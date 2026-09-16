NEW ERA聯乘F1車手CARLOS SAINZ推帽款 TEAM FIFTY5系列精緻美學

國際知名頭飾品牌 New Era 宣布推出全新 TEAM FIFTY5 頭飾系列，並與 Formula 1 車手 Carlos Sainz 聯手打造。系列設計靈感源自 Carlos Sainz 獨特的個人風格，以及 TEAM FIFTY5 日益壯大的全球社群文化。



TEAM FIFTY5 系列旨在將品牌精神延伸至賽道之外，把低調而細膩的賽車元素融入日 常穿搭之中。系列以歐洲文化底蘊及高質感必備單品為設計核心，透過簡約而精緻的美學語言，打造兼具機能與時尚感的百搭單品，完美遊走於賽事週末與日常生活之間。

首個 TEAM FIFTY5 系列帶來多款 New Era 經典帽款，採用戶外綠、米白色、白色、 復古藍及亮黃色等配色，展現低調而富層次感的風格。部分款式更加入精緻刺繡及梭 織細節，其中標誌性的紅色辣椒圖騰尤為吸睛，不僅向 Carlos Sainz 廣為人知的 「Chili」暱稱致敬，亦象徵著 TEAM FIFTY5 社群的獨特身份認同。

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系列亮點之一為亮黃色 9FORTY® 棒球帽，配以鮮明紅色細節點綴。此款設計最初專 為參與 Carlos Sainz 馬德里主場賽事 TEAM FIFTY5 Grandstand 的車迷而打造，其靈 感源自 Carlos Sainz 最喜愛的顏色之一，同時呼應西班牙國旗上的黃色元素。鮮明大 膽的配色設計，既展現其個人風格特色，亦象徵著他與車迷之間緊密且深厚的聯繫。

除了焦點款式外，系列亦涵蓋 New Era 經典 9TWENTY® 及 9FORTY® A-Frame 帽 型，為熱愛賽車文化、街頭時尚及當代生活風格的消費者帶來更多穿搭選擇。

Atlassian Williams F1 Team 車手兼 TEAM FIFTY5 創辦人 Carlos Sainz 表示： 「TEAM FIFTY5 自我職業生涯起步以來，一直是我重要的一部分。我與自己的團隊以 及車迷多年來共同建立了一個建基於共同經歷與價值觀的社群，而現在正是將這份精 神進一步延伸至賽道內外的最佳時機。透過這次系列，我們希望打造真正能夠體現 TEAM FIFTY5 精神，同時又適合日常穿著的作品。New Era 深明運動、文化與個人風 格之間的緊密聯繫，我亦為我們攜手創造出的成果感到非常自豪。」

作為頂級賽車運動與現代生活風格文化的交匯點，TEAM FIFTY5 展現了 Carlos Sainz 與 New Era 共同的品牌理念。New Era 與 Carlos Sainz 及其團隊緊密合作，打造出既 具個人特色，又忠於品牌本源的系列作品，同時延續 New Era 一直以來在頭飾文化、 運動領域及潮流時尚中的傳承與地位。

為配合系列上市，Carlos Sainz 聯同其團隊成員於 Formula 1 夏季休賽期間遠赴西班 牙馬略卡島（Mallorca）拍攝全新形象企劃。遠離賽道的拍攝場景，進一步凸顯 TEAM FIFTY5 以生活風格為核心的品牌定位，同時展現系列的時尚格調與高端質感。

New Era x TEAM FIFTY5 系列將於香港 指定 New Era 專門店 及 官方網店 （neweracap.hk）正式發售。售價：HKD$ 339