Breitling百年靈推出44mm AVENGER限量腕錶 慶祝國泰航空80 周年

為慶祝以香港為家的國泰航空迎來 80 周年，Breitling百年靈將其標誌性的 Avenger 復仇者系列重新演繹，推出全球限量僅 300 枚的「Avenger 世界時自動腕錶 44 國泰航空限量版」，將漫長旅途中的點滴化作腕間的精緻細節。



Breitling百年靈與天空的深厚緣分早在 1930 年代便已結下，當時的「Huit 航空部」專為嚴苛的駕駛艙環境研發精密儀器，這份對精準的執著催生了多款經典飛行腕錶。20 多年來，Avenger 系列一直以強悍耐用見稱，品牌是次與國泰航空的聯手，不僅是向昔日航空先鋒致敬，更是兩個熱愛飛行的品牌之間的一次深刻共鳴。

這款 44 毫米的限量版腕錶最引人注目的，莫過於那抹代表國泰航空的翡翠綠錶盤，經典的「翹首振翅」標誌低調地融入其中，優雅而不失個性。作為一枚稱職的飛行裝備，它的細節設計依然硬朗且實用：防滑錶冠設計讓佩戴者即使戴著飛行手套也能輕鬆調校，雙向棘輪錶圈配有保護錶鏡的指示器，同時具備 300 米防水與耐腐蝕性能。在精準讀時方面，鮮紅色的 GMT 指針在綠色錶盤上跳躍，配合 24 小時刻度的旋轉錶圈，讓飛行常客能一目了然地讀取兩地時間。

在硬朗的外表下，腕錶搭載了獲瑞士官方天文臺（COSC）認證的百年靈 32 型自動上鏈機芯，提供約 42 小時的動力儲存，確保分秒無誤。翻轉腕錶，錶背專屬鐫刻了國泰航空標誌、「80 YEARS TOGETHER」及「ONE OF 300」限量字樣，靜靜訴說著它的珍稀與收藏價值。此外，隨錶配備三排式精鋼錶鏈與軍事風格的深綠色小牛皮錶帶，讓經常出遊的旅客能自由切換商務與休閒造型。