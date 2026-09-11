麥當勞 x G-Dragon PEACEMINUSONE小雛菊！聯名商品9月17日推出

各位FAM注意！香港麥當勞在 INSTAGRAM 釋出最新宣傳短片，G-Dragon 終於正式露面！在最新曝光的畫面中，伴隨著大家熟悉的麥當勞招牌哼唱聲，GD 隨性地依偎在麥當勞叔叔的身旁滑動手機，最後畫面浮現出「You lovin' it」的經典標語。短短幾秒鐘，將 GD 獨有的隨性與酷帥風格展露無遺，隨即掀起FAM們的熱烈討論！



麥當勞出Post：COMING SOON, 2026.09.17 9:30AM

今次 G-Dragon 擔綱聯名企劃代言人，合作規模橫跨亞洲12個市場。今日香港麥當勞一連出2個Post，活動將於9月17日早上9時30分起陸續強勢登場，首發陣容由香港、韓國及菲律賓領軍，隨後更將席捲印度、泰國與台灣。

麥當勞IG（影片截圖）

麥當勞 x G-Dragon 新預告影片

麥當勞 x GD聯名新菜單

本次菜單的靈魂焦點，落在由韓國團隊精心研發的「韓式辣椒醬奶油醬」。各市場將運用這款全新醬料，結合在地特色推出專屬餐點，致力將韓國飲食文化推向國際。以韓國為例，屆時將重磅推出「麥克脆雞辣椒醬奶油堡」及「麥辣雞辣椒醬奶油堡」兩款全新口味。看來這並非單純是G-Dragon代言麥當勞，而是將以 GD＋韓國飲食文化為核心向亞洲輸出。

不過最令潮流迷期待的，是預計同步正式發售的麥當勞 × PEACEMINUSONE限量聯名周邊商品。官方表示商品將融合兩個品牌的美學特點，確實詳情尚待正式公布。

不過社交平台日前（11日）率先流出今次合作推出的周邊圖片，雖暫未能證實真偽，但從圖所示，將會推出金屬小徽章、限定復古帽及聯名Tote Bag。

（網上圖片）

當中限定復古帽，大致還原了G-Dragon在去年《Too Bad》MV內戴的軍帽設計；而金屬小徽章則會推出3款，包括PEACEMINUSONE最經典的缺角小雛菊、MCD心型Logo、致敬了缺角元素的M記薯條等。