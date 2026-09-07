Rolex勞力士攜手富藝斯 為慈善打造四季主題獨一無二寶石地通拿

今年初Watches & Wonders 的Rolex勞力士展區中，曾低調地展示了4款神秘亮相的寶石版 Daytona。近日勞力士終於正式為這份驚喜之作揭盅，宣佈將於9月28日聯同富藝斯（Phillips）拍賣行，在倫敦舉行慈善拍賣會，屆時將會拍賣此四款以「四季」為設計靈感、全球獨一無二的鑲嵌寶石地通拿Cosmograph Daytona。四款特別版腕錶以四季為靈感，巧妙地運用不同顏色的珍貴寶石和精細的修飾技巧，將春夏秋冬的獨特氛圍完美融入腕錶之中，充分展現了勞力士在寶石鑲嵌方面的頂尖工藝。



四款獨一無二的地通拿（Cosmograph Daytona）腕錶將亮相拍賣會，這些獨一無二的腕錶分別採用 18K 黃金、永恒玫瑰金、白金或 950 鉑金打造，每款錶盤均由精心挑選的天然寶石製成，時標則以彩色寶石或鑽石點綴。錶圈鑲嵌著彩色寶石，而錶耳與錶冠護肩則飾以璀璨鑽石，完美演繹不同的季節。

4款獨一無二寶石版地通拿新作（ROLEX）

代表「春天」的款式REF. 126599 SAVL，以 40 毫米 18K 白色黃金錶殼亮相，清新脫俗的綠玉髓（chrysoprase）錶面搭配鋰雲母（lepidolite）的計時小盤，並綴以紫色藍寶石鐘點標記；外圈更精心鑲嵌 36 顆梯形紫色藍寶石，完美演繹春回大地的勃勃生機。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，型號126599 SAVL，40毫米，18K白色黃金。綠玉髓錶面，搭配鋰雲母計時盤及紫色藍寶石鐘點標記。外圈鑲嵌36顆梯形紫色藍寶石（ROLEX）

而洋溢熱情活力的「夏天」款式（型號 126595 SARO）採用 18K 永恒玫瑰金（Everose Gold）錶殼，迷人的綠松石（turquoise）錶面配搭罕見的「紅寶石之心」（heart of ruby）計時錶盤與粉紅色藍寶石時刻，加上外圈鑲嵌的 36 顆梯形粉紅色藍寶石，視覺效果極具張力，精準捕捉盛夏的絢爛。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，型號126595 SARO，40毫米，18K永恒玫瑰金。綠松石錶面，搭配紅寶石之心計時盤及粉紅色藍寶石鐘點標記。外圈鑲嵌36顆梯形粉紅色藍寶石（ROLEX）

踏入「秋天」（型號 126598 TML），腕錶則改為用上 18K 黃金錶殼，極具天然層次感的穆凱特石（Mookaite）錶面交織着綠玉髓（chrysoprase）計時盤，並點綴上綠色碧璽時刻。外圈同樣鑲有 36 顆梯形綠色碧璽，整體色調猶如秋日落葉與大地的色彩交融，散發出溫暖而沉穩的奢華感。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，型號126598 TML，40毫米，18K黃金。穆凱特石錶面，搭配綠玉髓計時盤及綠色碧璽鐘點標記。外圈鑲嵌36顆梯形綠色碧璽（ROLEX）

象徵「冬天」的款式（型號 126596 SABV）則以尊貴的 950 鉑金錶殼打造，深邃冰透的藍色蛋白石（blue opal）錶面與青金石（lapis lazuli）計時錶盤，營造出冰雪國度的迷人氛圍。腕錶除了採用閃耀的鑽石鐘點標記外，外圈更特別鑲嵌 36 顆由藍色漸變至紫紅色的梯形藍寶石，將冬日獨有的極致冷艷與浪漫濃縮於腕間。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，型號126596 SABV，40毫米，950鉑金。藍色蛋白石錶面，搭配青金石計時盤及鑽石鐘點標記。外圈鑲嵌36顆梯形藍色漸變至紫紅色藍寶石（ROLEX）

這場拍賣所得的收益將全數撥捐兩大慈善機構：包括由網壇天王費達拿（Roger Federer）創立、致力推動非洲南部及瑞士兒童早期教育的「費達拿基金會」（The Federer Foundation）；以及由荷里活影星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）共同創辦、專注於保護和修復全球野生生態系統的保育組織「Re:wild」。