全黑（Black/Black）與自然大地（Haze/Linen）三款百搭配色，並將於9月3日在雙方官網正式發售，售價方面仍有待官方進一步公佈，為熱愛各位PAF與ON聯名的愛好者帶來極具收藏價值的告別之作。

3. BAPE® MANHUNT TABI

TABI分趾鞋款大熱，A BATHING APE® 亦為品牌最經典的鞋款之一MANHUNT，加推融合了分趾特色的全新話題鞋款「MANHUNT TABI」。

品牌破天荒汲取日本傳統足袋（Tabi）為設計靈感，鞋履以沉穩的靛藍色調為主軸，巧妙融合 BAPE® 引以為傲的製鞋傳承與日本傳統刺繡技藝，完美結合街頭潮流與東方美學。鞋身細節處處彰顯匠心，精緻的針腳與獨特的刺繡拼接工藝貫穿其中，不僅賦予鞋面豐富的層次與獨特質感，更向工匠純手工打造的傳統技藝致上最高敬意。

除了外觀上展現傳統與現代的優雅碰撞，MANHUNT TABI 在實用性上亦迎合現代生活方式的需求，鞋款採用輕盈的 MANHUNT 鞋面設計，並搭載寬大厚實的 Vibram® 橡膠大底，不僅大幅提升了整體的耐穿度與抓地力，更確保了日常穿戴的絕佳舒適感，無論是各種場合都能輕鬆駕馭。

全新 A BATHING APE®「MANHUNT TABI」定價為 39,600 日圓（折合約 1,940 港元），將於9月5日在 BAPE.COM WEB STORE 線上發售 。

4. Pharrell x Adidas Jellyfish “Auburn Timber ”

早前菲董於 Louis Vuitton 2026 春夏男裝系列大秀上親自著用的 Pharrell x adidas Jellyfish最新“Auburn Timber ”配色，終於將在9月正式上市。新作繼續大玩大地色系，在鞋面與中底大量注入了層次豐富的啡色調，並巧妙拼接透氣網眼、TPU 鞋帶扣以及高質感皮革鞋頭，展現細膩工藝。

為打破大地色的沉悶，鞋身細節特別點綴了搶眼的黃色線條，鞋舌與鞋跟處的品牌標誌亦以同款亮黃色作呼應。最後，鞋款配上俐落的黑色外底與經典 adidas 三間標誌，加上幾道極具視覺張力的蔓藤狀白色覆面線條，完美定調鞋款融合戶外感與街頭前衛的美學基調。

Pharrell x Adidas Jellyfish “Auburn Timber ”定價為300 美元（折合約 2,352 港元），並將於9月5日在adidas官網發售。

Pharrell 早前於LVSS26系列親自上腳 Adidas Jellyfish Auburn Timber 鞋款（Getty Images）

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5. PUMA × Graphpaper H-STREET

PUMA 今次聯乘近年愈來愈備受矚目的日本簡約風品牌 Graphpaper，攜手帶來聯名版全新「H-STREET」鞋款。全鞋外觀以 Graphpaper 2026 年秋冬系列的焦點色彩啡色作為主調，並藉由在同色系中揉合尼龍與磨砂牛皮所產生的對比質感。

今次雙方以千禧年代極具代表性的田徑釘鞋為藍本，鞋款在保留專業運動鞋履固有的俐落線條與貼地比例之餘，設計團隊透過材質與色彩的重新詮釋，使其更契合現代都會生活之美學訴求。

在細節處理上，原版標誌性的透氣網眼鞋面被替換為質感上乘的尼龍與磨砂牛皮（Nubuck），並刻意省略鞋舌上的刺繡logo，以極簡主義手法進行視覺重構。

PUMA × Graphpaper H-STREET的定價為16,500日圓（約808港元），並將於9月5日登陸雙方官網。

6. Comme des Garçons x Air Jordan 11 “Black & White”

今次Comme des Garçons x Air Jordan 11「Black & White」聯乘鞋款，不但是 Jordan Brand 繼 2019 年與 COMME des GARÇONS合作的Air Jordan 1 後，再次與川久保玲攜手，更是 Air Jordan 11 鞋型誕生以來，首次向大眾發售的官方聯名款。

