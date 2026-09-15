Valentino Stud Up 運動鞋登場 結合機能細節與精緻裝飾

全新 Valentino Garavani Stud Up 運動鞋於創意總監 Alessandro Michele 打造的 Valentino Interferenze 2026–27 秋冬系列中首度亮相。設計以品牌獨有的美學語言重新演繹運動鞋輪廓，將機能細節與精緻裝飾巧妙結合，塑造適合日常穿著的鮮明造型。



Stud Up 運動鞋以強烈而獨特的視覺個性，展現當代 Valentino 風格。設計透過材質與色彩之間的細膩對比，營造豐富層次：柔軟麂皮或皮革與尼龍互相配搭，在細膩觸感與機能特質之間取得平衡；鮮明色彩與大地色調交錯並置，構成富動感的色彩組合，呼應 Valentino Interferenze 系列自由而富表現力的創作精神。

鞋身採用柔軟的加墊結構，提升舒適度及活動時的靈活性。鞋領位置環繞一圈淡金色飾釘，為設計注入如珠寶般的精緻光澤。作為 Valentino 美學語言中極具代表性的元素，飾釘延續其標誌性幾何形態，在設計中同時兼具裝飾與結構功能。

Valentino Interferenze 2026–27 秋冬系列

與耀眼和擁有珠寶質感的飾釘細節形成巧妙對比，鞋側綴以蝴蝶圖案，為整體造型注入一抹輕盈氣息。蝴蝶元素取材自品牌典藏設計，亦一直貫穿 Alessandro Michele 的創作世界，象徵美、輕盈與蛻變。細膩而富生命力的蝴蝶圖案，為鞋履增添隨性與玩味，在鮮明輪廓之間流露一份詩意與自由。

Valentino Garavani Stud Up 運動鞋能自在穿梭於日夜不同場合，鞋身特別加入低調的復古處理，呈現自然且富生活感的質感。透過專門的飾面工藝，每雙鞋履均展現細微而獨特的效果，為設計增添層次、個性與獨一無二的魅力。

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Stud Up 運動鞋游走於運動與精緻、機能與華麗之間，以當代視角重新演繹經典跑鞋輪廓。品牌標誌性元素與鮮明個性在設計中交織，在舒適度與風格之間取得平衡，呈現 Valentino 從容而不費力的優雅態度。

全新 Valentino Garavani Stud Up 運動鞋將於 2026 年 9 月初起於 Valentino 全球專門店及官方網站發售。