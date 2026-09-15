擺脫洞洞鞋！Crocs打破醜鞋印象 Miami方頭涼鞋成2026夏日新寵

涼鞋配白襪，曾是時裝界避之則吉的災難。這套被稱為「Ugly Chic」的審美現正席捲韓國首爾以至全球街頭，Crocs看準時機，於2026年夏季推出全新 Sandals Collection，徹底打破墨守成規的穿搭法則。



觀乎歐美2026年夏季的鞋履趨勢，可見兼顧造型與零負擔的鞋款漸成市場主流。因此Crocs全新 Saturday 系列鎖定了「Your Saturday Starts Here」及「Glad You Noticed」兩大企劃核心。

當中的 Saturday Metallic Buckle 採用俐落雙搭帶設計，加入可調節金屬扣飾。其 Croslite™ 鞋床的專利物料能輕鬆應付香港潮濕翳熱的氣候。單穿展現隨性，配搭富質感的露趾襪則瞬間疊加層次感。

+ 3

而除了街頭感的 Saturday，品牌首度挑戰「Barely-there」極簡裸感設計的 Miami 系列。這標誌著 Crocs 迎來迄今為止最纖巧修長的鞋型輪廓，令Crocs 跨越單一休閒鞋的界線，進化為結合強烈美學的女性時尚單品。

Miami Toe Loop 大膽引入帶有復古美感的時尚方頭設計；Miami Flip 則利用微增高厚底拉長腿部線條，備有方頭與圓頭選擇。偏好柔和風格的用家，更可選擇配備高彈性果凍質感鞋帶的 Miami Jelly Flip。全系列皆配備柔軟觸感 TPU 鞋帶，結合具吸震效果的 Croslite™ 專利鞋床，無論漫步都市優雅長裙造型，還是週末隨性寬腳褲出走，都能即時釋放雙足壓力。

日前品牌在尖沙咀K11 MUSEA限定快閃店中，特設Jibbitz™ Bar讓顧客即場發揮創意，而目前全新系列已在全港各大專門店及官方網店全面上架。

當一雙涼鞋可以毫無違和地切換於白天的咖啡約會與深夜的派對之間，舒適與時尚的界線已被徹底抹平。這場夏季鞋履大戰中，Crocs 的破局之作能否持續霸佔年輕世代的鞋櫃，市場的銷售數據很快會給出答案。