鞋款貫徹 Comme des Garçons 聯名鞋款一貫的黑白色極簡美學，呈獻純黑與純白兩款極致的單色調（Monotone）設計。在材質與細節的勾勒上，兩款鞋履均採用了高度統一的純色系鞋面，並配搭互相呼應的同色漆皮擋泥板（Mudguard）及半透明外底。此外，鞋跟位置低調地綴以 Comme des Garçons 品牌字樣，在維持整體輪廓內斂俐落之餘，亦完美彰顯了此番聯乘之作的奢華質感與專屬身份。

Comme des Garçons x Air Jordan 11「Black & White」聯乘鞋款的定價為250美元（約1,959港元），並將於9月10日開賣，詳細發售資訊仍有待官方進一步公佈。

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7. NFL x Nike Air Max 90 “Houston Texas”

NFL x Nike Air Max 90「Houston Texans」聯乘鞋款以純潔的白色作為視覺基調，並巧妙地綴以NFL球隊侯士頓德州人（Houston Texans）標誌性的紅藍雙色，展現出高度的球隊辨識度。

在設計語彙上，鞋款秉承 Air Max 90 源自專業跑鞋的深厚底蘊，嚴格保留品牌極具代表性的 Waffle 鬆餅紋理大底以確保抓地力；鞋舌頂部精心縫製帶有Houston Texans經典紅藍雙色牛頭標誌的方形布章。與此同時，更配備印有藍色「H-TOWN」字樣的專屬鞋帶扣，以此巧妙呼應球隊所在城市的獨特在地文化。

在鞋踭細節方面，後跟處標誌性的羅紋橡膠貼片被重新演繹，中央綴有立體且帶有紅、白、藍邊框設計的華麗「H」字母及一顆紅色五角星，重塑了備受鞋迷追捧的 90 年代經典復古美學。NFL x Nike Air Max 90 “Houston Texas”的定價為140 美元（約1,097港元），並將於9月2日正式登陸Nike官網。

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8. Sydney McLaughlin- Levrone x New Balance 9060R

美國跨欄女王麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）繼2024年，再度與 New Balance 帶來 9060R聯乘鞋款。鞋款的特別之處首先體現在其獨特的色彩配置與材質應用上；更巧妙採用優雅且具質感的低調中性色系，並揉合麂皮與透氣網眼材質，深刻展現出 Sydney Levrone 在賽道外兼具精緻與內斂的個人時尚品味。

在鞋身輪廓與科技方面，鞋款保留 9060 型號的Y2K風格，包括源自經典 990 系列的側邊防護條（Sway bars）設計，以及極具視覺張力的誇張波浪型厚底。鞋底搭載的 ABZORB 及 SBS 雙重緩震中底技術，不僅確保了日常穿著的卓越舒適度，更隱喻了頂尖田徑運動員對極致緩震與性能的追求。

Sydney McLaughlin- Levrone x New Balance 9060R的定價為160美元（約1,254港元），並將於9月8日正式登陸New Balance官網。

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9. Air Jordan 4 “London”

英國職籃球隊 London Lions 早前正式成為 Jordan Brand 贊助的首支英國球隊。為了慶祝這個里程碑，品牌順勢推出了話題十足的地區限定鞋款 Air Jordan 4「London」。這雙鞋不僅代表 Jordan Brand 積極拓展歐洲籃球市場，也正式加入了人氣極高的「城市限定」系列，跟過去的巴黎、東京、上海限定款齊名，完美詮釋了倫敦獨有的低調街頭 Vibe。

在設計上，這次的 AJ4 捨棄了常見的磨砂皮，換上質感滿分的灰色長毛麂皮（Hairy Suede）。配色巧妙運用深淺交錯的煙灰色作為基調，搭配淺灰鞋帶扣與側邊網眼，再以黑色的中底、TPU 飛翼支架和內襯帶出鮮明的層次感。

細節方面更是誠意滿滿：外底、鞋舌與鞋跟 Logo 點綴了復古的鏽啡色，中底後跟則融入沙色元素，讓整雙鞋散發出一種內斂的高級感。最搶眼的莫過於鞋跟設計，半透明立體的「Air」字樣底下透出了代表倫敦的「LDN」圖案；鞋舌內側還偷偷藏著印有「Say Less.」的小標籤，把倫敦那種「少說廢話，用實力說話」的態度表露無遺。

全新 Air Jordan 4“London”的定價為220 美元（1,724港元），將於9月12日正式發售，但只限於英國地區。