Market Place聯乘8FIVE2推時尚單品 必搶廿四味Brian主理棉Tee

Market Place首度跨界攜手由「廿四味」成員 Brian (李凱賢) 所主理的人氣街頭潮流品牌 8FIVE2，推出全新時尚單品「Urban Moves『型』聚都市系列」。兩大品牌首度融合街頭態度與日常實用，特別打造一系列兼具型格與功能的潮流生活單品，把街頭文化帶進日常生活。



本地潮流品牌 8FIVE2 創辦人「廿四味」成員李凱賢（Brian）一直積極推動本地街頭文化。在 Market Place 眼中，街頭文化遠不止於穿搭，更是一種生活方式與自我表達——它象徵著與社群的連結、自主掌控生活節奏，以及不斷追求突破的精神。正如 Market Place 始終以新鮮食材、健康飲品及零食，為你的每一個日常注入能量。

這次跨界合作結合了兩大品牌的核心價值，將這種積極的生活態度融入日常。產品設計更由「廿四味」成員 Brian 親自主理，展現獨特的街頭美學。

「Urban Moves『型』聚都市系列」共推出 5 款兼具型格與功能的生活好物，包括棉質短襪、不銹鋼保溫瓶、不銹鋼雙層飯盒、帆布袋及棉質 Tee。

其中星級推薦極大容量的帆布袋，採用厚實帆布材質，無論日常購物還是週末出遊都綽綽有餘。袋身更印有玩味十足的老虎滑板插畫，讓實用的購物袋瞬間變成充滿街頭態度的時尚配件；另外不銹鋼雙層飯盒容量達 1,120 毫升的雙層設計，內附餐具、分隔層及醬汁容器，讓健康飲食更方便整齊。特設密封防漏設計，適用於洗碗機及微波爐，無論是辦公室午膳、外出野餐，還是運動後需要能量補給，都能輕鬆裝載。加上聯乘插畫的型格外觀，把日常飯盒變成展現街頭品味的生活單品。

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潮人必收藏的兩款獨家白色與綠色棉質 Tee，剪裁寬鬆舒適，慵懶休閒又不失型格。構圖充滿玩味，把街頭滑板元素與超市日常購物巧妙結合。Brian更將特別為大家帶來8FIVE2門市限定的極罕米色棉質 Tee，同樣於9月18日起發售。

由2026年9月18日至11月12日期間，顧客於Market Place全線門市消費滿$180可加購換領產品，yuu會員更可以指定yuu積分免費換領指定產品，記得把握機會，數量有限，換完即止！