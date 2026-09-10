Apple發佈會｜新CEO John Ternus首秀！以靜奢風穿搭呼應蘋果美學

Apple 9月9日剛剛舉行了最新的年度發佈會，由短片拉開序幕，此前掌舵蘋果15年的庫克（Tim Cook），在片中向大家介紹了新任行政總裁特努斯（John Ternus）出場，並由他首度以公司主導人身份主持，親自發表了 Apple 首款摺疊手機 iPhone Duo 、iPhone 18 Pro 系列、Apple Watch Series 12 及 AirPods 5 等。由以往的Steve Jobs、Tim Cook，到今日終於交捧予John Ternus，每一位在發佈會台前主持的講者都是全球焦點所在，除了新產品，其個人穿搭亦無可避免地成為了鎂光燈焦點。



相較於矽谷過往的Geek風格，今次工程師出身的 Ternus ，以穿搭完美演繹了「Normcore（極簡舒適風）」與「Quiet Luxury（靜奢風）」。他不盲從潮流，反而強調舒適、實用與設計的連續性，將 Apple 產品的精準質感延伸至個人衣櫥。

Apple CEO John Ternus（Getty Images）

在最新的 Apple 發表會上，他上身完美地示範了同色系（Tone-on-tone）穿搭，以深藍色T恤配搭Navy Blue襯衫式外套，採用銀色金屬「雙向拉鍊（Two-way zip）」設計，胸前配有兩個對稱的翻蓋口袋，簡約而高級，同時亦與身後的藍色螢幕背景完美配合，視覺上非常和諧。

Apple CEO John Ternus（Getty Images）

下身則以同樣屬冷色調的淺灰色5-Pocket Pants，合身直筒版型剪裁俐落，褲管長度剛好落在鞋緣，沒有多餘的布料堆疊。而腳上一對深藍色麂皮低筒休閒鞋（ Low-top Sneakers），呈現純粹極簡流線感，視覺上與純白橡膠鞋底形成鮮明對比，令整體造型雖然簡單，但不乏視覺焦點，亦充滿高級感。

Apple CEO John Ternus（Getty Images）

在不同的公開場合中，John Ternus 展現出高度一致且俐落的搭配邏輯。在商務休閒場合或官方合照中，他最常穿著深藍、淺藍灰或炭灰色的內斂長袖襯衫，並習慣將袖口隨性捲至前臂，下身則固定搭配版型合身的深色丹寧牛仔褲，展現俐落幹練感。

Apple CEO John Ternus（Getty Images）

而到了較為輕鬆的日常片段，他會換上視覺極其乾淨流暢的純黑、深灰色短袖 T-shirt 或針織 Polo 衫，捨棄大 Logo，與 Apple 產品的極簡線條如出一轍。

Apple CEO John Ternus（Getty Images）

當出席紅毯等極其正式的高規格外交場合時，他則會換上成套的深藍色合身西裝，內搭不打領帶的開襟白襯衫，並於左胸別上具象徵意義的徽章別針，營造穩重且專業的形象。

Apple CEO John Ternus（Getty Images）

相較於 Steve Jobs 標誌性的 New Balance 慢跑鞋，或是 Tim Cook 腳上的奢華定製款 Nike 球鞋，John Ternus 對於爆款球鞋興致寥寥，反而偏向愛穿簡約高級的素色鞋款完美契合他務實、高效的工程師出身，同時也保留了高管恰到好處的優雅。

Apple CEO John Ternus（Getty Images）

John Ternus 的穿搭並非單純的隨性，而是一種經過精密計算的「毫不費力」，與apple的美學完美呼應。他以高質感的基礎單品，重新定義了新一代科技巨頭的時尚語彙。