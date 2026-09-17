Aston Martin首款合法上公路電單車 融合超級跑車設計 限量300輛

英國頂級跑車品牌Aston Martin，繼2019年賽道專用AMB 001及2022年AMB 001 Pro引發車迷熱議後，今次與著名電單車品牌Brough Superior再度合作，於英國蓋登（Gaydon）總部發表全新電單車AMB 002 Roadster。這是雙方合作的全新里程碑，因這是首款可合法掛牌開上公路的車款，全球限量300輛，並全數採用手工打造，預計於2027年第三季開始交車。



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英國頂級跑車品牌Aston Martin與著名電單車品牌Brough Superior再度合作，於英國蓋登（Gaydon）總部發表全新電單車AMB 002 Roadster。（Aston Martin官網圖片）

英國頂級跑車品牌Aston Martin與著名電單車品牌Brough Superior再度合作，發表首款可合法掛牌上路的公路版車型，全球限量300輛。（Aston Martin官網圖片）

航空級鈦合金底盤解構：整塊金屬CNC切削 脊柱車架僅重5kg

AMB 002 Roadster的工程核心在於極致輕量化的結構設計，車架由一整塊鈦合金坯料經高精度CNC銑削而成，形成貫穿全車的脊椎式結構，這塊核心組件重量僅有5公斤。鈦合金主樑車架配合全車大量採用的碳纖維外殼，成功將淨重控制在190kg（約419磅），並實現前後50:50的配重比例。前避震升級為獨特的「Fior雙叉臂前叉」系統，能在過彎或煞車時有效分離轉向力與制動力，大幅提升車身動態姿態與車頭穩定度。

AMB002 Roadster的車架由一整塊鈦合金坯料經高精度CNC銑削而成，形成貫穿全車的脊椎式結構，這塊核心組件重量僅有5公斤。（Aston Martin官網圖片）

鈦合金主樑車架配合全車大量採用的碳纖維外殼，成功將淨重控制在190公斤，並實現前後50:50的配重比例。（Aston Martin官網圖片）

超跑基因注入：承襲Vulcan及Valkyrie車尾設計

設計團隊將大量超級跑車的經典元素注入這部電單車中，車側擾流板向頭燈延伸，重新詮釋品牌家族式的側邊鰭片線條；車尾則選用與Vulcan、Valkyrie及Valhalla等千萬級超跑同款的尾燈造型。

此外，雙橢圓形排氣管配有散熱肋片，呼應Aston Martin旗下的頂級跑車Vanquish、DB12 S以及超級休旅車DBX S的空氣動力學設計。車身採用無鑰匙啟動系統、背光點火按鈕，並配備與四輪超跑同級的手工馬鞍皮革座墊，盡顯頂級汽車工業的精緻度。

車側擾流板向頭燈延伸，重新詮釋品牌家族式的側邊鰭片線條；車尾則選用與Vulcan、Valkyrie及Valhalla等千萬級超跑同款的尾燈造型。（Aston Martin官網圖片）

動力性能：輸出130匹馬力

AMB 002 Roadster搭載由Brough Superior位於法國Toulouse總部專屬開發的全新1,083 c.c.（即 1.083 公升排氣量）水冷四衝程V2引擎。曲軸箱同樣採用整塊金屬切削而成，能夠輸出最高130匹馬力與110Nm峰值扭力。這具引擎特別調校了中低轉速區間的扭力輸出曲線，確保在日常道路駕駛時能提供即時且平順的動力響應。

曲軸箱同樣採用整塊金屬切削而成，能夠輸出最高130匹馬力與110Nm峰值扭力。這具引擎特別調校了中低轉速區間的扭力輸出曲線，確保在日常道路駕駛時能提供即時且平順的動力響應。（Aston Martin官網圖片）

賽道純種機器走向「街道合法化」的妥協

面對車迷關注「為何公路版輸出由前代AMB 001 Pro的225匹渦輪增壓下調至130匹」的疑問，根據Paultan.org車輛工程專題指出，這正是賽道純種機器走向「街道合法化（Road-legal）」，工程上必需做的妥協。因賽道專用車無需應付對嚴苛的歐盟Euro 5+廢氣排放法規、觸媒轉化器高溫以及日常走走停停的怠速散熱難題。

Brough Superior工程團隊捨棄高轉速暴力的渦輪增壓架構，轉而研發全新1,083c.c.水冷自然進氣V2引擎，專注於中低轉速域釋放 10Nm 的飽滿扭力，確保騎士在一般公路與市區巡航時，無須神經質地控制油門，即能享有隨傳隨到的線性動力輸出。