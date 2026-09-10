超估價約13倍！邦瀚斯網拍罕見朗格 Lange 1 腕錶以508萬港元成交

香港邦瀚斯Bonhams上星期的「超越時光」網上鐘錶拍賣會上，一枚極為罕見的朗格（A. Lange & Söhne）Lange 1 Soirée 110.041 型號鉑金腕錶成為全場焦點。這枚約2003年出產的手動上弦腕錶，由40萬港元起拍，經過一番激烈競逐，最終以高達 508萬港元成交，足足是最低估價的近13倍，成績非常矚目。



為何引發藏家激烈競逐？

香港邦瀚斯（Bonhams）「超越時光」網上鐘錶拍賣會於9月3日圓滿收槌，全場84件拍品悉數拍出，創下100%成交的「白手套」傲人佳績，總成交額高達近1,600萬港元，不僅刷新了邦瀚斯全球鐘錶網拍的最高紀錄，更為2026年的鐘錶拍賣市場投下一顆震撼彈。

而焦點所在的Lange 1 Soirée 110.041 型號大溪地深色珍珠母貝面盤鉑金腕錶，之所以令藏家趨之若鶩，其關鍵正在於那面極難駕馭的大溪地深色珍珠母貝錶盤。天然母貝纖薄易碎，對製錶工匠的技藝要求極高；而當中極為罕有的深色母貝，更在光影流轉間，折射出宛如晚霞般的紫綠虹彩。經朗格特殊工藝精心打磨後，盤面展現出深邃且變幻莫測的色彩層次。有別於一般量產的彩色面盤，每片天然母貝不可複製的專屬紋理，賦予腕錶充滿生命力的視覺張力與獨特個性，亦正好迎合市場近年出現「錶盤導向」趨勢。

極罕朗格Lange 1 Soirée 110.041 型號腕錶以逾5百萬港元成交（公關提供）

是次高價成交的 Lange 1 Soirée 鉑金腕錶，直徑38.5毫米，腕錶搭載專為 Soirée 系列打造的 L901.4 手動上鏈機芯，飾以朗格一貫引以為傲的手工雕刻、拋光倒角及傳統格拉蘇蒂裝飾。

自1994年朗格重返錶壇，Lange 1 標誌性的大日期與偏心面盤設計早已成為經典。據研究，這枚配備大溪地深色母貝的鉑金版本，總產量相信不超過十枚，在公開拍賣幾乎是難得一見，自然成為藏家激烈競逐的目標。

是次高價成交，亦正好印證近年鐘錶拍賣市場「以錶盤為重」的新趨勢。現時藏家不再單純追捧品牌光環或複雜功能，反而更看重錶盤的材質、天然色澤與獨特性。踏入2025年後，市場對天然稀有材質的需求越來越大。同時，藏家的審美也逐漸回歸經典，對朗格90年代至千禧年初期的早期代表作展現出極大興趣。