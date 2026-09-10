Bugatti布加迪Veyron20周年紀念版！高級製錶打磨工藝注入座艙

法國頂級超跑品牌布加迪（Bugatti）為慶祝超級跑車Veyron問世20周年，透過旗下修復與認證部門La Maison Pur Sang，於美國加州圓石灘車展（Pebble Beach Concours d'Elegance）發表全球唯一的「La Maison Pur Sang Veyron 20 Years」獨家訂製新車。該款新車不僅將頂級瑞士高級製錶打磨工藝注入座艙，更首度融合品牌三代神車的設計元素，示範頂級奢華超跑的極致訂製工藝。



Bugatti布加迪超跑Destrier亮相！繼承1930年代Type 57經典傳奇

布加迪（Bugatti）於美國加州圓石灘車展（Pebble Beach Concours d'Elegance）發表全球唯一的「La Maison Pur Sang Veyron 20 Years」獨家訂製新車。（Bugatti官網圖片）

Bugatti布加迪新車頭水箱護罩、車側及車尾散熱孔，均換上全新的3D立體金屬網格結構。（Bugatti官網圖片）

新車不僅將頂級瑞士高級製錶打磨工藝注入座艙，更首度融合品牌三代神車的設計元素，示範頂級奢華超跑的極致訂製工藝。（Bugatti官網圖片）

高級製錶工藝注入座艙 微米級「日內瓦波紋」金屬面板

這部20周年紀念版Veyron的焦點集中於座艙內飾。Bugatti工程與設計團隊將以往僅見於頂級機械錶機芯的「日內瓦波紋（Côte de Genève）」打磨技術，直接應用於整塊金屬中控台面板上。要把這種要求微米級精度的波浪紋理，完美平鋪在立體且大面積的金屬組件上，對微型加工技術極具考驗。

座艙整體採用木蘭花白（Magnolia）皮革包裹，方向盤與波棍頭則搭配專為此項目手縫的鹿皮棕色（Mocassin）縫線。兩張座椅之間設有專屬金屬徽飾，銘刻Veyron誕生20周年的紀念標誌。

新車不僅將頂級瑞士高級製錶打磨工藝注入座艙，更首度融合品牌三代神車的設計元素，示範頂級奢華超跑的極致訂製工藝。（Bugatti官網圖片）

Bugatti工程與設計團隊將以往僅見於頂級機械錶機芯的「日內瓦波紋（Côte de Genève）」打磨技術，直接應用於整塊金屬中控台面板上。

跨世代混搭三代車漆 輪圈升級兼容Chiron輪胎

車身外觀採用全新的雙色組合，前半段塗裝為專為全新旗艦Tourbillon開發的倫勃朗紅（Rouge Rembrandt），後半段則接續來自Chiron的汽油藍（Petrol Blue）；前進氣格柵、車側及車尾散熱孔，均換上全新的3D立體金屬網格結構。

工程團隊同時重塑了底盤與輪圈設定。原廠將經典的Machiavelli輪框放大，改為前20吋、後21吋的全新規格，尺寸調整後可以直接匹配Chiron規格的高性能輪胎，解決了過往舊款專用輪胎規格的限制，使Veyron在保持經典輪廓的同時，擁有更具張力的視覺姿態與操控表現。

Bugatti工程與設計團隊將以往僅見於頂級機械錶機芯的「日內瓦波紋（Côte de Genève）」打磨技術，直接應用於整塊金屬中控台面板上。（Bugatti官網圖片）

工程團隊同時重塑了底盤與輪圈設定。原廠將經典的Machiavelli輪框放大，改為前20吋、後21吋的全新規格。