紐約街頭與日系極致工藝交匯！Supreme聯乘A.PRESSE打造秋冬系列

提起近年潮流界火紅得最快的品牌，由重松一真（Kazuma Shigematsu ） 2021年創立、主打「New Vintage風格」的 A.PRESSE 絕對是必然提到的一個名字。這個甫面世就引發搶購熱潮一件難求的日潮新星品牌，憑藉對經典工裝、軍裝及訂製服裝的拆解，以及對精湛工藝的執著，引起Supreme 注意並合作， 現在正式宣佈推出 2026 年秋季聯乘系列，將日系頂尖規格工藝與美式街頭底蘊完美融合。



今次聯乘的單品由A.PRESSE在日本、葡萄牙和美國生產，質素相信絕對維持A.PRESSE一貫的高水準；雙方甚至為此共同開發了全新的定製版型，完美融入SUPREME的街頭風格。

系列推出的單品包括，採用小牛皮和牛皮製作的皮革外套、以純手工繪製迷彩圖案的M-65外套和工裝褲、棉絲混紡面料的西裝、選用百年頂級紗廠David & John Anderson棉質平紋牛津布打造的襯衫、印有傳奇攝影師Ari Marcopoulos原創攝影作品的短袖上衣、棉質華夫格紋襯裡的連帽衛衣、露營帽、羊絨毛線帽和20吋純銀經典鑰匙鍊。

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備受矚目的Supreme x A.PRESSE 2026 秋季聯乘系列，將於香港時間9 月 12 日（本週四）上午 10 時於 supreme.com 正式發售，兩大極具叫座力的品牌聯乘，相信難免又會再掀起搶購熱潮。