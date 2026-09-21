Maison Margiela再將日用品變趣味飾物！濾茶器鎖匙扣話題度十足

Maison Margiela的拿手好戲，向來是將平凡的日常生活小物，轉化為饒有趣味的高級配飾。從以往的軟木塞、復古梳子，以至打火機套與 Tabi 開瓶器，品牌總有一種魔力將這些平平無奇的日用品「點石成金」，賦予前衛又有趣的藝術感，以配飾的姿態成為大家日常造型的一部分。今次介紹的新作，就將平時隔茶用的濾茶器，變成了可掛在袋上的鎖匙扣，別有一番趣味。



Maison Margiela Metal Tea Infuser Charm（Farfetch）

這款 “Tea Infuser keyring”完美延續了品牌的設計 DNA，採用冷冽的銀色金屬材質打造，充實還原了傳統濾茶器的孔洞紋理與金屬鏈條，並配有實用的金屬扣環，扣環更低調刻著“Maison Margiela Paris” 字樣，將它當作配件點綴造型，極具視覺衝擊力。

「你為什麼隨身帶著一個泡茶的濾網？」就算你不會真的拿它來泡大吉嶺紅茶，也已經為你的穿搭泡出滿滿的話題。

在極致的精緻與日常的荒謬之間，Margiela 總是能精準地開出一個讓人心甘情願買單的玩笑。Maison Margiela “Tea Infuser keyring” 的定價為2600港元，喜歡這份獨特幽默感與設計語彙的讀者，現可於品牌官網選購。