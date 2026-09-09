帝舵TUDOR新代Northflag面世 錶盤佈局簡化+機芯升級+增添GMT功能

帝舵錶TUDOR 在2015年首度推出North Flag腕錶，對品牌來說意義重大，一方面既重現1970年代Ranger II那種帶點破格、以極地探險為靈感的一體式運動錶風格，亦是品牌首枚換上自家機芯並採用透視底蓋的錶款。錶款雖然魅力十足，但在2021年停產。沒想到11年後，TUDOR竟然將這個錶款重新帶回大眾視野，名字由本來的"North Flag"，變仍"Northflag"，並加入實用的雙時區功能，以全新Northflag GMT功能及大師天文台精密時計認證（Master Chronometer certification）的姿態驚喜回歸。



新一代“Northflag”與上一代“North Flag”的分別是？

今次新一代Northflag的轉變，絕非單單名字少了一個空格般簡單，設計保留1973年面世的Ranger II錶款設計的精髓，但在這幾年間經過細心打磨，新一代在錶盤佈局上作出顯著的改動，上一代設於9點鐘位置、極具標誌性的「動力儲存顯示」已被取替，取而代之的是實用度更高的 GMT 兩地時間功能，視覺上更加簡約精緻。

TUDOR 新一代“Northflag”腕錶（簡皓賢攝）

同時，面盤外緣增設呈45度斜角的24小時刻度圈，細節層次更為立體豐富。尺寸方面，錶殼直徑維持在40mm，但厚度由初代的13.4mm減至12.7mm，錶耳間距亦由50mm收窄到48.8mm，整體比例明顯變得更薄、更為緊湊。

Tudor於2015年的巴塞爾鐘錶展（Baselworld）上，正式發錶首款搭載品牌自製機芯的North Flag腕錶。（TUDOR）

此外，新錶換上較傳統的旋入式錶冠，配備透明圓拱形藍寶石水晶鏡面及100米防水功能。細節上的最大轉變在於錶圈——採用傾斜設計的固定式錶圈，並移除底部的黑色陶瓷夾層，變薄的錶圈配搭Box形藍寶石水晶鏡面，令腕錶看起來更修長優雅。

TUDOR 新一代“Northflag”腕錶（簡皓賢攝）

在錶盤細節的處理上，極具辨識度的黑色錶面配搭大尺寸的阿拉伯數字時標。值得一提的是，新版時標升級為一體成型夜光陶瓷材質，不但提升整體的立體感與夜視效果，更與外圍呈45度傾角的24小時刻度圈產生低調而和諧的視覺呼應。

至於指針的佈局，新作巧妙結合多種經典幾何元素：箭頭形的24小時指針及時針、棱角分明的秒針，再加上棒形的分針。指針組合令閱時更加清晰直觀，向品牌的深厚歷史傳承致敬。

新一代“Northflag”功能上的特別之處？

新作搭載與Pelagos FXD GMT相同的雙時區機芯，日期和GMT功能都是透過錶冠調校，當你身處另一時區時，可直接以跳躍方式獨立調校本地時間指針，完美展現「Flyer GMT」的方便性。

翻至錶背，透視底蓋下是帝舵與自家專業機芯廠 Kenissi 共同研發、獲大師天文台認證的MT5652-U自動機芯——亦應用於 Black Bay Pro 和 Black Bay GMT 等熱門款式上，其振頻為4Hz，提供65小時動力儲備，配備防磁矽游絲，走時精準之餘，抗磁性能亦十分出色。

（簡皓賢攝）

入手新一代“Northflag”之前要知道那些細節？

而Northflag最深入民心的「那抹黃色」依然是全錶焦點。初代將黃色點綴於秒針、5分鐘刻度及動力儲存顯示上；今次則將這份鮮明色彩沿襲，巧妙地轉移至極具辨識度的黃色箭頭形24小時指針、外緣的24小時刻度，以及面盤上的“NORTHFLAG”字樣，不僅完美保留系列的運動基因，視覺上亦格外醒目俐落。

在佩戴體驗方面，新錶配備 316L 不銹鋼一體式雙鏈節錶帶，並加入備受錶迷推崇的帝舵表「T-fit」快速調節帶扣，大幅提升日常佩戴的貼手度與舒適感。有意入手這枚全新 Tudor Northflag 的錶迷請留意，錶目前僅於帝舵表專門店作獨家發售，官方定價為 HK$40,100。

TUDOR 新一代“Northflag”腕錶（簡皓賢攝）

新版時標升級為一體成型夜光陶瓷材質（TUDOR）

TUDOR Northflag 規格、特點一覧

TUDOR Northflag 規格、特點一覧 錶殼 機芯 動力儲備 防水性能 鏡面 直徑40毫米，磨砂及磨光不銹鋼錶殼 帝舵表原廠機芯MT5652-U型（COSC及METAS認證） 65小時動力儲備 防水深達100米（330呎） 圓拱形藍水晶鏡面 透明圓拱形藍水晶鏡面底蓋 雙向擺陀系統自動上鏈機械機芯 - - - 錶耳：錶耳寬12毫米 整合GMT功能 - - - 錶殼厚度：12.7毫米 - - - -