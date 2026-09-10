LEGO x PlayStation 近1:1還原初代神機PS1！隱藏細節極具心思

在最近的「State of Play」發佈會上，Sony Interactive Entertainment（SIE）與 LEGO 首次公開全新聯乘企劃「LEGO PlayStation」，讓大家終於可以親手用積木砌出經典的初代 PlayStation 主機和手掣。這套模型由 1,911 塊積木組成，幾乎以 1:1 比例完美還原原版主機的真實尺寸。LEGO 官方強調，玩家在組裝過程中將會發掘到許多隱藏的 PlayStation 歷史細節，當中更加入了致敬兩款初代 PS 經典大作——《捉猴啦》（サルゲッチュ）與《GT跑車浪漫旅》（Gran Turismo）的專屬彩蛋。



為了提升可玩性，模型加入多項極具心思的互動機關與自訂元素。兩個隨附的遊戲情景模型均極具特色：《Gran Turismo》附有一條連帶迷你跑車的微縮賽道；而《捉猴啦》則還原了充滿情懷的島嶼場景，猴子頭盔上的燈號更可隨意切換成紅色或藍色。最令人驚喜的是，主機上的「Power」和「Open」掣真的可以按下去，手掣連接線也能實際插進主機，而且兩個遊戲情景模型亦可以拆下來作獨立展示。

每個情景模型都可以自行改裝：《Gran Turismo》附有一條連帶迷你跑車的微縮賽道；而《捉猴啦》則還原了充滿情懷的島嶼場景，猴子頭盔上的燈號更可隨意切換成紅色或藍色。最驚喜的是，模型還加入了不少互動機關，例如真的可以按下去的「Power」和「Open」掣、能插進主機的連接線，而且兩個遊戲情景模型還可以拆下來獨立展示。

至於發售詳情方面，「LEGO PlayStation」將於 10 月 1 日起，率先在美國、英國、法國、德國等歐美多國的 PlayStation 官網發售，LEGO Insiders 會員同日亦可享有搶先購買資格。隨後於 10 月 4 日起，模型將會於 LEGO 官網及各大實體專門店全面上市，建議零售價為 180 美元（約 1,411 港元）。有興趣的玩家屆時可前往 PlayStation 官網的 LEGO PlayStation 專頁了解更多資訊。